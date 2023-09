Aktuell Selbsttötung

Reutlinger Gruppe unterstützt Angehörige nach Suizid

Es ist kein »Randthema«. Im Jahr 2021 nahmen sich in Baden-Württemberg 1249 Menschen das Leben, davon 899 Männer und 349 Frauen. Im Raum Reutlingen/Tübingen waren es 63 im vergangenen Jahr. Um den Hinterbliebenen in dieser Situation zur Seite zu stehen, gibt es in Reutlingen und Tübingen Unterstützungsangebote. Am Donnerstag wurden die beiden Gruppen in der Krisenberatungsstelle des Arbeitskreises Leben (AKL) in Reutlingen vorgestellt.