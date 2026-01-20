Regionalverband Neckar-Alb beschließt 32 Windkraft-Standorte

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN/TÜBINGEN. Rund 3.500 Seiten eng bedruckt - der Teilregionalplan Windenergie für die Region Neckar-Alb ist ein umfangreiches Werk geworden. »Wir wollten alles gründlich, sauber und ordentlich machen«, beschrieb Verbandsvorsitzender Eugen Höschele in der Verbandssitzung am Dienstag das Vorgehen. Der Regionalverband hat seine Pflicht erfüllt und kann nun rechtzeitig dem Land 32 mögliche Standorte für Windkraftanlagen melden. Auf insgesamt 7.000 Hektar Fläche können Windräder aufgestellt werden, das sind 2,8 Prozent der Fläche des Regionalverbands. 4.037 Hektar entfallen dabei auf den Landkreis Reutlingen, 1.334 Hektar auf den Landkreis Tübingen und 1.664 Hektar auf den Zollernalbkreis. »Unzählige Veranstaltungen und drei Beteiligungsrunden« habe es gebraucht, bis der Plan in dieser Form aufgestellt werden konnte, erinnerte Höschele.

In allen 66 Kommunen sei das Vorhaben vorgestellt worden, sagte Höschele. Mit der Planung sei eine gesetzliche Vorgabe von Bund und Land erfüllt worden. »Es ist keine kommunale Initiative gewesen«, betonte er. Außerdem sei der Plan »von unten nach oben« erarbeitet worden. Die gerechte Verteilung innerhalb der Region war für Höschele dabei selbstverständlich. Im Oberzentrum Reutlingen/ Tübingen werde der meiste Strom benötigt. »Es geht um Fairness, wenn dort auch Flächen ausgewiesen werden.«

Auf 32 Flächen in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb dürfen Windkraftanlagen gebaut werden. Foto: Regionalverband Auf 32 Flächen in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb dürfen Windkraftanlagen gebaut werden. Foto: Regionalverband

Unter anderem folgende Flächen sind im Plan aufgenommen: Engstingen/Gomadingen/Lichtenstein (RT-01), Lichtenstein/St.Johann (RT-02), Sonnenbühl (RT-03), Trochtelfingen (RT-04), Hohenstein/Pfronstetten/Trochtelfingen (RT-05), Pfronstetten (RT-06), Hayingen/Hohenstein/Pfronstetten (RT-09), Münsingen/Mehrstetten (RT-13), Münsingen Magolsheim (RT-14), Römerstein Ost (RT-15), Römerstein Donnstetten (RT-16), Bad Urach/Grabenstetten/Römerstein (RT-17), Eningen (RT-18), Eningen/Metzingen (RT-19), Metzingen/Reutlingen/Riederich(RT-20), Zwiefalten/Tautschbuch (RT-22), Grafenberg (RT-23), Gomaringen/Pfullingen/Reutlingen (RT-TÜ-01), Gomaringen/Mössingen/Nehren (RT-TÜ-02), Dußlingen/Tübingen (TÜ-01), Bodelshausen/Ofterdingen (TÜ-03).

Die Argumente der Befürworter:

Thomas Hölsch, Dußlinger Bürgermeister und Fraktions- und Kreisverbandsvorsitzender der Freien Wähler, sprach von einem »sehr transparenten Verfahren«. Dennoch habe es immer wieder auch persönliche Drohungen gegenüber Einzelnen im Regionalverband gegeben, schickte er seiner Rede voraus. Dass an dem Ausbau von Windkraft kein Weg vorbei führt, ist für Hölsch sonnenklar. »Wir brauchen in den nächsten Jahren deutlich mehr Energie als jetzt.« Die Freien Wähler seien gerne dazu bereit, einen Beitrag zu leisten. Man wolle aber auch an der regionale Wertschöpfung beteiligt sein. Dußlingen will sich am Windpark im Rammert beteiligen. »Zusammen mit Photovoltaik und Nahwärme können wir dann energieautark werden.«

Die SPD-Fraktion unterstützte ebenfalls einstimmig das Vorhaben. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei »ein Gebot der Klimawende und der sicherheitspolitischen Vernunft«, sagte Hendrik Bednarz. Für den Tübinger Landrat ging es in der Entscheidung des Regionalverbandes nicht nur um einzelne Flächen für Windkraft, sondern letztendlich um die freiheitliche Lebensform in Europa. Dazu gehöre die Energieversorgung. »Wir sind umgeben von Imperialisten. Wenn wir jetzt nicht hinstehen, dann werden wir auf lange Sicht verlieren.« Das sah auch Cindy Holm (Grüne) so: Eine dezentrale resilente Energieversorgung sei letztendlich eine »knallharte Sicherheitspolitik«. Darüber hinaus schaffe Windkraft Arbeitsplätze. Der Plan des Regionalverbandes sei dabei ein gutes Instrument gegen eine »Verspargelung der Landschaft«.

Mehrheitliche Zustimmung gab es ebenfalls aus der CDU-Fraktion. »Es sollte voran gehen mit der Windkraft«, sagte der Balinger Oberbürgermeister (CDU). Die Flächen seien so von den einzelnen Kommunen gewünscht. »Unsere Industrie braucht grüne Energie«, sagte Georg Freiherr von Cotta (FDP). »Die FDP stimmt zu, weil es eine Planung ist, die in die Zukunft gerichtet ist.« Thomas Ziegler (Linke) wies darauf hin, dass sich der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion bundesweit in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt habe. Der Angriff auf das Berliner Stromnetz habe außerdem gezeigt, wie wichtig eine dezentrale resilente Energieversorgung sei.

Die Argumente der Gegner:

Ganz anders viel die Einschätzung der AfD aus: "Sie zerstören die Wirtschaft mit diesem Programm hier", empörte sich Erik Wille. Man sei noch nie so abhängig von russischem Gas gewesen wie jetzt, behauptete der AfD-Abgeordnete. "Wenn Sie wirklich Klimaschutz wollen, dann hätten Sie die Atomkraftwerke nicht gesprengt. Die Energiewende hin zu den Erneuerbaren bedeute "Energiearmut und Wohlstandsverlust."

Mike Mattburger (AfD) kritisierte dagegen das Verfahren. Die Einwände von Tausenden Bürgern seien kein Störfaktor, sondern Demokratie. Auf wesentliche Punkte habe der Regionalverband keine überprüfbaren Antworten geliefert. Das hatte Mattburger auch in einem Antrag formuliert, der allerdings mit großer Mehrheit abgelehnt wurde.

Prof. Dr. Jürgen Straub von der WiR-Kreistagsfraktion berief sich dagegen auf die Wissenschaft. Es sei erwiesen, dass »die Wirtschaft mit wetterabhängigem Strom nicht versorgt werden kann.« Zudem blase der Wind auf der Ostalb und im Schwarzwald deutlich stärker. »Warum sollen wir einen Windpark mit deutlich schlechterer Windausbeute in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten bauen«, war seine rhetorische Frage. Wirtschaftlich seien dieses Anlagen nur aufgrund der Einspeisevergütung. »Der Investor bleibt immer der Gewinner.« Straub vermutete, dass diese Vergütung wegfallen könnte. Die Folge: »Wir weisen heute Standorte aus, die künftig nicht mehr wirtschaftlich sind.« Der Ingenieur setzt für die künftige Energieversorgung weniger auf Wind als auf Wasserstoff. Der sei in nahezu unbegrenzter Menge vorhanden.

Nicht ganz so weit in der Kritik gingen die beiden Vertreter der CDU Gerd Gaiser und Erich Herrmann. Sie störten sich an der Übererfüllung der Landesvorgaben. Gefordert waren 4.200 Hektar, 7.000 Hektar Fläche sind es jetzt geworden. »Eine derartige Flächenvermehrung war nicht der Auftrag«, sagte Herrmann. »Das führt zu deutlich mehr Standorten für Windkraftanlagen«. Es sei außerdem nicht einzusehen, dass der Rammert als zusammenhängendes Waldgebiet nicht genauso wie der Schönbuch behandelt wurde. Letzterer fiel aus den Planungen heraus.

Der Außenseiter:

Eine ganz besondere Position nahm der Oberbürgermeister von Albstadt, Roland Tralmer (CDU), ein: Er könne dem Plan nicht zustimmen, dabei lehne er das Ziel nicht ab. Zwei Flächen hatte sich Albstadt für Windkraftanlagen gewünscht. Beide sind aus dem Plan herausgefallen. Gescheitert sind die Standorte an den Einwänden der Bundeswehr. Für die erste Fläche in der Nähe von Meßstetten sei das völlig verständlich, sagte Tralmer. Die andere Fläche bei Onstmettingen sei allerdings hervorragend geeignet. »Es gibt kein maßgebliches Gegenargument.« Die Bundeswehr hatte mit einer Tiefflugzone für Hubschrauber argumentiert. Tralmer kann sich allerdings nicht vorstellen, dass Hubschrauberflüge über den Hohenzollern »unerlässlich für unsere Landesverteidigung sind«. So wird er nun weiter im Verteidigungsministerium für den Standort kämpfen und hofft anschließend auf eine Satzungsänderung des Regionalplans.

Erste Reaktionen:

Pro Windkraft Neckar-Alb begrüßte den Beschluss als "klares Votum für Mensch und Natur, Wirtschaft und Kommune. (GEA)