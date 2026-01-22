Reutlinger Kreisumlage beibehalten oder erhöhen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beim Geld hört für die Kämmerer des Landkreises Reutlingen und seiner Kommunen der Spaß auf. Weil alle in den finanziellen Abgrund blicken, ringen beide Seiten um jeden Euro. Im Streit um die Kreisumlage hat der Kreistag die eigentlich für den Dezember geplante Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2026/2027 auf eine Sondersitzung am 25. Februar verschoben. Denn die von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Erhöhung der von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlenden Umlage ist umstritten. Der GEA hat bei den Fraktionen nachgefragt. Hier die leicht gekürzten Stellungnahmen.

FWV

Die FWV-Fraktion möchte bei der Festsetzung der Kreisumlage die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes berücksichtigt wissen: »Die Fraktionen der FWV und CDU haben sich gemeinsam entschlossen, einen Antrag zur Absenkung der Kreisumlage einzureichen. Der Antrag zielt darauf ab, den Hebesatz für den Doppelhaushalt 2026/2027 nicht zu erhöhen. Grundlage des Antrages ist die Tatsache, dass nach Einbringung des Kreishaushaltes die Möglichkeit eröffnet wurde, die Mittel des Bundes auch kurzfristig im Kreishaushalt zu berücksichtigen. In Zukunft muss bei der Festsetzung beziehungsweise Höhe der Kreisumlage darauf geachtet werden, dass diese nicht dazu führt, dass die Städte und Gemeinden ihre Handlungsfähigkeit verlieren. Es ist deshalb dringend geboten, dass seitens Bund und Land eine auskömmliche Finanzierung der Landkreise, sowie der Städte und Gemeinden sichergestellt wird.«

CDU

Die CDU-Fraktion fordert eine angemessene Festsetzung: »Die CDU-Fraktion im Reutlinger Kreistag hat zusammen mit der FWV einen Haushaltsantrag eingebracht, der keine Erhöhung der Kreisumlage vorsieht. Eine höhere Kreisumlage würde die Städte und Gemeinden im Landkreis finanziell noch mehr einschränken. Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und die Vereine vor Ort. Vor diesem Hintergrund steht die CDU-Fraktion für eine angemessene Festsetzung der Kreisumlage zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Landkreises und seiner Kommunen.«

Die Grünen

Die Fraktion der Grünen spricht sich für eine moderate Erhöhung der Kreisumlage aus: »Eine zu niedrig angesetzte Kreisumlage gefährdet zentrale Pflichtaufgaben des Landkreises, etwa in der Kinder- und Jugendhilfe, bei sozialen Leistungen und der Daseinsvorsorge. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass viele Kommunen finanziell stark unter Druck stehen. Deshalb setzen wir uns für einen ausgewogenen und verantwortungsvollen Kompromiss ein. Unsere Position beruht auf einer realistisch bemessenen Kreisumlage, die einen genehmigungsfähigen Kreishaushalt ermöglicht und Leistungskürzungen vermeidet. Notwendige Einsparungen werden wir konstruktiv begleiten.«

SPD

Die SPD-Kreistagsfraktion befürwortet eine moderate Erhöhung der Kreisumlage, »und eine den vom Kreis formulierten Zielen und den gesetzlichen Bestimmungen und Aufgaben folgende Kreisumlage. Die Finanzierung dieser Position soll über höhere Bundes- und Landeszuweisungen erfolgen. Vor allem zur Finanzierung der Pflichtaufgaben. Für die Zukunft braucht es für die Landkreise neben dem Kreisumlageaufkommen eigene Steueraufkommen oder eben die Vollfinanzierung von delegierten Bundes- und Landesaufgaben«.

WiR

Die WiR-Fraktion möchte die Kreisumlage unverändert lassen. »Eine mögliche Erhöhung der Kreisumlage um 4 Prozent trifft ganz konkret die Städte und Gemeinden in unserem Landkreis. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt und viele Kommunen kämpfen bereits heute mit strukturellen Defiziten, schmelzenden Rücklagen und stark eingeschränkten Handlungsspielräumen. Eine zusätzliche Umlageerhöhung würde Investitionen verhindern, freiwillige Leistungen gefährden und den Konsolidierungsdruck noch weiter verschärfen. Ein entscheidender Punkt kommt hinzu: Erst nach Abschluss der Haushaltsaufstellung wurde bekannt, dass der Landkreis rund 59 Millionen Euro an zusätzlichen, flexibel einsetzbaren Investitionsmitteln aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität erhält. Die Beibehaltung des Hebesatzes von 33 Prozent für die Jahre 2026 und 2027 schafft Planungssicherheit für unsere Städte und Gemeinden.«

Die AfD

Die AfD möchte mit ihrer Antwort noch warten: »Im Februar sind Sondersitzungen zum Doppelhaushalt sowie zur Kreisumlage vorgesehen. Nach Vorlage der aktuellen Vorschläge der Verwaltung werden wir unsere Position hierzu festlegen. Bereits jetzt ist jedoch festzuhalten, dass sich der Kreis, die Kommunen und die Kreiskliniken in einer katastrophalen Finanzlage befinden. Diese ist aus unserer Sicht unter anderem auf eine nicht mehr bezahlbare Flüchtlingspolitik, milliardenschwere Ausgaben für die Ukraine, ideologisch geprägte und gescheiterte Umweltpolitik sowie die fortschreitende Deindustrialisierung zurückzuführen.«

Die Linke

Die Linke sieht die Notwendigkeit, den Kreishaushalt mit der von der Kreisverwaltung vorgeschlagenen Erhöhung zu sichern: »Rund 90 Prozent der Ausgaben des Kreises sind Pflichtaufgaben. Trotz der vorgeschlagenen Umlageerhöhung sieht sich die Kreisverwaltung gezwungen, Kürzungen vorzunehmen. Wir setzen uns auf Bundesebene für eine bedarfsdeckende Finanzausstattung der Kommunen ein. Wir fordern die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer mit breiterer Bemessungsgrundlage. Angeblich hat der Bund nicht die Mittel, um den Kommunen aus ihrer Finanznot zu helfen. Die Einführung einer Reichensteuer, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Erhöhung der Steuer auf große Erbschaften würden ausreichend Mittel locker machen. Die Kreisumlage ist neben den Zuweisungen von Land und Bund die wichtigste Einnahmequelle. Eigene Steuern kann der Kreis nicht erheben, deshalb ist die Umlage eine wichtige Stellschraube, die Einnahmen zu beeinflussen. Der Landkreis kann, wenn er finanziell gut ausgestattet ist, durch Förderprogramme und Aufgabenentlastung finanzschwache Kommunen entlasten.«

FDP

Die FDP-Kreistagsfraktion ist gegen eine Erhöhung der Kreisumlage: »Damit die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können, muss der Landkreis alles versuchen, um ohne Erhöhung auszukommen. Leider hat die Landesregierung die finanzielle Notlage lange Zeit ignoriert oder kleingeredet. Wir Liberale fordern, dass Aufgaben, die den Städten und Gemeinden vom Bund und vom Land aufgebürdet werden, auch ausreichend finanziert sein müssen. Das trifft vor allem auf die vielen Sozialausgaben zu. Wir wünschen uns tiefgreifende Reformen zur Steigerung der Verwaltungseffizienz. Auch die Abschaffung der Regierungspräsidien kann dazu beitragen, eine schlankere, dreistufige Verwaltungsorganisation zu erreichen.« (GEA)