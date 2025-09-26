Reutlinger Biosphären-Markthalle: So geht es weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Genossen der Biosphären-Markt- und Manufakturenhalle" residieren seit Monatsbeginn nicht mehr in der M59. Reiner App vom Stadtneudenker-Verein "Köpfe für Reutlingen" bestätigt den Auszug aus der Metzgerstraße 59. Die Adresse war lange als Standort für die geplante Biosphären-Manufaktur vorgesehen. Darin sollen Besucher nach Vorstellung der Genossen regionale Produkte kaufen, vor allem aber Handwerkskunst live erleben können.

Die Stadtverwaltung hatte die Immobilie im November 2023 befristet auf 22 Monate angemietet. Als »Anschubfinanzierung«, um das als »Leitprojekt« der Biosphärenstadt Reutlingen gehypte Manufakturenprojekt zu unterstützen, übernahm sie die Miete: fast 124.000 Euro. Dafür zapfte sie das Städteförderprogramm ZIZ des Bundes an, das 90 Prozent davon spendierte. Rund 20.000 Euro legte die Stadt dazu für den verbleibenden Mietanteil und die Instandsetzung der Immobilie.

Nach vielen blumigen Worten und noch schöneren Grafiken von der ummodelierten M59 wechselten Reiner App und die Seinen dann aber auf halber Strecke die Pferde. Nun sollte die leerstehende Breuninger-Immobilie am Marktplatz die Biosphärenhalle beherbergen.

Fast 124.000 Euro Miete

Wie ist der Verhandlungsstand mit Breuninger? Wie geht es weiter mit der Manufaktur? Dazu möchte Reiner App nichts mehr sagen. Das Haupt der »Köpfe für Reutlingen«, der auch Geschäftsführer der »Biosphären-Manufaktur Betriebsgesellschaft« ist, verweist auf die Stadtverwaltung.

Doch die gibt sich auf Anfrage ebenfalls einsilbig. »Verhandlungspartner ist die Manufaktur-Betriebsgesellschaft und Herr App und Breuninger und nicht die Stadt«, heißt es. Fragen zu weiteren Planungen und Verhandlungen zur Manufaktur könne nur Herr App beantworten, der »Initiator und Ideengeber« des Projekts sei. Nach Kenntnis der Verwaltung sei ein Mietvertrag zwischen Breuninger und der Manufaktur-Betriebsgesellschaft bisher nicht zustande gekommen.

Spätestens nach dem Auszug steht die Frage im Raum: Muss die Stadt nun die 110.000 Euro ZIZ-Fördergelder zurückzahlen? Die CDU-Gemeinderatsfraktion hat zum Gesamtkomplex Manufakturenhalle im Juni eine sehr umfangreiche Anfrage auch nach der Rückzahlung gestellt. Die städtische Antwort an die CDU fiel reichlich verquast aus.

Muss die Stadt Fördergeld zurückzahlen?

Auf erneute GEA-Nachfrage dröselt die Stadt im Rahmen des umfangreichen Schriftverkehrs mit der Lokalredaktion auf, dass der Förderzweck für die M59 »in enger Abstimmung mit dem Fördergeber im Oktober 2024 angepasst wurde«, nachdem die Breuninger-Immobilie als Standort für die Biosphären-Manufaktur priorisiert wurde. Bei langer Laufzeit von Förderprogrammen seien solche Änderungen nicht ungewöhnlich.

Als Location für »Veranstaltungen und Workshops« firmierte die Halle nun – und das Geld floss weiter. Nach Angaben der Stadt kam man im Mietzeitraum auf »rund 60 Nutzungstage plus Auf- und Abbautage« für die umetikettierte Location. Zudem gastierte seit Januar 2025 das Netzwerk Kultur im rund 400 Quadratmeter großen Raum.

Die Idee einer »Biosphärenstraße mit Manufaktur« lassen die »Köpfe für Reutlingen« seit gut fünf Jahren durch die Stadt wabern. Bereits 2020 stellen Reiner App und ein weiterer »Kopf«, Hartmut Schenker, ein Buch vor, in dem das Konzept vorstellt wird. Die Metzgerstraße schien geeignet, nachdem der Standort im ehemaligen Haux-Wohntextilien-Geschäft gefunden war, Freude kehrte ein – auch im Reutlinger Rathaus. Schien man doch dem Ziel, zur Innenstadt-Attraktivierung die abstrakte Marke »Biosphärenstadt Reutlingen« endlich mit Leben zu füllen, näher zu kommen. Oberbürgermeister Thomas Keck – bekennender Biosphärengebiets-Fan – nannte die Halle eine »geile Idee«. Beim Bürgerempfang 2024 verkündete er noch frohgemut, sie werde im gleichen Jahr eröffnet.

Manufaktur in der Metzgerstraße: So sah eine ansprechende Simulation der Idee aus. Foto: Genusspaten Manufaktur in der Metzgerstraße: So sah eine ansprechende Simulation der Idee aus. Foto: Genusspaten

Dann kehrte Schweigen ein, bis Finanzdezernent Roland Wintzen im November ohne weitere Ausführungen bestätigte: »Die M59 prüft Breuninger als Standort.« Bis heute wird das Manufaktur-Projekt auf der städtischen Internetseite als »ein Leitprojekt« der Marke Biosphärenstadt beworben – allerdings weiterhin in der Metzgerstraße.

Breuninger: Bisher kein Mietvertrag

Wie stehen die Aktien am Premiumstandort Marktplatz? Auch die Firma Breuninger äußert sich auf Nachfrage weiterhin zurückhaltend zum Thema: »Wir prüfen unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten der Immobilie Wilhelmstraße 75-83 in Reutlingen.« Dafür sei man mit verschiedenen Interessenten, Partnern sowie der Stadt Reutlingen »im engen und sehr konstruktiven Austausch«. Ein Ansprechpartner sei auch die Biosphären-Manufaktur Betriebsgesellschaft, der man mehrere Mietangebote gemacht habe. Man bestätigt, dass ein Mietvertrag bisher nicht zustande kam.

Breuninger versichert: »Wir sind uns der exponierten Lage unserer Immobilie sowie deren Bedeutung für das Reutlinger Stadtbild bewusst.« Deshalb arbeite man vertrauensvoll und in enger Abstimmung mit der Stadt Reutlingen an tragfähigen und nachhaltigen Nutzungskonzepten für die Immobilie. (GEA)