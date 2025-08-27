Reutlinger ADFC: Schnellerer Ausbau der Hauptradrouten

So sieht das Radroutennetz für Reutlingen aus, das der ADFC zur Pressekonferenz präsentierte: Rot ist das rund 30 Kilometer lange Kernnetz, blau gezeichnet sind weitere Ergänzungen.

REUTLINGEN. »Die Geschwindigkeit ist frustrierend – es geht nicht voran«: Nach freundlichen Elogen über den guten Willen der Reutlinger Verwaltungsspitze kam Holger Bergmann schnell zum negativen Sachstands-Resüme in Sachen Ausbau Reutlinger Radverkehrsinfrastrukur. Ins Sommerloch hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Reutlingen (ADFC) ein Pressegespräch gelegt, in dem Vorstandsmitglied Bergmann und Wolfgang Vetter ihren Unmut äußerten und drei Kernforderungen verkündeten.

Das erste zentrale Anliegen bezieht sich aufs Schneckentempo des Fahrradstraßen-Ausbaus. 2024 sei in Planie und Paul-Pfizer-Straße gerade mal ein Kilometer neue Fahrradstraßen ans Netz gegangen, beklagten die beiden. Vier Kilometer Fahrradstraße existieren bereits. Das in der Task-Force mit Verwaltung und den übrigen Verbänden definierte Gesamtnetz für die Innenstadt umfasse rund 30 Kilometer – für die es aktuell keinerlei Zeitvorgabe gebe. Nehme man das Ausbautempo 2024 als Maß, benötige die Stadt satte 24 Jahre für die Realisierung für übrigen 24 Kilometer. Eine zentrale Forderung des ADFC daher: Jedes Jahr fünf Kilometer Fahrradstraße baureif planen.

»Die Planungskapazitäten im Rathaus müssen auf die Nebenstraßen gelegt werden«

Oberbürgermeister Thomas Keck hatte die Radverkehrsförderung bei Amtseintritt zur Chefsache gemacht – konkret auch mit der Einsetzung der ämterübergreifenden Task-Force Radverkehr im Rathaus. Nun wünscht man sich beim ADFC klare Ansagen in Sachen Zeitplan von eben diesem Stadtoberhaupt: »Es fehlen Vorgaben vom OB«, monierten beide.

»Einladende Fahrradwege, die ohne Angst befahren werden können«: Wolfgang Vetter formulierte Forderung zwei des ADFC hinsichtlich der Lage der Routen. Konsens in den Verbänden, die in der Task-Force mitwirken (rund zehn an der Zahl vom ADFC über VCD bis hin zum Kreisseniorenrat) sei, dass die Hauptrouten anders als einst im Masterplan Radverkehr vorgesehen allesamt als Fahrradstraßen umgesetzt werden sollen – und zwar abseits der Hauptstraßen.

Sicherheit beziehungsweise Sicherheitsgefühl sollen bei der Routenplanung im Vordergrund stehen, gerade auch für junge oder betagte Radler oder solche, die sich in anspruchsvollem Verkehrsgewühl nicht wohl fühlen. In den türkis markierten Fahrradstraßen seien Autofahrer nur Gast, Radler hätten Vorfahrt. Zudem beschleunige das Fehlen von Ampeln ihr Vorwärtskommen, was Umwege kompensiere. Auf vielen Hauptstraßen in der Stadt gebe es bereits Radfahr- und Schutzstreifen. So kann der Fokus laut Vetter verschoben werden: »Die Planungskapazitäten im Rathaus müssen auf die Nebenstraßen gelegt werden.«

Den ADFC ärgert die Rathauspolitik. Mal heiße es, »wir planen nicht, weil wir kein Geld haben«. Dann: »Wir stellen kein Geld in den Haushalt ein, weil wir keine baureife Planung haben.«

Auf grob rund 10 Millionen Euro schätzen die Rad-Experten die Kosten für die fehlenden 24 Kilometer. Angesichts der Finanzlage der Stadt ein fetter Posten. Es gebe allerdings für Radprojekte in der Regel reichlich Zuschüsse: 80 bis 90 Prozent.

Fehle es an Kapazität im Rathaus, könne man die Bauleitung extern vergeben. Beim Umbau der Straßen müsse man sich auch nicht am High-End-Standard orientieren. Die (auf Provisorium angelegte) Planie-Version reiche völlig.

»Der Wafios-Tunnel muss frei gegeben werden«

Forderung drei bezieht sich auf den Wafios-Tunnel, der unter der Stuttgarter Straße hindurchführt. Die Fußgängerröhre soll nach Auffassung der ADFC’ler »endlich« für Radfahrer freigegeben werden, als Tor von der Innenstadt in die nord-östlichen Stadtteile. Was die Verwaltung an der Öffnung hindert, wissen die Männer nicht. Die unklare Stadtbahntrasse mag eine Rolle spielen.

Derweil steht für die im Rathaus anstehenden Entscheidungen zum Mobilitätsplan Altstadt aus ADFC-Sicht die Zufahrt von außen ins Zentrum im Fokus sowie dessen Querung (über Oberamteistraße, Weibermarkt gen Planie). Ein automatisches Fahrradparkhaus vor der Stadthalle steht ebenfalls auf dem Wunschzettel.

Die konservative Mehrheit im Gemeinderat ist nicht eben ein Booster für all diese Themen. Beim ADFC ist man jedoch guten Mutes, dass das Vorlegen von konkreten baureifen Planungen die Zustimmungswerte ebenso erhöhen könnte, wie die Tatsache, dass Veränderungen für den Autoverkehr – von den Gegnern gern als »Vergrämung« gegeißelt – auf Nebenstraßen in der Regel moderater ausfallen würden. (GEA)