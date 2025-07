Reutlinger Musiktalente im Rampenlicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum vierten Mal ehrte die Stadt ihre besten jungen Musiker für herausragende Leistungen in renommierten Wettbewerben. 24 Preisträgerinnen und Preisträger wurden gemeinsam mit Familienangehörigen, Lehrkräften und weiteren Gästen aus Kultur, Politik und Bildung im Rathaus empfangen – darunter auch Vertreter der Musikschule, des Tonkünstlerverbands, der Gesellschaft der Musikfreunde und Sponsoren der Ehrung. Insgesamt rund 100 Personen waren der Einladung zur feierlichen Veranstaltung gefolgt.

Hohes Niveau

Voraussetzung für die Auszeichnung war ein erster Preis bei einem der renommierten Wettbewerbe: dem Regionalwettbewerb »Jugend musiziert«, dem Wettbewerb der Gesellschaft der Musikfreunde (GdM) oder dem Landeswettbewerb des Tonkünstlerverbands Baden-Württemberg (TKV). Auch Preisträgerinnen und Preisträger der Landes- und Bundesebene wurden in die Ehrung aufgenommen – ein starkes Zeichen für das hohe musikalische Niveau in Reutlingen.

Oberbürgermeister Thomas Keck und Erster Bürgermeister Robert Hahn übernahmen die Ehrungen persönlich. In seinem Grußwort lobte OB Keck die beeindruckenden Leistungen der Talente und betonte die Bedeutung musikalischer Bildung für die Stadtgesellschaft.

Gewürdigt wurden in diesem Jahr auch die Musiklehrkräfte der jungen Reutlinger. Sie erhielten eine »Anerkennung für besonderes Engagement im Bereich Musik« und wurden ebenfalls vom Oberbürgermeister geehrt. Musikalisch umrahmt wurde das Programm von Beiträgen junger Künstler, die eindrucksvoll unter Beweis stellten, warum sie zu den Besten ihres Fachs gehören. In einem Interview von Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger mit Daniel Schmahl gab der Leiter der Musikschule aufschlussreiche Einblicke in seine Arbeit und sein musikalisches Wirken. Die Veranstaltung machte deutlich: Reutlingen darf stolz sein auf seinen musikalischen Nachwuchs, der mit viel Engagement gefördert wird. (eg)