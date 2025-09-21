Reutlingen packt an: Das passierte beim KlimaBewegt Tag im Bürgerpark

Information war gefragt, wie hier beim Stand vom BUND

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei bestem Wetter fand am Samstag im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche der KlimaBewegt Tag im Reutlinger Bürgerpark statt. Ein vielfältiges Programm und kompetente Ansprechpartnerinnen und -partner boten die Möglichkeit, sich über das Thema Klima, Haussanierung, nachhaltige Mobilität und vieles mehr zu informieren.

»Ich finde toll, dass viel für die Radfahrer getan wird«

Oberbürgermeister Thomas Keck eröffnete um 10 Uhr die Veranstaltung, Baubürgermeisterin Angela Weiskopf lud zu Rundgängen durch die Stadt ein und zeigte den Gruppen die im neuen Mobilitätskonzept geplanten Maßnahmen. Die Abteilung Nahverkehr und Mobilität des Landkreises informierte über den ÖPNV, das neue Ruftaxi »RTshuttle« und die Mitfahrplattform »Pendla«. »Man registriert sich und wird mit dem passenden Mitfahrer verbunden«, erläuterte Felix Schlenker.

Vorgestellt wurden auch die Fahrradstraßen. »Ich finde toll, dass viel für die Radfahrer getan wird. Aber ich wünsche mir, dass sie Radfahrer auch Rücksicht nehmen auf die Fußgänger«, sagte Sigrun aus Reutlingen.

An vielen Ständen gab es Mitmachaktionen für alle. Foto: Gabriele Böhm An vielen Ständen gab es Mitmachaktionen für alle. Foto: Gabriele Böhm

Was in Reutlingen zu Klima und Energiewende läuft, berichtete die Task Force Klima und Umwelt der Stadtverwaltung. Bärbel Pechar vom Bildungsbüro der Stadt koordiniert das Netzwerk der klimaengagierten Lehrkräfte, zu denen auch Stefan Heller von der Römerschanzschule gehört. »Wir bauen beispielsweise einen Schulgarten auf oder führen regelmäßig Müllsammlungen durch«, sagte er.

Martin Röder ist Umweltmentor, ließ sich zertifizieren und ist aufklärend bei öffentlichen Veranstaltungen im Einsatz. Auf großes Interesse stieß der auf dem Boden ausgelegte große Klimazeitstrahl, der von 1850 bis in die Zukunft reichte.

Bei der Firma Bolt konnte man E-Scooter ausprobieren. Luigi de Rosa hatte sogenannte Rauschbrillen parat, durch die man erleben konnte, welche extremen Verzerrungen ein Alkoholpegel von 1,6 Promille hervorruft. »Deer« und »teilAuto« informierten über Carsharing, der RSV über den modernen E-Bus.

Die Wanderausstellung »Zukunft Altbau« zeigte richtiges Heizen und Lüften oder Möglichkeiten zur Wärmedämmung. Ulrike Selje vom BUND hatte Infomaterial zum strittigen Thema CCS, der Verflüssigung und unterirdischen Lagerung von CO 2 mitgebracht. »Der BUND spricht sich unter anderem dagegen aus, weil diese Lagerstätten vermutlich nicht sicher abgedichtet sind«, so die Fachfrau.

Mitmachaktionen gab es unter anderem bei der Initiative Klima aktiv Reutlingen. Auf ihrer »Klimawaage« ließ sich anschaulich der eigene ökologische Fußabdruck nachvollziehen und entdecken, wie vegane Ernährung, LED-Leuchten oder der Umstieg auf den ÖPNV auswirken.

Poetry Slammer Adrian Mulas nahm sich kritisch-humorvoll des Themas »Moor« in seiner Bedeutung für das Klima an. Foto: Gabriele Böhm Poetry Slammer Adrian Mulas nahm sich kritisch-humorvoll des Themas »Moor« in seiner Bedeutung für das Klima an. Foto: Gabriele Böhm

Eine große Rolle beim Klimatag spielten auch Fahrräder. Beim ADFC konnte man sie gegen Diebstahl codieren, bei »Radkultur« technisch überprüfen lassen. Ins Gespräch kommen konnte man auch mit der städtischen Behindertenbeauftragten Marion Porwolik, die Texte in Blindenschrift oder einen Rolli zum Ausprobieren mitgebracht hatte. Vertreten waren auch die VHS und faiRTrade, die ihre Herbst- und Winterprogramme vorstellten.

»Moore sind als Feuchtgebiete Mutter Naturs ungezähmte Erotik«

Am Nachmittag lud Louisa Bahl zum »Poetry Slam« auf der Bühne ein. Die Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule Reutlingen machte selbst den Anfang. »2020 trat die Stadt dem Klimapakt bei, aber man fragt sich, wie die Ziele bis 2040 erreicht werden können«, sagte sie.

Der Poetry Slam sei ausdrücklich kein Wettbewerb. "Denn auch bei der Klimaneutralität können wir nur gemeinsam etwas erreichen." Slammer aus Karlsruhe, Freudenstadt, Freiburg und Herrenberg stellten ihre Texte vor. »Moore sind als Feuchtgebiete Mutter Naturs ungezähmte Erotik«, sagte Adrian Mulas. "Und sie sind wichtig fürs Klima. Doch heute sind es trockengelegte Adern", betonte er. Gegen 16 Uhr endete die Veranstaltung, die viele gern genutzte Möglichkeiten zu Information und Diskussion bot. (GEA)