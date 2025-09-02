Reutlinger Minikuchen-Bäckerei vor dem Aus

Udo Kräft posiert mit seinen Produkten vor der Tübinger Neckarfront. Er hat seine Minikuchen-Manufaktur in Reutlingen bis zuletzt mit Fleiß, Fortüne und Herzblut betrieben.

REUTLINGEN. Udo Kräft zieht einen Schlussstrich unter fast 17 Jahre Selbstständigkeit. Er gibt nicht auf, aber er lässt los. Denn unlängst waren es keine Kunden, die vor seinem Verkaufstresen standen, sondern die schiere Nachdenklichkeit. Weitermachen wie bisher?, flüsterte sie ihm ins Ohr. Oder auf dem berufsläufigen Lebensweg doch noch einen Schlenker wagen?

Kräft hat sich für den Schlenker entschieden. Aus vielerlei Gründen, wie er sagt. Unter anderem deswegen, weil sich Geschäftserfolg nun mal nicht allein an verbaler Anerkennung festmachen lässt. In erster Linie müssen die Bilanzen stimmen. Und wenn trotz Lobeshymnen das Auskommen mit dem Einkommen immer schwieriger wird, dann kann es an der Zeit sein, Abschied zu nehmen. Auch, wenn’s schwerfällt; auch, wenn damit das letzte Kapitel einer längeren Erfolgsgeschichte geschrieben werden muss.

Demnächst ist der Ofen aus

Für Udo Kräft, 60 Jahre alt, ausgebildeter Bäcker und studierter Lebensmitteltechniker, verheirateter Vater zweier Kinder und kreativer Kopf, gibt es kein Vertun: bei ihm ist der Ofen demnächst aus. Womit die in Reutlingen und der Region bei vielen Menschen beliebte Minikuchen-Manufaktur der Vergangenheit angehören wird.

Abgesehen von Gästen des »Viertel Vor«-Cafés im Tübinger Egeria-Quartier waren es binnen der zurückliegenden anderthalb Dekaden vor allem Wochenmarktgänger, die Kräfts große Backkunst im kleinen Format zu schätzen wussten. Buchstäblich angefüttert hat er sie. Aber dann gingen die Umsätze zurück und brachten den Minikuchen-Mann ins Grübeln. »Es ist kurios«, sagt Kräft. »Ich habe meine Geschäftsidee mitten in der Finanzkrise 2008 realisiert, habe Corona überlebt, doch jetzt stellen Inflation und gestiegene Lohn-, Produktions- und Rohstoffkosten plötzlich alles infrage.« Umso mehr, als der gebürtige Sauerländer nicht bereit ist, Abstriche an der Güte seiner Erzeugnisse zu machen.

Saubere Handarbeit und hochwertige Zutaten

Saubere Handarbeit und hochwertige Zutaten - mit ihnen hat sich Udo Kräft einen Namen gemacht. Beide Tugenden erscheinen aktuell freilich fast schon anachronistisch. Sie passen nicht in eine Zeit, in der viele Verbraucher dazu gezwungen sind, jeden Cent zweimal umzudrehen. »Da darf man sich nichts vormachen. Ich biete aufwendige Luxusprodukte an, die ihren Preis haben.« Diesen jedoch kann oder will längst nicht mehr jeder zahlen.

»Möglicherweise«, sinniert der Tübinger, der im Hohbuch seine Backstube betreibt, »wäre manches besser, wenn ich in größerem Stil mit größerer Reichweite produzieren und mehr auf Social Media setzen würde. Aber ein so kleiner Betrieb wie meiner, mit nur einer Vollzeitkraft und ein paar Minijobbern, der packt das nicht.« Jedenfalls nicht zu den gegenwärtigen Rahmenbedingungen.

»Vielleicht findet sich ja ein Idealist oder ein Kollege, der breiter aufgestellt ist und mein Konzept übernimmt. Es wäre schön, das Geschäft verkaufen zu können« - mit allen erprobten und beliebten Rezepturen, versteht sich. »Denn ich bin überzeugt davon, dass meine Kuchen auch weiterhin funktionieren, wenn sie klug beworben und vermarktet werden.«

Zu Beginn gar nicht mini, sondern voluminös

Seine Minikuchen waren zu Beginn übrigens gar nicht mini, sondern ziemliche Klopse. Ganz am Anfang stand nämlich ein voluminöser Praliné-Kuchen, den der damals 42-Jährige eines schönen Tages kreierte: als Experiment, für Familie und Freunde. »Das Ding war irgendetwas zwischen Kuchen und Praline, innen soft, sehr aromatisch und überaus gehaltvoll.« Den Probanden schmeckte die Kräft’sche Kreation vorzüglich. Einziger Kritikpunkt: Sie war entschieden zu mächtig. Ein Durchschnitts-Esser, hieß es, müsse nach drei, vier Gabeln kapitulieren. Als Minikuchen angeboten und serviert, hätte das etwas andere Praliné indes beste Zukunftsperspektiven.

Und die hatte es tatsächlich. Premiere feierten Udo Kräft und seine süßen Schöpfungen en miniature 2008 auf der Tübinger ChokolArt. »Unglaublich, aber wahr. Niemand außer mir hatte Schokoladenkuchen im Sortiment. Das war ein echtes Alleinstellungsmerkmal.« Und noch dazu eines, das das Publikum begeisterte. Da dämmerte dem gelernten Bäcker und studierten Lebensmitteltechniker, dass er in eine Marktlücke vorgestoßen war, die besetzt zu halten, sich lohnen würde.

Mit Fleiß, Fortüne und Experimentierfreude ging es für Udo Kräft und seine Geschäftsidee fortan bergauf. »Ich hatte das Wahnsinnsglück, die stillgelegte Dorfbackstube von Wankheim als Produktionsstätte nutzen zu dürfen.« Der 60-Jährige spricht von »guten Startbedingungen« und davon, dass er sein schokoladiges Minikuchen-Repertoire alsbald um fruchtige Kompositionen erweiterte. Wobei es allen voran Kräfts Feinschmecker-Käseküchlein sind, die ihn - primär per Mundpropaganda - regional erfolgreich werden ließen.

Mit wachsendem Kuchensortiment wuchs auch der Platzbedarf. Irgendwann wurde Wankheims historische Backstube zu klein und Udo Kräft verlegte seine Produktion nach Reutlingen, wo er bis heute in der Walter-Gropius-Straße die Ärmel hochkrempelt, um seiner Kundschaft zu »kulinarischen Glücksmomenten« zu verhelfen.

Brownies, Blondies und Tartes

Solche erlebt er beim Verzehr seiner marokkanischen Orangenschnitten, Brownies, Blondies oder Tartes übrigens selbst. Allerdings erst dann, wenn ihm tatsächlich der perfekte Goût gelungen ist. Was das betrifft, ist der Minikuchen-Mann ein »Tüftler, der sich gerne auf Reisen inspirieren lässt und in guten Backbüchern stöbert.« Und: Kräft ist sein schärfster Kritiker. In den Verkauf gelangt nämlich ausschließlich, was seinem Gaumen schmeichelt.

Dies allerdings nicht mehr lange. Denn ab 1. Oktober ist für ihn voraussichtlich Schluss mit gebackenem »Klein, aber oho«. Was danach kommt? »Das lasse ich auf mich zukommen. Langweilig wird es mir aber bestimmt nicht.« (GEA)