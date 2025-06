Reutlingen: Spielstadt Burzelbach geliebt und gefordert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Tränen sind in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses selten, jedoch wie am Donnerstagabend ein Zeichen für die tiefe Verbundenheit zwischen einer Frau und ihren Aufgaben: Nachdem Michaela Höhn-Bea als Leiterin der Jugendabteilung über die Herausforderungen und Weiterentwicklung der Spielstadt Burzelbach gesprochen hatte, verabschiedete sie sich sichtlich bewegt von den Gemeinderäten. Ende des Jahres werde sie aus privaten Gründen Reutlingen verlassen. Zuvor warf sie noch einmal einen liebevollen Blick auf die Spielstadt, der allen Zuhörern zu denken gab. Das Thema geht alle Eltern und ihre Kinder an.

Hunderte von Mädchen und Jungen erfreuen sich jedes Jahr an der »elternfreien Zone« der Spielstadt am Rand vom Rommelsbach. Hier können Kinder während der Sommerferien arbeiten und spielen sowie vor allem Spaß haben. In jeder Frei­zeit dürfen 140 Kin­der zwi­schen 7 und 11 Jah­ren mit und ohne Be­hin­de­rung mit­ma­chen, weswegen es mehrere Termine gibt. Das Projekt bietet die Gelegenheit, viele Berufe spielerisch auszuprobieren plus demokratische Umgangsformen zu erlernen. Denn Burzelbach hat auch einen Stadtrat und Bürgermeister. Wenn der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck stets gerne vorbeischaut, dann ist er Gast von Amtskollegen - immer wieder sehr süß. Jedoch hat die Sache gleich mehrere Haken.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Ohne viele Helferinnen und Helfer wäre Burzelbach undenkbar. Jedoch »geht die Bereitschaft zum Engagement zurück«, wie Höhn-Bea mit Bedauern feststellte. Die selbst jungen Menschen, die den Betrieb der Spielstadt am Laufen halten, stünden unter hohem Druck von Schule oder Ausbildung. Die Ehrenamtlichen bekämen dafür auch lediglich ein sehr kümmerliches Taschengeld. Dazu sei es durch den Personalmangel in der Stadt zunehmend schwierig, pädagogische Fachkräfte aus Kindergärten oder Tagesstätten freizustellen. Erwähnung finden bei der Jugendabteilungsleiterin auch »hohe Anforderungen durch zunehmende Auflagen«.

Der Kinderspielstadt Burzelbach erfreut jedes Jahr viele Jungen und Mädchen. Hier eine Versammlung beim Besuch von OB Thomas Keck. Foto: Stephan Zenke Der Kinderspielstadt Burzelbach erfreut jedes Jahr viele Jungen und Mädchen. Hier eine Versammlung beim Besuch von OB Thomas Keck. Foto: Stephan Zenke

Als Beispiel nennt Michaela Höhn-Bea harmlose Verletzungen, wie sie sich Kinder eben gelegentlich beim Spielen zuziehen. Früher sei man damit so umgegangen, wie das Papa und Mama auch getan hätten: Pflaster drauf und kein Drama daraus machen. Aber heute müsse im Zweifel ärztlicher Rat hinzugezogen werden. Vorbei auch die Zeiten, als man Kinder selbst ins Krankenhaus fahren konnte. Womit sich Vorschriften für einen guten Zweck auch in diesem Fall als in der Praxis überzogen erweisen würden. Das Beispiel passt in bedauerlicher Hinsicht zu anderen Entwicklungen.

Anspruchsvolle Eltern

»Die Ansprüche der Eltern werden höher«, sagt Höhn-Bea, gleichzeitig seien manche Erziehungsberechtigten überängstlich und könnten ihren Nachwuchs kaum loslassen, »haben viele Nachfragen«. Bei manchen Mädchen und Jungen zeige sich »zunehmend ein individueller Betreuungs- und Unterstützungsbedarf«. Dies ist die diplomatische Umschreibung von Kindern, die grundlegende Fähigkeiten nicht gelernt haben. Genannt werden »das Benutzen einer Schere oder Fangen eines Balles«. Sowas zu hören, sorgt für sehr erstaunte Gesichter im Ratssaal. Bekannt sind den Gemeinderäten zwei weitere Probleme der Spielstadt.

Wenn Höhn-Bea vom »finanziellen Druck durch Kostensteigerungen« spricht, können alle nur innerlich mit den Köpfen nicken - schließlich ist der Haushalt finanziell unter Druck. Eine erkannte Herausforderung ist auch die Hallenbelegung während der Sommerferien als Zielkonflikt zwischen den Schulen, die Reparaturen gerne eben während des Urlaubes erledigen lassen, sowie den Anforderungen der Burzelbacher nach einem festen Dach über dem Kopf, falls es mal regnet oder sonst was passiert.

Zusammenfassend bleibt der Eindruck, dass Burzelbach ebenso geliebt wie gefordert ist. Die Jugendabteilungsleiterin wünscht sich eine Anpassung der Anerkennungshonorare für die Ehrenamtlichen und bereitet die Eltern auf etwas vor, was sie ungern bekannt gibt: Die Teilnahmegebühren werden wohl etwas erhöht werden müssen. (GEA)

https://www.reutlingen.de/burzelbach