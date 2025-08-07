Reutlinger Freiluft-Kino startet durch: Auftakt mit 500 GEA-Abonnenten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auftakt nach Maß: Angenehme Temperaturen und ein von GEA-Lesern gekürter Wunschfilm bescherten der mittlerweile 25. Auflage des Reutlinger Open-Air-Kinos am gestrigen Abend einen Traumstart.

Restlos ausverkauft war die Freiluft-Veranstaltung im Spitalhof und restlos begeistert ihr 500-köpfiges Publikum, das sich vor dem Filmgenuss an Getränken und Snacks delektierte. Wie gewohnt war der erste Abend des von Kamino und städtischem Kulturamt ausgerichteten Sommer-Events ausschließlich GEA-Abonnenten vorbehalten, die sich über ermäßigten Eintritt und kostenlose Begrüßungsdrinks freuen durften.

In Schampus- und Plauderlaune

In bester Schampus- und Plauderlaune stimmten sich die Zuschauer auf die Vorstellung ein, ehe es nach kurzer Begrüßung durch den Kamino-Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Ulrich Bausch, GEA-Marketing-Mitarbeiterin Iris Goldack und Kamino-Geschäftsführer Hasan Ugur gegen 21.30 Uhr »Film ab!« für die schwarz-humorige Produktion »Sechs Richtige – Glück ist nichts für Anfänger« hieß.

Doch damit des cineastischen Vergnügens natürlich noch lange nicht genug. An weiteren 21 Abenden - täglich außer montags - sind im Spitalhof Leinwand-Hits unterschiedlichster Genres zu sehen: bei freier Platzwahl, jeweils um 21.15 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr). Darunter das Vatikan-Drama »Konklave«, die Komödien »Der Spitzname« und »Alter weißer Mann« sowie der neueste Teil der Action-Serie »Mission: Impossible - The final Reckoning«.

Tickets fürs Sommer-Kino gibt es online. Kurzentschlossene Filmfans können auch an der Abendkasse im Spitalhof Karten erwerben. Dort ist aber nur Barzahlung möglich. (GEA)

