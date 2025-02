Da war richtig was los: 3.500 Hästräger aus mehr als 90 Gruppen sorgen für eine farbenfrohe Straßenfasnet in der Altstadt und locken rund 15.000 Zuschauer.

Tausende Narren und Guggenmusiker zogen durch die Stadt, rund 15.000 Zuschauer säumten den Straßenrand. Foto: Steffen Schanz Tausende Narren und Guggenmusiker zogen durch die Stadt, rund 15.000 Zuschauer säumten den Straßenrand. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.