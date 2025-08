Reutlinger Amtsgericht schickt Messerstecher ins Gefängnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein klares Zeichen gegen jede Form von brutaler Gewalt gerade auf öffentlichen Plätzen hat das Schöffengericht am Amtsgericht Reutlingen mit seinem Urteil gegen einen 25-jährigen türkischen Staatsbürger gesetzt. Der junge Mann hatte zu Beginn des Jahres beim Reutlinger Hauptbahnhof einem mutmaßlichen Drogendealer ein Messer in den Oberkörper gerammt. Dafür wurde der Messerstecher jetzt zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt, mithin ohne Bewährung direkt aus der Untersuchungshaft ins Gefängnis geschickt.

Angeklagt war der Mann gleich wegen zwei Straftaten, die er über seinen Pflichtverteidiger Önsel Ipek zu Beginn des Verfahrens einräumte. Im ersten Fall hatte er im Dezember 2024 einen Landsmann am ZOB in Reutlingen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ganz klar eine Körperverletzung. Erheblich schwerwiegender war dann wenige Wochen später die Messerstecherei im Februar 2025 irgendwo bei der Eisenbahnbrücke in Nachbarschaft des Reutlinger Hauptbahnhofes. Dabei handelte es sich um eine gefährliche Körperverletzung mit möglicherweise lebensbedrohlichen Folgen. In seiner Anklage betont Staatsanwalt Elmar Jung die Schwere der Tat. Im Rahmen der Beweisaufnahme erklärt der Angeklagte zunächst seine Sicht der Vorfälle.

»Ich habe ihn geschlagen. Das bedauere ich«

Bei den Faustschlägen am ZOB sei es um 80 Euro gegangen, die ihm der Geschädigte geschuldet habe. »Es kam zu einem Gerangel. Ich habe ihn geschlagen. Das bedauere ich und werde mich entschuldigen«, sagt der mit Jeans und T-Shirt wie ein Häufchen Elend auf der Anklagebank sitzende Kurde. Wie Amtsrichter Eberhard Hausch erklärt, war der junge Mann illegal nach Deutschland eingereist. Dort beantragte er später politisches Asyl. Das Asylverfahren laufe noch, aktuell dulde die Ausländerbehörde den Aufenthalt des Angeklagten in Deutschland lediglich. Deswegen habe er auch keine Arbeit und lebe in einer Flüchtlingsunterkunft. Die persönlichen Verhältnisse des Türken werden bei der Urteilsbegründung noch eine wesentliche Rolle spielen.

Doch zunächst geht es um den Messereinsatz beim Hauptbahnhof. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu gehandelt hat. Der Angeklagte bekennt freimütig, er habe Cannabis kaufen wollen. Aber nicht bei dem Dealer, den er später ernsthaft verletzte, sondern bei einem anderen Anbieter. Rund um den Drogenhandel gerieten die beiden Männer aneinander. »Ich wurde plötzlich von hinten an den Armen gepackt«, erinnert sich der Angeklagte, »habe Panik bekommen. Ich beschloss, ihn mit dem Messer am Arm zu verletzten, damit er mich loslässt«. Von Notwehr ist freilich keine Rede. Auch in diesem Fall betont er seine Reue. Was er tatsächlich anrichtete, beschreibt im Zeugenstand ein Polizeiführer eindrücklich.

»Der Verletzte hatte sehr viel Blut verloren«

»Der Verletzte hatte sehr viel Blut verloren«, erinnert sich der Einsatzleiter, »ich dachte, der Mann verblutet dort«. Denn das Messer traf den Oberkörper des Opfers unterhalb der linken Achsel. Zum Glück waren die beiden Streifenbeamten, die als erste vor Ort waren, ausgebildete Rettungssanitäter. Selbst wenn sich nachher im Klinikum am Steinenberg zeigte, dass die Klinge keine lebenswichtigen Blutgefäße oder Organe verletzte - es war ein lebensgefährlicher Stich.

Vor Ort befanden sich viele, mehr oder weniger Unbeteiligte, aus der Drogenszene. Teilweise betrunken, andere zumindest bekifft. Das Opfer des Messerstechers vermittelt im Zeugenstand ein merkwürdiges Bild. An irgendeinen Drogenhandel mag er sich nicht erinnern, »wir wollten nur einen Joint rauchen. Der hat mir direkt eine mit dem Messer gegeben«. In einer polizeilichen Aussage rühmte er sich in der Vergangenheit damit, das Krankenhaus schon am Morgen nach der Tat verlassen zu haben. Ansonsten beschreibt er sich selbst mit den Worten: »Ich bin guter Mensch und viele Leute kennen mich. Ich mache keine Probleme - die Probleme kommen zu mir«. Ein anderer Zeuge will nach wenigen Monaten sämtliche Erinnerungen an den Zwischenfall verloren haben, »ich nehme Tabletten«.

Nachdem auch ein weiterer Zeuge - das Opfer der Faustschläge aus dem ersten Fall - nichts Wesentliches beizutragen hat, verzichten alle Verfahrensbeteiligten gemeinsam auf weitere Zeugenaussagen. In seinem Plädoyer stellt Staatsanwalt Elmar Jung zwar fest, es spreche »zu Gunsten des Angeklagten recht viel«. Allerdings bleibe es eine möglicherweise lebensgefährliche Tat. Deswegen fordert er eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Die Verteidigung sieht wortreich die Chance für eine Bewährungsstrafe. Richter Hausch und die Schöffen Karin Bachleitner sowie Rolf Goller kommen zu einem klaren Urteil.

»Wir können dem Angeklagten keine positive Prognose ausstellen«, begründet Hausch die Gesamtstrafe von drei Jahren und zwei Monaten Haft. Der Mann sei nur geduldet, habe keine Arbeit, konsumiere nach wie vor Cannabis und stehe ohne soziales Umfeld alleine da. Außerdem seien die Vorwürfe »zu gravierend«. Hausch schließt sich ausdrücklich Staatsanwalt Jung an, der gesagt hatte: »Messerstechereien sind eine Seuche, die bekämpft werden muss«. Wie lange der Kurde nach sechs Monaten Untersuchungshaft tatsächlich in einem deutschen Gefängnis sitzt, ist noch unklar. Möglicherweise wird er zügig abgeschoben. Seine Freiheit erhält er jedenfalls dazwischen nicht mehr zurück. (GEA)