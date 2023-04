Im vergangenen Jahr konnten die Ohmenhäuser die Experten des Zweckverbands Regionalstadtbahn in der Turn- und Festhalle mit Fragen löchern. Am 14. Juni sind wieder die Bürger dran: Unter dem Motto »get together« sollen sie alle noch offenen Fragen zum Zukunftsprojekt loswerden. FOTO: GLAGE Im vergangenen Jahr konnten die Ohmenhäuser die Experten des Zweckverbands Regionalstadtbahn in der Turn- und Festhalle mit Fragen löchern. Am 14. Juni sind wieder die Bürger dran: Unter dem Motto »get together« sollen sie alle noch offenen Fragen zum Zukunftsprojekt loswerden. FOTO: GLAGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.