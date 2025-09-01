Reutlinger Budenzauber 2026 ohne Markt-Werk-Stadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Den Weihnachtsmarkt 2025 wird die Reutlinger Markt-Werk-Stadt noch organisieren. 2026 steigt sie aus. Das Geschäftsführer-Team Clemens und Vildana Vohrer bestätigt auf Nachfrage, dass man sich nicht auf die Ausschreibung beworben habe. Seit Gründung der Markt-Werk-Stadt 2007 war die GmbH als Veranstalterin des Weihnachtstrubels in der Stadt quasi gesetzt – ohne Ausschreibung.

Vergangenes Jahr wurde der Vorschlag der Stadt, das Event ab 2026 wieder auszuschreiben, im zuständigen Ausschuss unisono von den Räten durchgewunken. Die Verwaltung begründete ihren Vorstoß damit, dass so das Veranstaltungskonzept weiterentwickelt und Impulse gesetzt werden könnten, die die Attraktivität der Veranstaltung für Besucher und Händler gleichermaßen verbessern sollen.

Die Frist ist gerade abgelaufen. Die Stadt gibt jedoch auf Nachfrage keine Informationen zu den eingegangenen Bewerbungen, da es sich um ein nicht-öffentliches Verfahren handele. Das Rathaus verweist lediglich auf das beschlossene Prozedere. Eine städtische Vergabegruppe werde die eingegangenen Unterlagen sichten und bewerten. Die Vorstellung des Favoriten erfolge im Finanzausschuss im Oktober, eine finale Entscheidung durch den Gemeinderat sei für 23. Oktober vorgesehen.

Was hat die Markt-Werk-Stadt bewogen, sich entgegen ihrer ursprünglichen Ankündigung doch nicht zu bewerben? In ihrer Begründung üben die Vohrers jede Menge Kritik – nicht nur zwischen den Zeilen. Hauptgrund sei, dass der Weihnachtsmarkt mit der aktuellen Ausschreibung für die GmbH wirtschaftlich nicht mehr attraktiv sei. Hinzu komme fehlende Planungssicherheit: »Während andere Städte ihren Veranstaltern bereits im März ermöglichen, alle Verträge zu unterschreiben, ist das in Reutlingen trotz frühzeitiger Planung unsererseits bis in den September teilweise nicht möglich gewesen.«

Das neue Verfahren sei an sich nicht Grund für den Absprung gewesen. Im Gegenteil: Eine Ausschreibung sei »längst überfällig« gewesen, befinden die Geschäftsführer. »Was uns allerdings abgeschreckt hat, war unter anderem die Tatsache, dass es der Stadt erneut nicht gelungen ist, den Marktplatz in den Weihnachtsmarkt einzubeziehen. Hier zeigt sich, dass sie kein ernsthaftes Interesse an einem erfolgreichen, konkurrenzfähigen Großstadt-Weihnachtsmarkt hat.«

Stattdessen würden die Verhandlungen mit den Wochenmarktbeschickern auf den Veranstalter »abgewälzt«, obwohl dies »ganz klar eine städtische Aufgabe« sei, die zudem leicht umsetzbar sei, da die Wochenmarktverträge ohnehin nur eine Laufzeit von einem Jahr hätten. Hier ziehe sich die Stadt aus der Verantwortung. Als »sehr befremdlich« bezeichnen die beiden in der Ausschreibung die Forderung nach Jahresabschlüssen und Angaben zu Drittfirmen, seien dies doch »interne Unternehmensangelegenheiten«. Entscheidend solle das Konzept sein, nicht ein Jahresabschluss – zumal ein neuer Bewerber diesen gar nicht vorlegen könne. »Ein gewisses Geschmäckle bleibt dabei, fast so, als ob die Markt-Werk-Stadt ausgeforscht oder kopiert werden sollte«, mutmaßen sie.

Nach dem Rückzug wünsche man der Stadt und insbesondere dem neuen Veranstalter nun »viel Glück«, ein guter Ratschlag für »einzelne Abteilungen« im Rathaus folgt: Sie sollten »nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert denken und handeln«.

Schwiegervater Julius Vohrer hatte die Betreiber-GmbH 2007 zusammen mit Horst Bürkle, Hans-Jürgen Reutter und Norbert Brendle gegründet. Nach seinem Tod ging seine Frau Regine Vohrer in die Geschäftsführung. 2022 übernahm Sohn Clemens den Posten, verstärkt seit 2024 von seiner Frau Vildana. Die drei Vohrers und Hans-Jürgen Reutter sind aktuell die Gesellschafter des Unternehmens.

Auch die Nachfolger werden sich weiter mit der diffizilen Kernfrage in Reutlingen auseinanderzusetzen haben: dem Standort in der Innenstadt. Der zweite Spielort Bürgerpark bleibt umstritten, seine Anbindung eine Herausforderung. Die Diskussion um die (Teil)nutzung des Marktplatzes wird weiter köcheln. Auch die Positionierung der Buden in der Fußgängerzone wird zweifellos weiter für Diskussionsstoff sorgen – auch mit den Einzelhändlern. (GEA)