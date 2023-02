Anders als angekündigt wird der Gebäudetrakt nicht in diesem Frühjahr abgerissen, sondern bleibt stehen und wird renoviert. »Wegen der Baupreisexplosion ist das insgesamt wirtschaftlicher als ein Neubau«, begründet Stefan Ulmer, Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft HGS, die überraschende Wende. Foto: GEA Anders als angekündigt wird der Gebäudetrakt nicht in diesem Frühjahr abgerissen, sondern bleibt stehen und wird renoviert. »Wegen der Baupreisexplosion ist das insgesamt wirtschaftlicher als ein Neubau«, begründet Stefan Ulmer, Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft HGS, die überraschende Wende. Foto: GEA

