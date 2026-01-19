Reutlingen will Parkraumbewirtschaftung ausweiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. 180 statt 120 Euro fürs Jahresticket Anwohnerparken: Die Post zum Jahresende aus dem Rathaus wird manchen geärgert haben. Vor allem auch, weil die Verwaltung die Erhöhung ganz heimlich still und leise vorgenommen hat.

Und nun will die Verwaltung die Parkraumbewirtschaftung weiter ausweiten. Aktuell gibt es acht Parkzonen in der Kernstadt. 4.394 Plätze werden bewirtschaftet, erläuterte Gerhard Lude, der Leiter der Reutlinger Verkehrsabteilung, den Räten im Bauausschuss. In diesen Zonen sind gut die Hälfte Mischparkplätze, 510 dürfen Kurzparker nutzen, 49 sind für Behinderte reserviert.

Handlungsbedarf sieht die Verwaltung am nördlichen Kernstadteingang. Dort wird Ende 2026 am Stuttgarter Knoten das neue Landratsamt eingeweiht. Das Landratsamt sei auf die Stadt zugekommen, berichtete Baubürgermeisterin Angela Weiskopf, weil man die Verärgerung der Nachbarschaft fürchtet, wenn Mitarbeiter die Wohngebiete zuparken: 1.000 ziehen ein ins neue Gebäude. 290 Parkplätze stehen für sie in der Tiefgarage zur Verfügung. Nun sollen rund ums Amt, angrenzend an die Zone E, 214 Plätze bewirtschaftet werden, knapp 150 davon als Mischparkplätze. Vier Parkscheinautomaten sind geplant.

Klagen der Anwohner

Im Ringelbachgebiet erwägt die Stadt die Ausweitung der Zonen P (westlich der Ringelbachstraße) und K (östlich). Sie reagiert damit auf Anwohner insbesondere aus der Mozartstraße, die seit der jüngsten Ausweitung im Sommer 2022 übermäßigen Parkdruck beklagen. Zunächst werden keine Parkscheinautomaten installiert. Die Gäste im Mischparkgebiet sollen eine Parkscheibe aufs Armaturenbrett legen. »Wir müssen schauen wegen der Amortisation«, sagte Lude.

Nur bewirtschaften reicht allerdings nicht. »Die Parkraumbewirtschaftung lebt von der Kontrolle« erläuterte Ordnungsamtschef Albert Keppler. Zu groß würde sonst der Unmut derjenigen, die brav zahlen, über solche, die gern für lau ihr Auto abstellen - Anwohner wie Gäste. Mit der Ausdehnung wird eine ausreichende Kontrolldichte ohne personelle Aufstockung allerdings immer schwieriger. »Wir setzen die Hoffnung auf Scan-Fahrzeuge«, verriet Gerhard Lude. Hier gibt es allerdings noch juristische Fallstricke und Herausforderungen technischer Natur: So müssen Infos wie die geltenden Verkehrsregeln in den einzelnen Straßenabschnitten digital eingearbeitet werden.

»Wie mit den vielen Wohnmobilen umgehen«

Generell sollen im Bereich des Stadtzentrums wie berichtet mit dem Mobilitätskonzept für die Altstadt die Laternenparkplätze reduziert werden. Stattdessen sollen die - Analysen zufolge - längst nicht ausgelasteten Innenstadtparkhäuser besser genutzt werden - auch als Dauerstellplätze. In den städtischen Häusern findet das Angebot bereits guten Anklang. Mit den privaten Betreibern ist die Stadt im Benehmen, insbesondere auch im Hinblick auf die Preisgestaltung.

Zweite Parkstunde nicht mehr gratis Seit Juli 2024 war die zweite Parkstunde in den städtischen Tiefgaragen Rathaus, Tübinger Tor und Stadthalle an allen Tagen kostenfrei. Das Angebot war Teil des städtischen »16-Punkte-Programms zur Stärkung der Innenstadt«: Die Mindereinnahmen von rund 165.000 Euro per anno sollten unter anderem über Mehreinnahmen durch »eine zu erwartende höhere Nutzungsintensität« kompensiert werden, was nicht gelang. Mit dem Auslaufen des Doppelhaushalts-Jahres 2025 gibt es nun weder Mittel noch Grundlage für die Weiterführung des Angebots. Nämliches gilt für den kostenfreien Ringbus um die Altstadt, der wenig Anklang fand. Als drittes Verkehrsbonbon aus dem Maßnahmenpaket bleibt vorerst einzig das kostenfreie Samstags-Ticket für den Reutlinger Stadtbus bestehen. (igl)

Es entspann sich sodann eine längere Debatte unter den Räten um die zahlreichen Wohnmobile, die öffentlichen Straßenraum belegen - Tendenz laut Keppler steigend. Edeltraut Stiedl (SPD) beklagte, dass ein Wohnmobil zwei Plätze einnehme. »Kann man da eine Regelung finden?« Udo Weinmann (CDU) gab die Komplikation zu bedenken, wie man dann mit gewerblich genutzten Transportern umgehen soll.

Regine Vohrer (FDP) regte an, Wohnmobile in der Stadt auf Stellplätzen zu konzentrieren. WiR-Chef Professor Dr. Jürgen Straub berichtet von Ländern, in denen Camperbesitzer bei der Anmeldung einen Stellplatz vorweisen müssten. (GEA)