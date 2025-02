Die Suche nach einem Pflegeheimplatz gestaltet sich mangels freier Kapazitäten meist zeitaufwendig. Weil nicht ersichtlich ist, welcher Anbieter über Vakanzen verfügt, müssen Suchende Einrichtungen auf gut Glück einzeln abklappern. Um für mehr Transparenz zu sorgen, regt Reutlingens Freie Wählervereinigung die Schaffung eines zentralen Digital-Portals an, das auf einen Klick beziehungsweise Blick Auskunft darüber gibt , wer wo was anzubieten hat.

