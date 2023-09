Im Januar sterben bei einem Brand in einem Reutlinger Fachpflegeheim drei Menschen. Nun muss sich die mutmaßliche Brandstifterin - eine Bewohnerin - vor dem Landgericht verantworten. Zu Prozessbeginn berichten Pflegerinnen vom volatilen Zustand der Frau im Vorlauf zur Tat und schildern tragische Szenen in der Brand-Nacht.

Die Spuren zeugen von der Wucht des Feuers: Das Fenster, hinter dem der Brand ausgebrochen war. Drei Menschen starben. Foto: Christoph Schmidt/dpa Die Spuren zeugen von der Wucht des Feuers: Das Fenster, hinter dem der Brand ausgebrochen war. Drei Menschen starben. Foto: Christoph Schmidt/dpa

