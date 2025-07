Reutlingen und Tübingen sind Blitzer-Millionäre

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Baden-Württemberg ist Deutschlands Radarfallen-Hochburg. Laute einer Befragung des Deutschen Anwaltsvereins sind mit Pforzheim (5,4 Millionen Euro), Mannheim (5 Millionen Euro), Esslingen (4,9 Millionen Euro), und Konstanz (1,6 Millionen Euro) mehrere Städte unter den Blitzer-Millionären.

Wie viel verdienen Reutlingen und Tübingen mit Blitzern?

Der Deutsche Anwaltsverein hatte 140 Städte angeschrieben, aber nur 40 hatten geantwortet. Reutlingen hat nach einer früheren GEA-Anfrage im Jahr 2023 3,2 Millionen Euro an Bußgeldern eingenommen und plant für die kommenden Jahre mit einer ähnlichen Summe im Haushalt. Tübingen hat eine Summe von 1,9 Millionen Euro an Bußgeldern eingenommen.

In welchen Städten stehen die Radarfallen am dichtesten?

Das Verbraucherportal Allright hat untersucht, welche Städte die meisten Radarkontrollen im Einsatz haben. Absolut haben bundesweit Hamburg (72,04), Berlin (66,25) und Köln (59,57) die meisten mobilen und festen Kontrollen zur selben Zeit. Pro 1000 Hektar Straßenfläche liegt jedoch Freiburg mit 36,1 Blitzern an der Spitze des Blitzer-Rankings. Hier ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, in eine Kontrolle zu geraten. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Karlsruhe (25,91), Stuttgart (21,83), Wiesbaden (19,94) und Wuppertal (19,36).

Zum Vergleich: In der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts Magdeburg existiert keine einziger fester Blitzer, Baden-Württemberg ist Deutschlands Blitzer-Hochburg, schreibt auch der Focus, der sich auf eine Untersuchung der Anwaltskanzlei Goldenstein beruft. Auch Reutlingen macht hier keine Ausnahme. Nach Auskunft der Stadt gibt es Blitzersäulen an 22 Standorten im Stadtgebiet, drei Messwagen, eine Rotlichtüberwachungsanlage und zwei semistationäre Messanlagen. In diesem Jahr sollen mindestens zwei weitere stationäre Blitzer errichtet werden.

Welche Städte setzen auf stationäre und welche eher auf mobile Blitzer?

Die Untersuchung der Anwaltskanzlei Goldenstein hat auch herausgefunden, dass Freiburg zwar viele stationäre Geschwindigkeitskontrollen hat, sich aber dafür mit mobilen Kontrollen zurückhält. Im Breisgau sind nur 0,68 mobile und teilstationäre Kontrollen im Einsatz. In Mannheim sind es dagegen 3,86 mobile Blitzer, die gleichzeitig im Einsatz sind.

Führen die Blitzer zu weniger Unfällen?

"Der natürliche Effekt der Blitzer ist es, die Geschwindigkeit zu reduzieren und Rasen ist die Unfallursache Nummer eins", sagt Heiner Sothmann, Pressesprecher der Deutschen Verkehrswacht. Ob Blitzer allerdings "maßgeblich und nachhaltig dafür sind, dass die Zahl der schweren Unfälle zurückgehe, könne er nicht sagen, weil er keine Statistik dazu habe. Es sei schade, dass es Kontrollen brauche, damit Autofahrer aufeinander Rücksicht nehmen, sagt Sothmann.

Sind Blitzer-Warnapps legal?

»Der Fahrer muss sich auf die Straße konzentrieren und darf während der Fahrt keine Blitzer-Warnapp benutzen«, sagt Sothmann. Wenn der Beifahrer die Blitzer-Warnapp benutzen handle es sich um eine rechtliche Grauzone, sagt Sothmann.

Welche Alternativen zu Blitzern gibt es?

In Belgien gibt es Section-Control, also eine streckenbezogene Geschwindigkeitsüberwachung. Dabei wird das Nummernschild von einer Kamera erfasst und dann mit einer Lichtschranke kontrolliert, welche Geschwindigkeit über einen bestimmten Streckenabschnitt gefahren wurde. In Niedersachsen gab es auf einer Landstraße eine Testrecke für Section Control, bei der allerdings keine Bußgelder erhoben wurden. »Wir haben schon bei der Teststrecke – obwohl sie nicht scharf geschalten war – gesehen, dass langsamer gefahren wurde«, sagt Sothmann. Die Deutsche Verkehrswacht habe das Projekt befürwortet, aus Datenschutzgründen sei es in Deutschland gescheitert – weil dabei Nummernschilder erfasst wurden.

Befürwortet die Deutsche Verkehrswacht rigorose Geschwindigkeitslimits?

»Wir haben uns klar für eine Beschränkung von Tempo 130 auf Autobahnen und Tempo 80 auf Landstraßen positioniert«, sagt Sothmann. Ebenfalls empfehle die Deutsche Verkehrswacht, dass Städte und Gemeinden leichter Tempo-30-Zonen einrichten könnten, um bestimmte sensible Stellen wie etwa Straßen vor Schulen und Kindergärten zu schützen. (GEA)