Bau + Immo-Messe »mein Zuhause!« ging am Wochenende in der Reutlinger Stadthalle über die Bühne. Besucher zeigten besonders großes Interesse an Fotovoltaik.

Bei der Bau + Immo-Messe in der Reutlinger Stadthalle war die Nachfrage nach Beratung alles rund um das Wohnen. Foto: Norbert Leister Bei der Bau + Immo-Messe in der Reutlinger Stadthalle war die Nachfrage nach Beratung alles rund um das Wohnen. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.