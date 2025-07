Reutlingen: Krach um Lärmschutz geht weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die konservative Mehrheit im Gemeinderat hat den von der Verwaltung vorgelegten Lärmaktionsplan Ende Mai abgelehnt. Oberbürgermeister Thomas Keck hat nun, wie berichtet, fünf von 26 Maßnahmen aus dem Plan herausgenommen, die als straßenverkehrsrechtliche Anordnungen umgesetzt werden sollen – und damit dem Votum des Gremiums entzogen sind.

Unmut über dieses Vorgehen war absehbar. Damit diesem auch coram publico Luft gemacht werden konnte, hatte der FWV-Fraktionsvorsitzende Georg Leitenberger in der vorvergangenen Ratssitzung beantragt, das Thema als Tagesordnungspunkt auf die Agenda der jüngsten Sitzung zu nehmen. Und so war am Dienstagabend nun also Gelegenheit, dem OB die Leviten zu lesen.

»Die Ablehnung des Lärmaktionsplans ist Demokratie «

Der Leiter der Verkehrsabteilung, Gerhard Lude, hatte zuvor die rechtliche Grundlage erläutert: Unabhängig vom Lärmaktionsplan hat der OB die Möglichkeit nach Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung Maßnahmen zur »Gefahrenabwehr« zu ergreifen, also etwa wie in diesem Fall Tempo zu reduzieren auf fünf Streckenabschnitten auf den Ortsdurchfahrten von Mittelstadt und Reicheneck, auf der Jettenburger Straße in Betzingen, auf der Sondelfinger Straße und auf der Stadtautobahn gen Tübingen beim Hohbuchknoten.

Hohe Lärmbelastung (über 67/57 dB(A) tags/nachts), viele Betroffene und keine zu erwartende Verkomplizierung bestehender Verkehrsregeln – die Verwaltung geht davon aus, dass die Anordnung rechtlich haltbar ist. Denn das ist die Krux beim Thema Lärmschutz: Die Grenzwerte sind windelweich. Der Kooperationserlass des Landes hat zusätzlich für Verwirrung gesorgt. Die Verwaltung hatte die Verbindlichkeit der darin genannten Grenzwerte wohl etwas überinterpretiert.

Temporeduzierungen würden die Stadt unter anderem "wirtschaftlich ausbremsen", argumentiert die FWV. Georg Leitenberger prangerte an, dass Maßnahmen nun "durch die Hintertür eingeführt" würden". Die "Ablehnung des Lärmaktionsplans ist Demokratie", belehrte er den OB.

Die Stadt habe zudem eine »falsche Faktenlage« vermittelt. Die Werte des Kooperationserlasses des Landes seien eben nicht bindend, sondern nur eine Empfehlung. Mit den verkehrsrechtlichen Anordnungen würden nun »Pflöcke eingehauen«, bevor das Bundesverkehrsministerium auf den CDU-Antrag reagiert habe, dem eine Ratsmehrheit gefolgt war: Reutlingen soll Modellstadt für durchgängig Tempo 40 auf den Durchfahrtsstraßen werden. Darüber muss jedoch das Bundesverkehrsministerium entscheiden. »Warten Sie das Ergebnis ab«, forderte Leitenberger das Stadtoberhaupt auf.

»Ich bin von der Gefahrenlage überzeugt «

Die Verwaltung wolle gegen die Mehrheit des Gemeinderats ihre »Vorstellungen« durchsetzen, kritisierte auch die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Gaiser. Sie forderte zudem, dass die Verwaltung in Sachen Lärmplan eine zweite Tournee durch alle zwölf Teilorte unternehme müsse. Habe man dort doch fälschlicherweise behauptet, der Kooperationserlass sei bindend. Gefahrenabwehr sieht sie nicht angezeigt. Mache doch die Temporeduzierung von 40 auf 30 Stundenkilometer lediglich drei Dezibel Unterschied aus. Es gelte auch beim Lärmschutz, »faktenbasiert« zu argumentieren – was sie für die CDU reklamierte – und nicht »ideologisch«.

AfD-Chef Hansjörg Schrade erinnerte an die Fahrradstraße Charlottenstraße, in der die Verwaltung seinerzeit schon einmal mittels verkehrsrechtlicher Anordnung gegen die Ratsmehrheit die gegenläufige Einbahnstraßenregelung umgesetzt hatte. Die Botschaft der Verwaltung an den Rat sei wieder die Gleiche: »Wir brauchen euch nicht.« Er kritisierte auch, dass die Räte aus der Presse von der Anordnung erfahren hätten.

»Was Sie zum Skandal erheben, ist der Rechtsstaat«: Der Furor gegen die verkehrsrechtliche Anordnung des OB hat für den Sprecher der Grünen und Unabhängigen Dr. Karsten Amann keine Substanz. Auch eine Ratsmehrheit könne nicht das Gesetz brechen. Der Oberbürgermeister müsse handeln. Der Jurist Amann vertrat auch die Auffassung, dass Keck Widerspruch gegen die Gemeinderatsentscheidung hätte einlegen sollen.

Bis auf eine hätten alle Bezirksgemeinden dem Planentwurf zugestimmt. Nun seien die Voten der Bezirksgemeinden plötzlich nachrangig, ätzte Amann gen CDU, die sonst immer so aufs Wohl der Teilorte schaue – überhaupt legten die Christdemokraten, die stärkste Fraktion im Rat, die Haltung an den Tag »Lärmschutz geht uns nicht nichts an«.

»Die Verwaltung will gegen die Mehrheit des Gemeinderats ihre Vorstellungen durchsetzen«

Die FDP hatte mit CDU, FWV, AfD und WiR gegen den Lärmplan gestimmt. Dennoch verteidigte FDP-Rat Hagen Kluck am Dienstag Thomas Kecks Vorgehen: »Mir ist die Diskussion unverständlich.« Der OB könne laut Gemeindeordnung als untere Verkehrsbehörde bestimmte Entscheidungen alleine treffen. »Es gibt eine Gewaltenteilung. Der Gemeinderat kann nicht alles beschließen.«

Auch das Stadtoberhaupt selbst verwahrte sich gegen den Vorwurf, den Rat zu übergehen. »Ich bin von der Gefahrenlage überzeugt«, so Thomas Keck. »Wenn das Verkehrsministerium antwortet, wird das die Richtschnur unseres Handels«, beteuerte er. Bisher habe man allerdings noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung aus Berlin erhalten. (GEA)