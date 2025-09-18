Reutlinger Hauptradrouten: Nicht nur »Meter machen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nein, es ist kein gemähtes Wiesle, das Susann Schäfer da übernommen hat. Die neue Leiterin der Task Force Radverkehr – seit Juli im Rathaus in Amt und Würden – soll der Verkehrswende auf die Sprünge helfen. Eine Aufgabe, die unter der Achalm bekanntermaßen nicht vergnügungssteuerpflichtig ist.

Doch die 39-Jährige, die Geschichte, Politik und Umweltwissenschaften in Tübingen und Darmstadt studiert hat, sprüht vor Elan. Diverse Berufsstationen hat sie schon hinter sich. Darunter das Nationalpark-Projekt Schwarzwald, in dem sie gelernt habe, Kompromisse zu suchen. Zuletzt war sie im Stuttgarter Staatsministerium tätig für die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Reutlingens Ex-OB Barbara Bosch.

»Wir sind an dem Punkt, an dem das Verteilungsthema schwieriger wird «

Die 39-Jährige will »gute Dialoge führen«, verspricht »transparente Kommunikation.« Geschmeidig klingt auch ihr Ziel für die hiesige Radinfrastruktur. Sie wünscht sich »ein gutes Netz, in dem jedes Verkehrsmittel seine Bereiche hat, jeder sicher von A nach B kommt und dabei Rücksichtnahme übt«.

Die gebürtige Darmstädterin ist in Reutlingen aufgewachsen, lebt hier auch seit sieben Jahren wieder und fährt privat viel Rad. »Mich begeistert, was sich in Sachen Infrastruktur schon getan hat. Da darf sich nun noch mehr bewegen. Wir sind allerdings an dem Punkt, an dem das Verteilungsthema schwieriger wird.«

Unlängst hatten sich, wie berichtet, Reutlinger Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in einer Pressekonferenz über den zähen Ausbau der Hauptradrouten in der Innenstadt beklagt. Gut 30 Kilometer Netz sind geplant, rund 4 Kilometer erst realisiert.

Baubürgermeisterin Angela Weiskopf nimmt die teils harsche Kritik gelassen: Dass der ADFC nach den Radwegen schaue, sei »ok. Der muss ja Treiber sein.« Sie versichert, dass der Radverkehr Oberbürgermeister Thomas Keck sehr am Herzen liege, räumt allerdings ein, dass die Task Force nicht gut besetzt gewesen sei. »Wir hatten einen personellen Engpass.«

Mit drei planenden Personen im Team und einer Kollegin aus dem Amt für Öffentliche Ordnung, die zu 25 Prozent, zuarbeitet, entspanne sich die Lage nun. Ab Oktober werde zudem ein Mitarbeiter aus den Technischen Betriebsdiensten Vollzeit als Radwegekontrolleur abgestellt, der die Routen abfährt – auch diese Stelle war eine Weile vakant.

»Wir sind parallel an verschiedenen Maßnahmen dran. Und wir haben gute Mittel im neuen Haushalt«, verspricht die Baudezernentin. »Wir müssen Meter machen«, räumt sie im Hinblick auf den schleppenden Hauptroutenausbau ein. Die rein quantitative Betrachtung greife jedoch zu kurz, insbesondere, wenn Lösungen für schwierige Fragen gefunden werden müssten – wie etwa für die Fahrradstraßen Planie und Paul-Pfizer-Straße, die man 2024 »hinbekommen« habe. Die Lösung von Problemfällen könne dann als Blaupause für andere Stellen dienen.

»Das ist immer auch ein Ringen in Reutlingen«

Eine Form, die den Rathausplanerinnen dabei besonders sympathisch ist, ist das Provisorium. Sowohl Planie als auch die kurze Fahrradstraße in der Kleinen Lederstraße sind als »Verkehrsversuch« angelegt. Dabei werde auch ermittelt, wie sich Verkehrsteilnehmer an Veränderung gewöhnen. Zur Planie gebe es positive Rückmeldungen, das Konzept Rücksichtnahme funktioniere, berichtet Weiskopf. Auch die Polizei melde keine neuen Unfallschwerpunkte. Last, not least findet das Provisorium auch leichter politische Sympathie bei denjenigen Gemeinderatsfraktionen, die sich mit Veränderungen zulasten von Autofahrern traditionell schwertun.

Wenn es nach dem ADFC geht, sollen die Hauptradrouten in Reutlingen als Fahrradstraßen (auf Nebenstraßen) geführt werden. »Wir schauen, dass wir möglichst viele Fahrradstraßen machen, das wird aber nicht an jeder Stelle gehen«, sagt Susan Schäfer.

Ansonsten prüfe man unterschiedliche Maßnahmen, um Sichtbarkeit und Bevorrechtigung von Radfahrern zu stärken, zum Beispiel durch Fahrradpiktogramme, in Tempo-30-Zonen seien auch weitere Einengungen denkbar.

Die Hürden werden auch dem neu erstarkten Task-Force-Team nicht ausgehen: »Das ist immer auch ein Ringen in Reutlingen«, resümiert die Baubürgermeisterin. (GEA)