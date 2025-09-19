Reutlinger »Katharinenhof«: Wann kommt Edeka?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Happyend nach Jahren des Wartens für das Bauvorhaben in der Katharinenstraße: »Nach langer und wechselvoller Geschichte ist das Großprojekt jetzt fertig«, schrieb GEA-Redakteur Stephan Zenke Anfang Juli dieses Jahres. Die Giebel des »Katharinenhofes« erstrahlten in frischen Farben, die meisten Wohnungen waren zu diesem Zeitpunkt bereits an die neuen Eigentümer übergeben, teilweise sogar schon bezogen. Und auch für die Supermarktflächen im Erdgeschoss hatte man einen neuen Interessenten gefunden, nachdem »tegut« sich zurückgezogen hatte.

Allerdings stehen die Ladenflächen in der Katharinenstraße nach wie vor leer, und es sieht derzeit auch nicht so aus, als ob eine Eröffnung des Supermarktes kurz bevor stehen könnte. Kein Plakat, keine Werbung deutet darauf hin, dass dort bald ein Supermarkt einziehen könnte. In den Räumen sind keine Regale oder Waren zu entdecken, weder Handwerker noch Mitarbeiter von Edeka sind dort tätig.

Eröffnung eigentlich für August geplant

Denn »Edeka« wollte eigentlich bereits im August eine Filiale eröffnen. Das berichteten die Investoren im Juli zufrieden und Edeka Südwest bestätigte, dass man bereits einen Betreiber für den Markt gefunden habe. Damit würde endlich wieder ein Vollsortimenter in die Innenstadt kommen. Den letzten Versuch startete Migros im Jahr 2008 im Untergeschoss der Müllergalerie. Doch schon gut vier Jahre später schloss das Schweizer Unternehmen die Reutlinger Filiale aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Vor allem die Distanz zu Parkplätzen oder -häusern wurde damals als Grund angegeben, dass sich der Markt nicht gelohnt habe.

Edeka-Sprecher Florian Heitzmann sagte jedoch im Juli gegenüber der Presse, dass Edeka »Potenzial sieht für den geplanten Markt in der Innenstadt«. Die Kaufmannsfamilie Härig werde die Filiale übernehmen. Sie sind in der Region keine Unbekannten, haben bereits Edeka-Märkte in Betzingen, Wannweil und Ammerbuch-Pfäffingen.

Katharinenhof: Ein langer Weg dahin 2016 beschließt der Gemeinderat den Bebauungsplan »Altstadt 1« und macht damit den Weg frei für ein »Leuchtturmprojekt in der Altstadt«: 31 Wohnungen nebst Gewerbeeinheit sollen zwischen Katharinen- und Hofstattstraße entstehen - der »Katharinenhof«.



2017 wird als erstes Gebäude auf dem Areal das Kali abgerissen - einst Reutlingens ältestes Kino, das seit 1919 unter dem Namen »Kammerlichtspiele«, kurz »Kali« firmierte, später ist es Kneipe und Café. Das in frühere Planungen unter dem Projektnamen K 8 einbezogene Eckhaus Katharinenstraße 10, die frühere Knödler’sche Buchhandlung, bleibt hingegen stehen.



2018 kommt es zu archäologischen Funden, zunächst werden Spuren des großen Stadtbrandes, dann das Skelett eines Säuglings entdeckt. Die Bauarbeiten verzögern sich, 2019 sind die Stadtkerngrabungen auf dem Areal abgeschlossen.



Groß ist dann der Schreck, als im Dezember 2022 bekannt wird, dass von der Insolvenz der Tübinger Unternehmensgruppe Exklusiv Wohnwert auch das Projekt Katharinenhof betroffen ist. Auch Lebensmitteleinzelhändler tegut (Fulda) springt ab. Auf dem Bau kehrt Ruhe ein.



Im März 2024 wird auf der Baustelle wieder gehämmert und gezimmert. Insolvenzverwalter Dr. Axel Kulas zeigt sich zuversichtlich, dass das Projekt unter neuer Leitung fertiggestellt werden kann - was in diesem Jahr der Fall war. (awe)

Bereits vor einer Woche hat der GEA bei der Presseabteilung von Edeka Südwest nachgefragt, wie es denn um die Eröffnung des Edeka an diesem Standort steht - und musste sich für eine Auskunft etwas gedulden. Florian Heitzmann antwortete dann per Mail, man könne hierzu Folgendes mitteilen: »Die Arbeiten im Bereich der Gebäudetechnik sind teils umfangreicher als zunächst angenommen, weshalb der ursprünglich für August dieses Jahres geplante Eröffnungstermin nicht realisiert werden konnte. Wir planen, den Markt noch im Lauf dieses Jahres zu eröffnen. Der genaue Termin steht jedoch noch nicht fest.« (GEA)