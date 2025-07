Reutlinger Auswanderer erklärt, wie Trump-Fans denken

Jan Henning in seinem Reutlinger Guitar Lab. Seit 30 Jahren lebt er abwechselnd in Reutlingen und Los Angeles.

REUTLINGEN. Warum ist die Faszination der Amerikaner mit dem verurteilten Straftäter Donald Trump ungebrochen? Einer, der das beurteilen kann ist der Musiker Jan Henning. Der 57- jährige Tenorbass-Gitarrist ist, der sich als Ur-Reutlinger bezeichnet, lebt und arbeitet seit 1996 abwechselnd an der Echaz und in seinem Haus in Culver City in Los Angeles. Seine Konzerttourneen führen Henning häufig in ländliche US-Bundesstaaten wie Oklahoma oder Texas, also jene Gegenden in denen Trump seine treuesten Fans hat.

»Ich stehe häufig bei Gartenpartys mit Trumpfans am Grill. Da steht dann etwa ein Dorfsheriff neben mir, der eine Knarre offen am Gürtel trägt«, erzählt Henning. Eigentlich seien die meisten Rednecks nette und hilfsbereite Leute – so lange man sich an den Grundsatz »no politics« bei den Gesprächen halte, beschreibt Henning seine Einschätzung. Der Ausdruck Redneck (Rotnacken) kommt wohl vom Sonnenbrand der armen Landarbeiter. Eine andere Erklärung sieht den Ursprung des Worts in den roten Halstüchern von streikenden Minenarbeitern Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Begriff wurde ursprünglich abwertend verwendet – ähnlich wie das deutsche Wort »Hinterwäldler«. Allerdings wird der Begriff mittlerweile auch selbstbewusst verwendet, um eine konservative Haltung zu unterstreichen.

Wie aber konnte ein reich geborener Schnösel aus New York zum Helden dieser ländlichen Arbeiter werden? »Trump ist ein Platzhalter, ein Symptom, eine Projektionsfläche, eine Lichtgestalt«, erklärt Henning. »Trump hat die Zauberformel gefunden mit seinem MAGA (Make America great again). Das ist ein Mantra. Wenn man es oft genug wiederholt, dann glaubt man daran«, sagt Henning. »Alles ist big und great, das finden die Amerikaner super. Das können sie auf ihre Pommes, ihre Steaks, ihre Autos und ihre Knarren übertragen.«

Er habe mit einer Trump-Anhängerin gesprochen, die im erklärt habe: »Wir wissen, dass er ein Arschloch ist, aber vielleicht brauchen wir gerade ein Arschloch.« Wenn man diese Einstellung habe, dann ändere keine Enthüllung über die Skandale Trumps etwas an der Einstellung seiner Anhänger, sagt Henning.

Aber war nicht auch Barack Obama eine Lichtgestalt, die Erwartungen weckte, die sie nicht erfüllen konnte? Warum enttäuschte Obama seine Anhänger und Trump nicht? »Bei Obama war es anders als bei Trump. Er hat Dinge versprochen, die an der Realität messbar waren. Da haben seine Anhänger gesehen, dass nicht alles geklappt hat und waren enttäuscht«, analysiert Henning.

Trumps Versprechen Amerika »great again« zu machen, sei dagegen in der Realität kaum messbar, da es mehr ein Gefühl sei als eine objektiv messbare Größe. Zudem inszeniere Trump etwa mit der Entsendung von Nationalgarde und Marine nach Los Angeles oder mit den Bildern von verhafteten Venezolanern in Handschellen genau die Bilder, die seine Anhänger haben wollten. Ob tatsächlich mehr Kriminelle abgeschoben würden sei dabei gar nicht relevant, so Henning.

Was aber brachte den Musiker dazu, sich in Amerika ein Haus zu kaufen und eine Greencard zu beantragen? »Ich habe 1993 bei einem Konzert in Hamburg Eric Burdon und Bryan Auger kennengelernt. Bryan Auger war mein musikalischer Mentor«, erzählt Henning. Eric Burdon ist als Sänger von The Animals mit Hits wie »When I was Young« oder »San Franciscan Nights« bekannt geworden, der Rock- und Fusion-Organist Auger spielte mit Rod Stewart bei Trinity, bevor er Oblivion Express gründete. Um mit Kollegen wie Auger zusammenarbeiten zu können, zog Henning nach Los Angeles. Dort komponierte er auch die Konzeptalben über den Sturmbock-Zyklus des Eninger Künstlers HAP Grieshaber und über den wohl bekanntesten Reutlinger Friedrich List. Diese Alben wiederum verkauften sich über Kontakte seines amerikanischen Vertriebs in Japan besonders gut – Henning trug somit zur internationalen Bekanntheit zweier Reutlinger Persönlichkeiten bei.

Denn so ganz hat er seine Zelte an der Achalm – trotz eines Lehrauftrags an der University of California Los Angeles – nie abgebrochen. Im nächsten Jahr gibt es sein Guitar Lab in der Seestraße – Tür an Tür mit dem Wahlkreisbüro des CDU-Abgeordneten Michael Donth 30 Jahre in Reutlingen. Hier – und nicht nur in den USA – bildet Henning in einer Masterclass ebenfalls Gitarristen aus. Weil ihm seine schwäbische Heimatstadt wichtig ist, hat Hennings Guitar Lab seit letztem Jahr einen Stand beim Neigschmeckt-Markt – auch in diesem Jahr wird er am 20. Juli wieder dort sein. »Ich brauche halt beides – die Echaz und den Pazifik«, schmunzelt er. (GEA)