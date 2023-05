Für eine Woche voller Aktivitäten sorgte die erste International Week an der ESB Business School in Reutlingen.

Ein kulinarischer Programmpunkt der International Week: Der Studiengang MSc Global Management and Digital Competencies veranstaltete ein International Dinner mit Gerichten aus aller Welt. FOTO-COLLAGE: HOCHSCHULE REUTLINGEN Foto: Gea Ein kulinarischer Programmpunkt der International Week: Der Studiengang MSc Global Management and Digital Competencies veranstaltete ein International Dinner mit Gerichten aus aller Welt. FOTO-COLLAGE: HOCHSCHULE REUTLINGEN Foto: Gea

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.