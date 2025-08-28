Reutlinger Klinik: So wichtig ist der Kampf gegen Keime

Das Bad von Patientenzimmern wird mit gelben Tüchern behandelt. Für die Toilette – und nur für die – kommen rote Lappen zum Einsatz.

REUTLINGEN. Ihr Lachen und viele Tücher charakterisieren Gyebi Gifty. Die gute Laune in Person ist Reinigungskraft im Klinikum am Steinenberg. Nach einigen Stunden mit ihr ist klar, wie hoch die Ansprüche an Sauberkeit und Hygiene im Krankenhaus sind. Da kennt sich die 53-Jährige bestens aus, weil sie seit über einem Jahrzehnt in den Gängen des Reutlinger Kreisklinikums arbeitet. Stets dabei ein Wagen, den sie »meinen Mercedes« nennt.

Tatsächlich ist es ihr Rollwagen, dessen Beladung erstaunlich umfangreich ausfällt. In Bodennähe eine Wanne mit angeschlossenem Gitter, auf dem der Wischmopp für die Reinigung von Ecken und Kanten der langen Klinikflure steht. »Die Gangmitte reinigen Maschinen«, erklärt Gifty beim Wischen. Stapelweise makellos weiß gewaschene Moppbezüge liegen auf der einen Seite des Wagens. Oben in Griffhöhe fallen drei viereckige Eimer auf, deren Farben kein Zufall sind. Rot steht für Toiletten, gelb für Waschbecken und Duschen, blau für alle anderen Flächen. Passend daneben ein Berg gleichfarbiger Mikrofasertücher.

»Nach der Reinigung blaues Tuch in die Wäsche«

Die Station für Neugeborene und ihre Mütter, die D3, ist Giftys Arbeitsplatz. Zügig schiebt sie den Putzwagen von Zimmer zu Zimmer. Vor der Türe greift sie sich zuerst ein gelbes Tuch, taucht es im gelben Eimer ein, faltet es sorgsam zusammen. Dann geht sie ins Badezimmer und wischt nach einem präzisen Plan Waschbecken, Spiegel, Griffe und anderes ab. Immer eine Wischbewegung, dann faltet sie das Tuch auseinander und nutzt so alle sauberen Seiten aus. Schließlich wandert das Tuch direkt in einen von zwei Plastiksäcken, die hinten am Wagen hängen.

Gyebi Gifty ist Reinigungskraft im Klinikum am Steinenberg. Ihr Putzwagen steckt voller Sachen für Sauberkeit und Hygiene im Krankenhaus. Foto: Stephan Zenke Gyebi Gifty ist Reinigungskraft im Klinikum am Steinenberg. Ihr Putzwagen steckt voller Sachen für Sauberkeit und Hygiene im Krankenhaus. Foto: Stephan Zenke

Weiter geht es mit dem roten Tuch und der Toilette. Auch hier wird eifrig gefaltet und gewischt, zwischendurch spezielles Reinigungsmittel bis unter den Rand in die WC-Schüssel gespritzt. Mit dem blauen Tuch erreicht die Zimmerreinigung Flächen wie die Tischplatte, Stuhl, Lichtleisten und auch Schalter und den Türgriff. »Nach der Reinigung blaues Tuch in die Wäsche«, steht auf einer Checkliste, die Gyebi Gifty längst nicht mehr braucht. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes Konzept, mit dem das Klinikum gesetzliche Vorschriften und eigene Ansprüche erfüllt.

Blaue Putzlappen werden für Flächen jenseits der Sanitäranlagen genommen. Foto: Stephan Zenke Blaue Putzlappen werden für Flächen jenseits der Sanitäranlagen genommen. Foto: Stephan Zenke

In ihren Wohnungen reicht es Hausmännern oder Hausfrauen, wenn alles sauber und rein wirkt. In Kliniken geht es um viel mehr, wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) beschreibt: »Der Begriff Hygiene bezieht sich auf die Erforschung, Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Sie dient dem Schutz vor Infektionskrankheiten sowohl der Patienten als auch des Personals. Pflege und Therapie sind grundsätzlich mit einem endogenen und exogenen Infektionsrisiko verbunden. Endogene Infektionen werden durch Erreger aus der körpereigenen Darm- oder Hautflora verursacht, wohingegen exogene Infektionen durch Erreger von außen, etwa von anderen Personen oder kontaminierten Gegenständen, hervorgerufen werden«. Infektionen im Krankenhaus sowie die Zunahme von Antibiotikaresistenzen stellten eine zunehmende Herausforderung für die Patientenbehandlung dar.

»Normale Reinigung und desinfizierende Reinigung«

»Wir unterscheiden zwischen einer normalen Reinigung und einer desinfizierenden Reinigung«, erklärt Christina Troha als Leiterin der Kreiskliniken Reutlingen Dienstleistungsgesellschaft (KRD), in der aktuell inklusive des Spüldienstes für die Küche 90 Menschen angestellt sind – 90 Prozent Frauen. Damit das Personal einen blitzblanken Job macht, gibt es laut Troha »ganz viele Schulungen: Hygieneschulungen, Reinigungsschulungen, Kurse zum Umgang mit den Materialien«.

Spezialmittel sorgen für eine Reduzierung der Keimzahlen. Foto: Stephan Zenke Spezialmittel sorgen für eine Reduzierung der Keimzahlen. Foto: Stephan Zenke

Ziel der Krankenhaushygiene ist es laut Krankenhausgesellschaft, »das Infektionsrisiko auf der Basis der aktuellen Erkenntnisse so weit wie möglich zu minimieren. Dabei muss eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Leitlinien, Empfehlungen und Normen seitens der Krankenhausmitarbeiter beachtet werden: Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt in Paragraph 23, dass die Leiter von Gesundheitseinrichtungen sicherzustellen haben, dass die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um Infektionen während eines Krankenhausaufenthaltes zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher mit Resistenzen, zu vermeiden.«

Denn in einem Krankenhaus läuft der niemals endende Kampf gegen böse Erreger. Um möglichst viele davon abzutöten, existieren präzise Dokumente zum Einsatz von Desinfektionsmitteln wie »Perform« auf Basis von aktivem Sauerstoff oder »Incidin plus« mit dem Wirkstoff Glucoprotamin.

»Im Krankenhaus reinigen wir wegen vieler Bakterien oder Keime mit Spezialmitteln«, beschreibt die Reinigungskraft besonders aufwendige Desinfektionsvorschriften etwa in Isolationszimmern, »es muss richtig sauber sein«. Auf einem der Merkblätter tauchen dann auch Erkrankungen auf, vor denen sich jeder fürchtet: Norovirus, Hepatitis oder Tuberkulose. Je nachdem werden Dosierungen und Einwirkzeiten beschrieben. Selbstverständlich werden bei der Arbeit immer Schutzhandschuhe getragen.

»Die Mittel auf dem Wagen riechen fast wie Parfum«

Überraschenderweise kratzen zumindest die Mittel, mit denen Gifty alltäglich umgeht, nicht wie Essigreiniger in der Nase. Im Gegenteil verbreiten die Lösungen einen durchaus ansprechenden Geruch. »Die Reinigungsmittel auf dem Wagen riechen fast wie Parfum«, scherzt sie lachend. Und wie gestalten sich die Begegnungen mit Patientinnen auf der Babystation? »Die sind alle sehr nett«, meint die Putzfrau. Das Personal sowieso, denn man kennt sich seit langer Zeit und versteht sich offenbar bestens. »Meine Arbeit gefällt mir sehr«, sagt sie.

»Der Spüldienst in der Küche ist abends im Einsatz«

Organisiert wird der Einsatz der Reinigungskräfte unter anderem von Teamleiterin Ildiko Tamkarelos. Sie sitzt im ersten Stock auf der Station E in einem kleinen Zimmer vor Bildschirmen mit Dienstplänen, ist seit 23 Jahren am Steinenberg. Gearbeitet wird ab 6 Uhr morgens bis in den Nachmittag hinein. »Der Spüldienst in der Küche ist abends ab 18 Uhr bis 21 Uhr im Einsatz«, sagt sie. Es sind solche mit einem Leben jenseits des Putzwagens vereinbaren Arbeitszeiten, die auch Gyebi Gifty 2011 an den Steinenberg gelockt haben. Davor war die gelernte Schneiderin lange in der Tübinger BG Unfallklinik im Schichtdienst. Gewechselt ist sie aber auch »wegen der Liebe«, wie sie offenbart, denn ihr Mann arbeitet in Pliezhausen.

Ildiko Tamkarelos organisiert als Teamleiterin den Einsatz der Reinigungskräfte. Foto: Stephan Zenke Ildiko Tamkarelos organisiert als Teamleiterin den Einsatz der Reinigungskräfte. Foto: Stephan Zenke

Langjährige Betriebszugehörigkeit ist etwas, das Christina Troha als Leiterin der Kreiskliniken Reutlingen Dienstleistungsgesellschaft natürlich sehr freut, weil der Fachkräftemangel groß ist. Man tue eine Menge, damit sich die Frauen und einige wenige Männer bei ihrer Arbeit wohl fühlten. »Ich ziehe vor jedem den Hut, der in die Reinigung geht«, sagt die Chefin voller Respekt. (GEA)

