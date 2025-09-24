Reutlingens ältester Bürger blickt auf 104 Jahre zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ausgerechnet als an seinem 104. Ehrentag die ersten Kaffeegäste eintreffen, wird Heinz Parthum von einem hartnäckigen Husten geschüttelt. Immer wieder, so scheint es, will der Frosch im Hals unbedingt raus. Der älteste Bürger von Reutlingen – nur eine Bürgerin ist ihm mit 105 Jahren noch voraus – versucht, den Katarrh mit einem fröhlichen Lied einzudämmen. »Als Knäblein klein aus der Mutterbrust...«, singt er. Das hilft aber nicht. Da steht er kurz aus dem Rollstuhl auf, atmet tief ein und aus und schwingt seine Arme vor und zurück. Hilft auch nichts.

Eine Mitarbeiterin des Seniorenzentrums Gertrud Luckner, in das der Jubilar kurz nach seinem 100. Geburtstag vom nahen Reihenhaus in Orschel-Hagen umgezogen ist, will ein Glas Wasser holen. »Whisky«, ruft ihr Parthum gutgelaunt hinterher. Nachdem auch nach weiteren Hustenattacken niemand auf seine Forderung eingehen mag, brummt er, »dass die mich mit Wasser abspeisen, das ist doch allerhand«. Beim Blick ins Publikum - Verwandte sind bis aus dem Elsass und aus Sachsen angereist, dazu kommen immer mehr Freunde und Nachbarn - blinzelt er zufrieden: Der Scherz kam an.

Der OB gratuliert mit Blumen und Wein. Foto: Claudia Reicherter

Auch als Oberbürgermeister Thomas Keck zum Gratulieren eintrifft, ausgestattet wie im Vorjahr mit einem bunten Blumenstrauß, spickelt der 104-Jährige nicht nur knitz in die Tüte voll Reutlinger Wein und Saft, sondern pariert auch jede Bemerkung so gewitzt wie hellwach. »Ab heute arbeiten wir auf Ihren 105. zu, gell?«, meint der OB. »Bis dahin müssen wir noch a bissle was schaffen«, sagt Parthum.

Nur zweimal wird Heinz Parthum in der festlich dekorierten Cafeteria an jenem verregneten Geburtstag ernst. Als der Mann, der am 24. September 1921 »als kleiner Sachse« in Glauchau im heutigen Landkreis Zwickau auf die Welt gekommen ist, beim Rückblick auf sein Leben das Jahr 1939 erreicht: »Ich habe Weber gelernt, den Meister gemacht, und dann kam der dumme Krieg«, sagt er, und ergänzt, »ich war noch dümmer und hab' mich mit 18 Jahren freiwillig gemeldet.«

Dabei hatte er jedoch Glück im Unglück: Denn nachdem ihn zu Kriegsende die Rote Armee aufgegriffen hatte, geriet er über die Amerikaner - »das war eine Tauscherei!« - in französische Kriegsgefangenschaft. Bei einem Bauern im Vogesendorf Ranspach kam er »ganz gut über die Runden« und konnte dort bald wieder seinen Beruf ausüben. In einem Betrieb, der Kunststoffsiebe herstellte, lernte er Marguerite Huber kennen. 1949 wurde geheiratet. 1957 kam Sohn Roland zur Welt.

Ein Zufall führte Parthums schließlich über Pfullingen zur damaligen Metalltuchfabrik Villforth nach Reutlingen. »Ich kam praktisch im Hemd hier an und hab ein leeres Zimmer bekommen, sonst nichts«, erzählt der Jubilar. »Das war eine schwere Zeit.« Doch da seine Frau Vermögen besaß, konnte die Familie 1964 ein eigenes Haus mit Garten beziehen.

Damit lebt er nun - seit 2013 als Witwer - mehr als 60 Jahre in Orschel-Hagen. »So spielt das Leben«, resümiert der 104-Jährige trocken. Und begrüßt freudig seinen Sohn, der sich als »I be dr Jonge« vorstellt und heute ebenfalls im Rollstuhl sitzt.

Zusätzlich zu den Augen, die mit den Jahren "ziemlich gelitten haben", lässt bei dem ältesten Reutlinger auch das Gehör immer mehr nach. "Das kann manchmal peinlich sein." Und schränkt die Lust, noch 105 zu werden, ein. Auch wenn er sich im Seniorenzentrum so wohlfühle wie im Paradies, »Es ist nicht schön, alter Mann zu spielen«. Schon lacht er wieder - und verspricht dem OB und den "Schreiberlingen" unter seinen Gästen strahlend, "ich werd' versuchen, schön zu feiern und bissle Stimmung machen". Der Husten hat sich da längst verzogen. (GEA)