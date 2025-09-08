Reutlinger AWO stärkt Hilfe für wohnungslose Familien

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Steigende Mieten, Inflation, Verschuldung - und viel zu wenig Sozialwohnungen. Die Folge: Die Zahl der Menschen, die obdachlos werden, geht drastisch nach oben. Zu den Betroffenen gehört eine Personengruppe, die bisher kaum im Blick war: Familien, also auch Kinder ohne festes Zuhause. Eine besonders schutzbedürftige Gruppe, was den Handlungsbedarf eigentlich erhöht. Doch noch sind spezielle Hilfsangebote der freien Träger der Wohnungsnotfallhilfe rar gesät. Die Reutlinger Arbeiterwohlfahrt (AWO) macht eine Ausnahme. Aus ihrem 2021 gestarteten Projekt »Familien in Wohnungsnot« ist inzwischen das Regelangebot »Ambulant Betreutes Wohnen für Familien« geworden. Die Zielgruppe ist fast immer ordnungsrechtlich, also in beengten kommunalen Notunterkünften untergebracht. Keine Orte für eine gute Kindheit. »Ich finde das tragisch«, sagt AWO-Fachbereichsleiterin Heike Hein, »da sind Folgeprobleme ohne Ende programmiert.«

»Sie fliegen unter dem Radar und kommen im Hilfesystem nicht an«

Bundesweit haben mehr als eine halbe Million Menschen kein Dach überm Kopf. Manche leben auf der Straße, manche auf Zeit bei Freunden oder Verwandten, manche in Notunterkünften der freien Träger. Oder der Kommunen: Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der wohnungslosen Personen, die ordnungsrechtlich untergebracht sind, 2024 um acht Prozent auf 474.700 gestiegen. 34 Prozent waren Paare mit Kindern, 17 Prozent Alleinerziehende, Familien machen also mehr als die Hälfte der Wohnungslosen aus. Und dennoch ist das Hilfesystem primär auf Einzelpersonen ausgerichtet. »Rückblickend ist es schon erstaunlich, wie wenig die Wohnungsnotfallhilfe Familien auf dem Schirm hatte«, wundert sich Heike Hein. Und hat, denn die Reutlinger AWO nimmt mit ihrem speziellen Unterstützungsangebot mit eine Vorreiterrolle in Baden-Württemberg ein.

Foto: Ulrike Glage

Dass wohnungslose Familien quasi unsichtbar sind, hat Gründe. Viele versuchen, bei Bekannten oder Verwandten unterzukommen. Meist in total beengten Verhältnissen und alle paar Wochen bei jemand anderem, weiß Verena Winter vom Ambulant Betreuten Wohnen für Familien. "Man kann sich vorstellen, wie das für Kinder mit Kita oder Schule ist, wenn die Umgebung ständig wechselt." In den Nothilfeeinrichtungen der AWO, die ohnehin nicht für sie konzipiert sind, tauchen Familien gar nicht auf, in der Fachberatung allenfalls dann, wenn sie eine Postadresse brauchen. »Sie fliegen unter dem Radar und kommen im Hilfesystem nicht an«, sagt die Sozialarbeiterin. Manchmal auch dann nicht, wenn sie in einer kommunalen Notunterkunft eingewiesen wurden, wozu Städte und Gemeinden bei obdachlos gewordenen Menschen verpflichtet sind. Doch selbst, wenn Familien dort massive Probleme haben, suchen sie sich nicht aktiv Hilfe, so die Erfahrung von Verena Winter. "Viele haben Angst, dass ihnen die Kinder weggenommen werden."

"Wie haben gemerkt, dass Familien eine viel intensivere Unterstützung brauchen""

Deutlich geworden ist das Problem in Reutlingen durch die aufsuchende Arbeit der AWO in den ordnungsrechtlichen Unterkünften sowie durch ihr Netzwerk Ambulante Wohnungssicherung (NAWO), das unterstützt, wenn akut der Verlust der Wohnung droht. Unter den Klienten waren und sind viele Familien. Das AWO-Team musste aber feststellen, berichtet Heike Hein, dass es offenbar nicht reicht, die Wohnung – beispielsweise durch Mietschuldenübernahme – zu retten. Viele Familien seien mehrfach gekommen, was klargemacht habe: »Da sind so viele Baustellen, das können wir nicht leisten.« Denn die Zeit, an den Ursachen zu arbeiten, habe den Mitarbeitern wegen der großen Nachfrage gefehlt. Deshalb das Ziel, den Wohnraum für Familien durch ein breit aufgestelltes Hilfsangebot nachhaltig zu sichern.

2021 startete die AWO deshalb das Projekt Familien in Wohnungsnot (FAWO) in Eningen und Pfullingen, aus dem – verknüpft mit der aufsuchenden Arbeit in den kommunalen Notunterkünften – das Ambulant Betreute Wohnen für Familien wurde. Während der Ende vergangenen Jahres abgeschlossenen Projektphase wurde die speziell auf Familien zugeschnittene Konzeption weiterentwickelt, die Grundlage für das vom Landkreis finanzierte Regelangebot ist. »Wir haben gemerkt, dass Familien eine viel intensivere Unterstützung brauchen und es mit der aufsuchenden Arbeit nicht getan ist«, erklärt Verena Winter den neuen Ansatz. Der, so Heike Hein, war notwendig, weil jetzt Kinder mit betroffen sind: »Deshalb sind wir mit anderen Schnittstellen und Themen konfrontiert als bisher.«

Aktuell betreut die AWO fünf Familien. Mehr ist möglich, aber (noch) nicht gewollt. »Das ist für uns ja auch Neuland«, nennt Heike Hein den Grund, »und wir sehen ganz viel Verantwortung, weil Kinder mit in den Haushalten leben.« In einer von Verena Winter begleiteten Familie sind es vier Kinder, alle im Kita- und Grundschulalter. Die Familie, damals noch mit drei Kindern, flog wegen einer Eigenbedarfskündigung aus der Wohnung und wurde von der Kommune in eine, so Winter, »relativ kleine« Zwei-Zimmer-Wohnung eingewiesen. Was nicht unüblich sei, denn erstmal gehe es bei der ordnungsrechtlichen Unterbringung von Obdachlosen um Gefahrenabwehr, erklärt sie. Was als Notlösung gedacht ist, dauert in der Realität aber lange – im Fall der betroffenen Familie sehr lange. Vor acht Jahren verlor sie ihre Wohnung und lebt noch heute in einer Notunterkunft. Als das vierte Kind unterwegs war, konnte sie wenigstens in eine Drei-Zimmer-Wohnung umziehen.

"Statt ums Überleben konnten sie sich wieder ums Leben kümmern""

Obwohl der Vater einen Vollzeitjob hat, kann die Familien nicht davon leben. Verena Winter nahm sich zuerst die Existenzsicherung vor. Die Eltern wussten nicht, was geht und wie es geht. »Sie waren heillos überfordert.« Also stellte sie gemeinsam mit ihnen die Anträge auf unterstützende Sozialleistungen, ging mit ihnen die Post durch, telefonierte mit Behörden. Und merkte, wie immer mehr Ballast von den Eltern abfiel, weil die finanzielle Grundlage gesichert war und sie eine Ansprechperson für all ihre Probleme hatten. »Statt ums Überleben konnten sie sich wieder ums Leben kümmern«, beschreibt sie den Prozess. Und um die Kinder. »Ich habe beide Eltern als liebevoll und zugewandt erlebt, aber wenn die Existenznot so groß ist, kommen sie an ihre Grenzen.«

Obdachlosen-Unterbringung in Reutlingen Wird jemand unfreiwillig obdachlos, sind Städte und Gemeinden auf Grundlage des Polizeigesetzes verpflichtet, demjenigen vorübergehend eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. 2023 wurden bei der Stadt Reutlingen 277 solcher Fälle bearbeitet, betroffen waren 424 Personen, davon 325 Erwachsene und 99 Kinder. Die Zahlen für 2024 liegen offiziell noch nicht vor, sollen sich laut Sozialamtsleiter Joachim Haas aber auf ähnlichem Niveau bewegen. Bei drohender Obdachlosigkeit muss die Stadt schnell handeln, meistens weist sie in Wohnraum der GWG (Wohnungsgesellschaft Reutlingen) ein, gelegentlich beschlagnahmt sie auch Wohnungen. Familien werden laut Haas »eher nicht« in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, allenfalls im Kleinen Bol. Weil die Klienten immer länger in den Unterkünften bleiben, die nur befristete Notlösungen sein sollen, herrscht auch in Reutlingen »massive Platznot im Obdachlosenbereich«, wie es im Bericht des Sozialamts über die Entwicklung von 2023 heißt. 2020 wurde eine Stelle »Sozialarbeit Obdachlosenwesen« bewilligt, wegen der »massiven herausfordernden Entwicklung« beschränkt sich laut Sozialamt die Arbeit aber wegen der »zeitlich und personell begrenzten Ressourcen lediglich auf die Bekämpfung von den allerdringlichsten Problemstellungen«. (GEA)

Die Wohnung ist eng und laut, erzählt die Sozialarbeiterin. Rückzugsorte für Hausaufgaben oder Spielen – schwierig. Freunde einladen, Kindergeburtstage feiern – unmöglich. Mit Unterstützung von Verena Winter fanden sich Betreuungsplätze für die Kinder außerhalb der Unterkunft, was die Situation zumindest entzerrte. Schwierig bleibe es dennoch für die Kinder, vor allem, wenn sie älter werden: »Dann merken sie, dass es nicht normal ist, so zu wohnen.«

»Es braucht nicht mehr Notunterkünfte, sondern mehr Sozialwohnungen«

Doch die Familie sei einen wichtigen Schritt weitergekommen. Mittlerweile wüssten die Eltern, wo sie was beantragen müssten, hätten nur noch beim Ausfüllen Probleme und könnten weitgehend eigenverantwortlich ihr Leben regeln. »Wichtig ist, die Wege aufzuzeigen.« AWO-Fachbereichsleiterin Heike Hein misst dem seit Anfang des Jahres laufenden Programm einen hohen Stellenwert bei, »weil wir Hilfe zur Selbsthilfe bieten, Familien stabilisieren und hoffentlich präventiv verhindern können, dass sie noch einmal in Wohnungsnot geraten«.

Die Probleme der Familien, die Verena Winter betreut, unterscheiden sich. Der Grund, warum plötzlich die Finanzen wegbrechen, ist bei den meisten der gleiche, hat sie festgestellt: »Es reicht nicht aus, wenn eine Person alleine Arbeit in einem prekären Beschäftigungsverhältnis hat.« Ist die Wohnung erst mal weg, wird es extrem schwer für arme Familien. Mit vielen Kindern und nicht-deutschen Wurzeln erst recht, so die Erfahrung der Sozialarbeiterin. Die Folge: Die Familien leben über Jahre in den kommunalen Unterkünften, die in den meisten Städten und Gemeinden längst nicht mehr ausreichen. Aber, so Verena Winter: »Es braucht nicht mehr Notunterkünfte, sondern mehr Sozialwohnungen.« Und mehr Prävention, damit es erst gar nicht zum Wohnungsverlust kommt, ergänzt Heike Hein. Allerdings werde NAWO regelrecht überrannt, die Zahlen vom Vorjahr seien jetzt schon erreicht. Wegen der viel zu knappen Besetzung komme das Team bei den Neuaufnahmen kaum noch nach und könne auch nicht mehr jede Wohnung retten. (GEA)