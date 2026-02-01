Reutlinger Jugendrichter: »Ein Hitlergruß ist tabu«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nein, es ist kein Nazi oder Rechtsradikaler, der da wie ein Häufchen Elend auf der Anklagebank des Jugendgerichts am Reutlinger Amtsgericht sitzt. Bei der Verhandlung wird schnell deutlich, dass der Jahre von der Volljährigkeit entfernte Teenager mit dem Zeigen des Hitlergrußes wohl reichlich unreif, schlichtweg gedankenlos für Aufmerksamkeit sorgen wollte. Die hat er zweifellos bekommen: in einer Form, die ihm für den Rest seines Lebens eine Lehre sein dürfte.

Denn beim Salut mit ausgestreckten Arm versteht der Rechtsstaat keinen Spaß. Gemäß Paragraf 86a Absatz 1 und 2 des Strafgesetzbuches macht sich strafbar, wer nationalsozialistische Kennzeichen wie Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen oder eben Grußformen verwendet. Bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe können Erwachsenen drohen, doch bei der Jugendgerichtsbarkeit »geht es darum, positiv einzuwirken. Hier geht es nicht um Strafe, sondern den Erziehungsgedanken«, erklärt Richter Sierk Hamann und hakt nach: »Was war da los?«, fragt er den Minderjährigen. Nun, dem sei's langweilig gewesen; und er habe nicht lange nachgedacht, als er im Aufenthaltsraum seiner Schule den Arm in eindeutiger Weise ausstreckte. Einer Lehrerin wurde davon berichtet, woraufhin die Frau die Polizei rief.

»Was ist das mit dem Nazi-Zeug?«

Der Richter bohrt nach: »Was ist das mit dem Nazi-Zeug.« Der Angeklagte antwortet leise, er sei nicht rechts. Weder sei er Teil einer Wehrsportgruppe noch einer anderen rechtsradikalen Vereinigung. »Was sagen die Klasse und die Kumpels?«, will der Richter wissen. Replik: Die Klasse offenbar wenig, während Kumpels seine Aktion als unnötig bezeichneten - womit sie wohl mehr als richtig liegen. »Wollten Sie die anderen zum Lachen bringen«, fragt Staatsanwältin Kristin Ziegeler. Nö, antwortet der Schüler. Es habe sich um eine dumme Idee gehandelt.

Im Zeugenstand versichert die Lehrerin, die für eine Strafanzeige gesorgt hat, dass der Teenager bislang weder durch rechtsradikale Parolen, noch durch Kennzeichen oder Geheimcodes aufgefallen sei. Sie erlebe den Schüler als freundlichen Menschen, der eben manchmal provoziere. Von »toxischer Männlichkeit« will die Zeugin nichts mitbekommen haben.

Auch die Jugendhilfe stellt dem Angeklagten ein erfreuliches Attest aus. Die Rede ist von einem guten Verhältnis zu seiner Familie, obschon sich die Eltern vor einiger Zeit getrennt haben. Wie zum Beweis dessen sitzt die Mutter mit besorgter Miene im Zuschauerraum. Die Atmosphäre im Saal des Reutlinger Amtsgerichts ist bei alledem ruhig, sachlich und dem jungen Menschen zugewandt. Was freilich keinesfalls bedeutet, dass hier etwas auf die leichte Schulter genommen wird. Damit dieser eine Fehler dem Jugendlichen nicht als Eintrag im Führungszeugnis seine Zukunft verbaut, spricht Hamann ein Urteil - denn dann ist für jeden, der den Fall irgendwann mal in den Akten sieht, klar, dass da nicht wirklich etwas Gravierendes war.

»Er ist ein pubertierender junger Mann«

Nach knapp einstündiger Verhandlung stellt Hamann fest: »Einen Nazi haben wir jetzt nicht rausgekriegt. Er ist ein pubertierender junger Mann«. Damit dieser versteht, wieso der Hitlergruß eine Straftat darstellt, erteilt ihm der Richter die Weisung, die Gedenkstätte Grafeneck zu besuchen.

Außerdem muss er etwas tun, was für Jungs im Alter des Angeklagten sowohl peinlich als auch lehrreich ist: Zwei Kapitel des Aufklärungsbuches »Make Love« von Ann-Marlene Henning abschreiben. Eines solle sich der Teenager merken, so Sierk Hamann: »Ein Hitlergruß ist tabu«. (GEA)