Prozess: Mann soll Reutlingerin vergewaltigt haben

REUTLINGEN/TÜBINGEN. »Ich wollte mich einfach wegschießen.« Das ist dem 43-Jährigen aus Reutlingen offenbar auch deutlich gelungen. Er nahm Ketamin und synthetische Drogen und schütte zudem noch ordentlich Alkohol in sich hinein. An das, was danach in der Nacht auf den 16. Mai 2024 geschehen ist, will er sich deshalb nicht mehr erinnern können. Laut Staatsanwaltschaft soll der 43-Jährige einen Mann zusammengeschlagen und eine Frau in deren Wohnung misshandelt und vergewaltigt haben. Den Fall verhandelt seit Montag das Tübinger Landgericht.

Nach einer Gefängnisstrafe kam der 43-Jährige in eine Drogentherapie im Schwarzwald - eine Chance, die er allerdings nicht nutzte. In der Klinik nahm er weiter Drogen, zur Beruhigung, wie er erzählte. Dass das nicht gut gehen konnte, war klar. Er flog aus der Therapie. Danach stand er erst einmal auf der Straße. Er suchte eine Bekannte in Reutlingen auf, um dort seine Sachen unterzustellen und rief zudem bei der Staatsanwaltschaft an, um zu erfahren, was er weiter tun solle. Es wurde ein Termin für den nächsten Tag in Tübingen vereinbart. Doch zu dem Treffen kam es nicht mehr.

Halluzinationen durch Ketamin?

Der Grund: In Reutlingen fing der 43-Jährige bei seiner Bekannten, die in einer Siedlung am Rande der Stadt lebt, schon morgens zu trinken an. Zuerst verlief noch alles in einigermaßen normalen Bahnen. Doch der Alkohol zeigte eine erste Wirkung. »Oh, das knallt aber richtig rein«, sagte er zu der 34-Jährigen. Sie zogen weiter zu einem weiteren Bekannten, der ebenfalls in der Siedlung wohnt. In dieser Zeit will der Angeklagte nach eigenen Angaben auch Drogen zu sich genommen haben, zum Beispiel Ketamin, das häufig in der Tiermedizin als Anästhetikum eingesetzt wird. In der Drogenszene ist es beliebt, weil es Halluzinationen hervorruft. Bekannt wurde Ketamin durch Elon Musk, der die Droge exzessiv eingeworfen haben soll, wie sein Umfeld einmal berichtete.

Später am Abend verließ der 43-jährige Angeklagte dann die gesellige Runde. Wo er sich danach aufhielt, ist nicht ganz klar, jedenfalls kehrte er gegen 1 Uhr nachts wieder in die Siedlung zurück. Möglicherweise war ihm nicht mehr ganz klar, wo genau er war. Er trommelte und trat an verschiedene Türen, aber keiner ließ ihn rein. Mit drastischen Worten schickte ihn eine Bewohnerin weiter.

Faustschläge ins Gesicht

Schließlich kam er zu einer Wohnung, deren Tür offen stand. Dort feierte gerade eine Gruppe kräftig eine Party. Die meisten Gäste waren aber schon nach Hause gegangen, nur noch die Mieterin der Wohnung und einer ihrer Kumpel waren noch da. Und der machte nun die schmerzhafte Bekanntschaft mit dem Angeklagten. Der 67-jährige Rentner wollte den lautstark krakelenden Besucher nicht in die Wohnung lassen. Dafür erhielt er gleich Faustschläge ins Gesicht. Der 67-Jährige ging zu Boden und musste noch Fußtritte über sich ergehen lassen. Dann rief der Angeklagte: »Wo ist das Geld?« Der eingeschüchterte Rentner warf dem 43-Jährigen seine Geldbörse zu und stellte sich schließlich bewusstlos.

Der Angeklagte nahm sich 20 Euro und ging weiter in die Wohnung. Dort traf er auf die 57-Jährige Wohnungsmieterin. Er schlug ihr auf den Kopf und zwang sie zu sexuellen Handlungen. Aus Angst um ihr Leben ließ sie alles über sich ergehen. Nach weiteren Schlägen und Tritten verlor sie das Bewusstsein.

Auf dem Fenster gesprungen

Inzwischen hatten Anwohner die Polizei verständigt. Als der 43-Jährige die Sirenen hörte, sprang er aus dem Fenster und verletzte sich schwer. Eine Polizeibeamtin sah, wie der Mann nach unten auf den Rasen stürzte. Der 43-Jährige sei zuerst nicht ansprechbar gewesen, habe dann aber die Augen aufgerissen, sei aggressiv geworden und habe sie angespuckt. Sie fixierte ihn auf dem Boden und herbeieilende Kollegen legten dem tobenden Mann Handschellen an.

»Ich kann mir schwer erklären, wie es zu allem kommen konnte«, meinte der Angeklagte am Montag. Es tue ihm leid und er wolle sich bei den Opfern entschuldigen, was er dann auch tat. An das, was in der Wohnung passiert ist, kann er sich nicht mehr erinnern. Allerdings klingt alles, was er vor Gericht sagt, ein wenig so, als ob er selbst eine Art Opfer ist, Opfer der Umstände und der Drogen, die bei ihm an allem schuld sind. (GEA)