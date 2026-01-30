Reutlingen plant neuen Katzenschutz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung nur einen Satz zu dem Thema fallengelassen: »Reutlingen wird in Bälde eine Katzenschutzverordnung auf den Weg bringen.« Doch bei Tierschützern und Katzenfreunden löst das bislang offensichtlich Zuversicht und fast schon Freude aus. Als der GEA sich beim Reutlinger Tierheim meldet und die Nachricht übermittelt, kann es Sprecherin Heidi Renner zunächst kaum glauben. »Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich zolle der Stadt Respekt dafür, dass Reutlingen sich zu diesem Schritt entschlossen hat.«

Einen kurzen Moment später fügt Renner, die auch für den Tierschutzverein Reutlingen spricht, hinzu: »Wir haben auch lange genug dafür gekämpft.« Die Nachricht, dass Reutlingen sich eine Verordnung geben will, die dem besseren Schutz von Katzen in der Stadt dienen soll, nimmt sie zum Anlass, zu überschlagen, was das künftig in der Praxis bedeuten könnte: »Eine solche Katzenschutzverordnung sieht unter anderem vor, dass die Tiere registriert werden, durch eine Tätowierung oder einen Chip. Das erleichtert unsere Arbeit außerordentlich.« Renner führt aus, dass Fundkatzen dann in Zukunft den Besitzern schnell und unkompliziert zurückgegeben werden können. »Wenn eine Katze bei uns im Tierheim abgegeben wird, und sie registriert ist, können wir sie gleich zuordnen: Chip oder Tätowierung ansehen und den Besitzern Bescheid geben. Der Aufenthalt im Tierheim wird so auf ein Minimum verkürzt.«

»Die unkontrollierte Vermehrung der sogenannten Freigängerkatzen wird damit gestoppt«

Sie berichtet von einer Katze, die jüngst unbemerkt in Hülben in ein Postauto geschlüpft war und erst in Pfullingen wieder ausgestiegen sei: »Mithilfe der Registrierung konnte das Tier zugeordnet werden und kam wieder zurück zu ihren Besitzern in Hülben.« In einem anderen Fall habe eine fehlende Registrierung dazu geführt, dass Besitzer in Kohlstetten ihre verschwunden Katze zehn Jahre lang vermisst hätten, bevor sie der Zufall wieder zurückbrachte. »Sowas wird in Zukunft seltener werden«, sagt Renner.

Gängige Katzenschutzverordnungen, wie sie bereits in Eningen, Hechingen, Rottweil oder Herrenberg in Kraft sind, beinhalten auch eine Kastrationspflicht. Dies wäre auch in Reutlingen enorm hilfreich, findet die Frau vom Tierheim: »Die unkontrollierte Vermehrung der sogenannten Freigängerkatzen wird damit gestoppt.« Auch Streunerkatzen würden davon profitieren, da sie ihre Gene nicht unbegrenzt verbreiten könnten.

»Aktuell befindet sich die Katzenschutzverordnung noch in Vorbereitung.«

Noch ist die Katzenschutzverordnung nur eine Ankündigung des Reutlinger Oberbürgermeisters. Eine konkrete Ausformulierung gibt es noch nicht. Aus dem Rathaus heißt es lediglich: »Aktuell befindet sich die Katzenschutzverordnung noch in Vorbereitung.« Das bedeutet gleichzeitig, was im Detail in der künftigen Reutlinger Verordnung drinstehen wird, ist noch offen.

Sollte diese sich an dem Regelwerk orientieren, das die Landestierschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Julia Stubenbord, als Vorschlag veröffentlicht hat, sind Registrierung und Kastrationspflicht enthalten. Die Stadt Mannheim hatte zunächst eine Katzenschutzverordnung ohne Kastrationspflicht. Nach einem knappen Jahr wurde nachgebessert: Die Kennzeichnung der Katzen und Appelle zur Kastration hätten nicht ausgereicht, um die Populationen einzudämmen, sagte eine Stadtsprecherin nach der entsprechenden Anpassung.

Reutlingen steht noch ganz am Anfang: »Erst wenn die internen Vorberatungen abgeschlossen sind, kann über den weiteren Lauf berichtet werden«, so Stadtsprecherin Sabine Külschbach. Reutlingen steht nicht alleine da. In Baden-Württemberg haben erst knapp 180 Kommunen von rund 1.100 Städten und Gemeinden eine entsprechende Verordnung. (GEA)