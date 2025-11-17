Reutlinger Benefizaktion »Kunst und Gut« in den Startlöchern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Aufstieg durch Bildung«: So lautet das Motto der Oskar-Kalbfell-Stiftung, die seit vielen Jahren begabte Kinder aus Reutlinger Familien mit geringem Einkommen unterstützt. Und das ist ganz offensichtlich auch im Interesse des Lions Club Neckar-Alb, der die Stiftung mit der Benefiz-Ausstellung »Kunst und Gut« im Spitalhof seit Jahren unterstützt.

Im vergangenen Jahr wurde bei der Aktion mit 115 verkauften Kunstwerken ein Rekorderlös über 26.700 Euro erzielt, und das Beste daran: Die Erlöse aus dem Verkauf der angebotenen Kunstwerke aus Nachlässen und Privatbesitz gehen auch im achten Jahr wieder zu 50 Prozent an die Oskar-Kalbfell-Stiftung, was eine vom Lions-Club auf insgesamt 15.000 Euro aufgestockte Spende ausmacht. Eckhard Raisch, Vorsitzender des Lions Clubs Neckar-Alb, und der Galerist Wilfried Thron überreichten den Spendenscheck an die Oskar-Kalbfell-Stiftung, vertreten durch Kulturbürgermeister Robert Hahn, und Kurt Meyer, Leiter des Amts für Schulen, Jugend und Sport.

Robert Hahn betonte bei der Spendenübergabe das Anliegen der Stadt, »Schüler herauszufiltern und zu fördern, die das Talent mitbringen und für die der Besuch einer weiterführenden Schule oder Universität eine finanzielle Belastung darstellt«. Weit mehr als 200.000 Euro kamen seit Gründung der Oskar-Kalbfell-Stiftung Ende der 1960er-Jahre durch das kontinuierliche Engagement des Lions-Clubs zusammen, wofür sich der Kulturbürgermeister ausdrücklich bedankte. Und natürlich sorgte auch die große Resonanz für die Benefizaktion für gute Laune unter den Organisatoren. Eckhard Raisch vom Lions-Club erinnerte an den letztjährigen Rekorderlös und sagte, er hoffe, dass das Interesse an der Kunstaktion auch bei der neunten Ausgabe vom 5. bis 7. Dezember im Spitalhofsaal anhält.

Bilder am Samstag einreichen

Die Verkaufsausstellung startet am Freitag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, mit einer Vernissage und einer Einführung der Kunsthistorikerin Jolanda Bozetti. Am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr stehen dann die Kunstwerke aus Privatbesitz und Nachlässen zum Verkauf. Erstmals gibt es am Sonntag, 7. Dezember, 11 Uhr, eine Matinee mit Stephan Rößler, Leiter des Kunstmuseums Reutlingen zum Thema »Kunst ist, wenn man trotzdem lacht«. Die Einreichungstermine für Verkäufer, zur Begutachtung ihrer Kunstwerke, sind an den Samstagen, 22. und 29. November, jeweils von 10 bis 14 Uhr in den Malerwerkstätten Anton Geiselhart, Marktstraße 195, in Pfullingen.

Die Ausstellungsmacher sind guter Dinge, dass auch die neunte Aktion des Lions-Clubs wieder ein Erfolg wird: »Die Menschen gehen nach Corona wieder mehr unter die Leute und das Interesse für Kunst ist spürbar gestiegen«, so Eckhard Raisch. (GEA)