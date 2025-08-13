Reutlinger Christa und Wolfgang Ebert gehen seit 65 Jahren durch dick und dünn

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Ihr gemeinsames Leben ist ein beeindruckendes Zeugnis von Zusammenhalt und Liebe« – so heißt es im Brief von Oberbürgermeister Thomas Keck an Christa und Wolfgang Ebert. Die persönlichen Glückwünsche zur Eisernen Hochzeit überbrachte der Erste Bürgermeister Robert Hahn. Anlässlich von 65 gemeinsamen Jahren beschenkte er die Jubilare mit Blumen, Wein und vielen herzlichen Glückwünschen.

65 Jahre verheiratet: Trotz eines Lebenswegs mit Höhen und Tiefen war die gemeinsame Zeit immer geprägt von Zusammenhalt und bedingungsloser Loyalität – Christa und Wolfgang Ebert sind seit eben 65 Jahren ein eingespieltes Team. Und auch jetzt, am dekorierten Tisch ihres Altenheims, merkt man den beiden ihre Nähe und Zuneigung an. Die 91-Jährige und der 90-Jährige wohnen zusammen im Haus Ringelbach in Reutlingen.

Während sie Seite an Seite nebeneinandersitzen, erzählt Wolfgang Ebert den Gästen ihre gemeinsame Lebensgeschichte. Die Kommunikation mit seiner Frau findet währenddessen ohne Worte statt: Christa Ebert leidet unter Demenz. Dennoch sind die Nähe und Verbundenheit zwischen den Eheleuten unübersehbar. »Wenn Herr Ebert da ist, leuchten ihre Augen auf, und auch wenn wenig Worte dabei sind, merkt man: Sie spürt das«, berichten auch die Mitarbeiterinnen des Pflegehauses. »Seitdem er hier eingezogen ist, ist sie wieder richtig aufgeblüht.«

Kennengelernt haben sich die beiden 1956 bei einer Veranstaltung in der Reutlinger Friedrich-List-Halle. »Nach einem gemeinsamen Tanz ist sie mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen«, berichtet Wolfgang Ebert. Da sie keine Kontaktinformationen ausgetauscht hatten, dauerte es allerdings eine Weile, bis er sie wiedersehen konnte: »Ich musste bis zur nächsten Veranstaltung warten«, sagt der Jubilar und lacht. Wolfgang Ebert studierte zu der Zeit, Textil im damaligen Technikum, Christa Ebert machte eine Lehre zur Damenschneiderin – nicht nur von den Interessen, auch vom Charakter her passte es bei den beiden gut. Was laut Wolfgang Ebert auch noch geholfen hat: »Ich bin damals mit meiner Schwiegermutter gut ausgekommen«, gibt er lachend zu. Es funkte: Nach zwei Jahren verlobten sie sich. Noch mal zwei Jahre später, im August 1960, feierte das Paar die Hochzeit in Reutlingen.

In den nächsten Jahren stand Wolfgang Eberts Berufstätigkeit im Mittelpunkt des Familienlebens: Er arbeitete unter anderem zehn Jahre als Filialleiter in Rottenburg, während Christa sich um die Erziehung der Kinder kümmerte. Die Erziehung ihrer zwei Söhne und der Tochter lag ihr besonders am Herzen. Dafür frischte sie sogar an der Volkshochschule ihr Französisch auf, um die Kinder in der Schule zu unterstützen. Während ihr Mann viel unterwegs war, hielt Christa die Familie zusammen. »Sie war viel eingespannt«, berichtet ihr Ehemann.

Als das Geschäft in Deutschland schwieriger wurde, entsandte die Firma Wolfgang Ebert nach Ungarn. Acht Jahre lang pendelte er regelmäßig zwischen Deutschland und dem sozialistischen Land. »Wenn ich da drei Wochen gewesen bin, kamen schon mal so 1.000 Kilometer zusammen – Ungarn habe ich besser gekannt als Deutschland«, erinnert er sich. Wenn Wolfgang von seinen Geschäftsreisen zurück nach Reutlingen kam, nutzten die beiden jede Gelegenheit, gemeinsam aktiv zu sein – und das blieb ihr Leben lang so. Sie verbrachten viel Zeit in Bewegung: gingen walken, machten Gymnastik und teilten eine besondere Liebe zu den Bergen. Regelmäßig unternahmen sie mit dem Deutschen Alpenverein Wandertouren. Neben unzähligen schönen Momenten hatte das Paar es aber auch nicht immer leicht im Leben. 1990 traf das Schicksal die Familie hart: Wolfgang Eberts erhielt die Kündigung. Und die Ärzte entdeckten bei ihrem jüngsten Sohn einen Tumor im Kopf. Trotz aller Hoffnungen hatte der Krebs bereits gestreut – eine Heilung war nicht mehr möglich. Mit nur 23 Jahren verstarb der Student viel zu früh.

Ein weiteres Unglück folgte 2009, als Christa Ebert wegen einer fehlerhaft behandelten Mittelohrentzündung lange im Krankenhaus bleiben musste. Doch mit viel Kraft kämpfte sie sich zurück. Besondere Energie gab ihr die Nähe ihres Mannes, der zu ihr in die Klinik zog. Er begleitete sie in die Kantine, zur Reha und zu den Ärzten. »Ich habe sie nie allein gelassen.« »Da dürfen sie auf sich wirklich stolz sein!«, fasst Robert Hahn zusammen. »Sie haben einen tollen Mann erwischt, Frau Ebert. Und er eine tolle Frau!« (GEA)