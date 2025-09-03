Reutlinger Kunstsammlung zieht in Heizungsfirma

Der Leiter der Kunstmuseen Reutlingen, Stephan Rößler (links), der Reutlinger OB Thomas Keck und Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger in dem Raum, der gerade zum sicheren Depot für die städtischen Kunstschätze umgebaut wird.

REUTLINGEN. Einen »außergewöhnlichen Ort, mit dem wir viel Zukunft verbinden« nennt der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck das Haus Am Heilbrunnen 78. Den bisherigen Sitz eines Heizungsbauunternehmens stellte er mit weiteren Vertretern der Stadt am Dienstag als künftige Heimat der Städtischen Kunstsammlung vor. Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger spricht von einem »Glücksgriff für uns alle« und vom »Träumchen«, das damit in Erfüllung geht.

Denn der bei Weitem größte Teil der rund 15.000 Kunstwerke der Reutlinger Sammlung - jene zum Teil großformatigen Grafiken und Gemälde, Druckstöcke und Kleinplastiken, die gerade nicht im Kunstmuseum Spendhaus, Museum Konkret und der Galerie in den Wandelhallen gezeigt werden oder als Leihgabe anderswo zu sehen sind - wird künftig in dem Mitte der 1970er-Jahre erbauten Firmengebäude mit angrenzender Halle im Industriegebiet In Laisen fachgerecht gelagert. Und damit bewahrt, wie Museumsleiter Stephan Rößler betont - neben dem Sammeln und Forschen eine Hauptaufgabe kommunaler Kunstmuseen.

»Die Sammlung kann sich international messen, ihr Lager ist suboptimal«

Nach einer kostengünstigen Lösung der Depot-Frage hatte die Stadt mehr als 15 Jahre lang gesucht. Zuletzt gab es keinen Platz mehr für möglichen Zuwachs. Und dass Blätter aus allen Epochen des Holzschnitts, empfindliche japanische Zeichnungen oder wertvolle Originaldrucke wie Jörg Immendorffs »Café Deutschland« im Untergeschoss des Rathauses, direkt unter Toiletten und Abwasserleitungen, aufbewahrt werden, nennt Keck verhalten »suboptimal«. Schließlich können sich die Werke »international messen«. Die Sammlung sei für eine Stadt von der Größe Reutlingens außergewöhnlich, bestätigt Rößler.

Nachdem der vom Gemeinderat 2018 anvisierte Neubau fürs Stadtarchiv und die Museumsdepots aus Kostengründen wieder verworfen worden war, wurde eine Alternative angesichts der anstehenden Rathaussanierung immer dringlicher. »Der Tresor der Paketpost war auch mal im Gespräch«, erzählt Rößler. Das wäre noch schlimmer gewesen als der Status quo.

» Mir ist lieber, die Stadt kann in Kunst investieren als in Mauern«

Dass ihm und seinem Team jetzt rund 1.000 Quadratmeter auf zwei Ebenen zur Verfügung stehen, kam über das Kulturamt der Stadt, die Abteilung Gebäudemanagement sowie den Ersten Bürgermeister Robert Hahn zustande. Vor allem ist diese Lösung der Eigentümerfamilie zu verdanken, die - schwäbisch bescheiden - nicht namentlich genannt werden möchte. In dem kunstaffinen Unternehmer war nach einem Gespräch mit Jörg Viehl von der Abteilung Objektverwaltung und Infrastruktur im März die Idee gereift, dass er das leer stehende Geschäftsgebäude, nachdem er seine Firma altershalber an den Mutterkonzern übergeben hatte, als Depot-Standort anbieten könnte. »Mir ist lieber, die Stadt kann in Kunst investieren als in Mauern«, sagt er.

Zusätzlich zur Steinsammlung des Historischen Museums, die wegen Eigenbedarfs jüngst aus ihrem bisherigen Lager im Wendlerareal ausziehen musste, bietet das hinten durch eine überdachte Zufahrt angeschlossene Hochregallager nun genügend Platz für »wichtige Sachen, die uns alle überleben werden«, schwärmt Rößler. Er hebt die großen Tore hervor und die Holzwerkstatt, die er daneben einbauen möchte. Mit den anderen Museen der Stadt könnten dadurch allerlei Synergieeffekte genutzt werden, nicht nur der Transporter, der schon angeschafft sei.

Zwei Bereiche werden aktuell entsprechend höchster Raumklima- und Sicherheitsstandards umgebaut. Mit Klimamessgeräten und Digitalmonitoring. »Das wird sicher wie ein Safe«, verspricht Rößler. Spätestens Ende 2026 würden dort die Kunstwerke in Grafikschränken und Rollzuganlagen untergebracht. Mit einer Münchner Spezialfirma plane man für die nächsten 40 bis 50 Jahre, endlich restauratorisch und konservatorisch adäquat. Dazu kommt eine Schleuse für Neuzugänge und Leihgaben, die zurückkommen, und - ähnlich wie Quarantäne bei Mensch und Tier - Schädlinge mitbringen könnten. Arbeiter bauen dort neue Böden, Wände und Elektrik ein, auf Kosten und unter Mithilfe des höchst kooperativen Eigentümers. Der Vater einer Tochter, die gerade ihren Master in Kunstgeschichte absolviert hat, ist der Stadt auch in Sachen Miete »extrem entgegengekommen«, lobt der Museumsleiter. »Ohne ihn hätte es nicht geklappt.« Jener betont, er schätze die Stadt als langfristigen Mieter. »Ich übernehme die Umbauten und schaffe viel mit. Das tut mir gut.«

»Wollen hier den Menschen weiße Handschuhe anziehen und sie Originale auch mal anfassen lassen«

Die bisherigen Büroräume mit ihren großen Fensterfronten - für Kunstdepots sonst ein Ausschlusskriterium, da sie Angriffsfläche für Einbrecher, aggressive Sonneneinstrahlung und allerlei Wetterkapriolen bieten -, sind für die Art von Kunstvermittlung, die Rößler vorschwebt, ideal: "Hier wollen wir Veranstaltungen machen, Barrieren reduzieren, den Menschen weiße Handschuhe anziehen und sie die empfindlichen Originalblätter auch mal anfassen lassen." Während andere Depots oft geheimgehalten werden, Licht wie Leute äußerst restriktiv einlassen, lautet für ihn die Frage: "Wie gehen wir mit den Schätzen der Stadt um?" Dazu gehöre, sie zu schützen, aber auch, das Thema präsent zu halten. Deshalb entstehe dort eine Bibliothek für die rund 10.000 Kataloge und Sammlungsunterlagen, die sich bislang in Büros des Kunstmuseums im Landjägerhaus zusammendrängen. Zum Forschen. In anderen Räumen soll die Sammlung nach und nach auf höchstem Stand der Technik digitalisiert werden.

Die Reutlinger sind stolz auf die repräsentative Sammlung mit ihren Schwerpunkten Holzschnitt und Konkrete Kunst, betont OB Keck. Die Stadt investiere in sie schon seit 1956. »Manchmal muss man einfach nur Glück haben«, freut sich Anke Bächtiger, »und hier hat alles gepasst.« »Dass es so matcht, ist unglaublich«, sagt der Eigentümer. Sie alle teilen Rößlers Euphorie mit der Vision, das Haus Am Heilbrunnen 78 zum »dritten Standort« des Reutlinger Kunstmuseums zu machen. (GEA)