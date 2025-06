Prof-o-Meter & Co. an der Reutlinger Hochschule: So macht Lehre Klick

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An der Hochschule Reutlingen entstand im Rahmen des Projekts »ProfessoRTalent« eine interaktive Webseite, die Lust auf eine Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) machen soll. Gefördert wird das Projekt durch das Bund-Länder-Programm »FH-Personal«. Entwickelt wurde die Webseite von Prof. Dr. Petra Kneip und Prof. Dr. Gabriela Tullius. Im Interview erzählen die beiden, wie es zu der Idee kam – und was die Seite besonders macht.

Wie entstand die Idee, eine Webseite zur HAW-Professur zu entwickeln?

Petra Kneip: Ein Teilprojekt von »ProfessoRTalent« hatte das Ziel, die Gewinnung von Professorinnen und Professoren neu zu denken. Klassische Formate wie Imagefilme und Broschüren gibt es bereits viele. Uns war schnell klar, dass wir einen anderen Zugang wählen möchten, spielerischer und interaktiv.

Was bietet die Webseite konkret?

Gabriela Tullius: Viele wissen gar nicht, dass eine Professur an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften ein möglicher Karriereweg ist. Genau da setzen wir an: Wir wollten ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, das neugierig macht, informiert und Orientierung gibt.

Kneip: Dafür haben wir unter anderem das »Prof-o-Meter« entwickelt – eine interaktive Entscheidungshilfe, die typische Aufgaben einer HAW-Professur veranschaulicht und gleichzeitig aufzeigt, ob die eigenen Interessen dazu passen. Die Inhalte basieren auf fundierten Forschungsergebnissen, sind aber bewusst spielerisch gestaltet.

Was ist Ihnen an der Webseite besonders wichtig?

Tullius: Dass sie nicht nur Inhalte liefert, sondern unterschiedliche Zugänge schafft – etwa über den Bereich »Behind the Scenes«. Wer tiefer einsteigen will, kann das tun, wer nur einen schnellen Überblick sucht, findet auch den.

Kneip: Etwas Besonderes sind die Avatare mit echten Biografien von Professorinnen und Professoren. Sie veranschaulichen, wie unterschiedlich die Wege in eine HAW-Professur verlaufen können. Und die Steckbriefe mit Fun Facts zeigen zudem: Professorinnen und Professoren sind auch einfach Menschen.

Tullius: Im Bereich »Reutling-O-Meter« machen wir außerdem sichtbar, was unseren Hochschulstandort Reutlingen auszeichnet.

An wen richtet sich die Webseite?

Tullius: An Menschen, die bislang nicht wussten, dass eine HAW-Professur für sie infrage kommen könnte, etwa Promovierende, Fachkräfte aus der Industrie oder Lehrbeauftragte. Aber auch an alle, die neugierig sind oder die Seite an jemanden weiterempfehlen möchten.

Die Seite ist auch visuell sehr ansprechend – mit Avataren und interaktiven Elementen. Wie ist das entstanden?

Tullius: Wir wollten bewusst auch visuell etwas Neues schaffen. Die Avatare und kleinen interaktiven Elemente laden zum Erkunden ein, bringen Leichtigkeit in die Thematik und machen die Webseite lebendig.

Kneip: Die Entwicklung hat uns richtig Spaß gemacht. Vor allem die ersten etwas skurrilen Entwürfe der Avatare haben uns sehr zum Lachen gebracht. Sven Bekesi von der Agentur Spiritfaktur hat uns dabei mit viel Know-how und kreativen Ideen unterstützt. Gemeinsam mit Christoph Grohsmann aus der Kommunikationsabteilung der Hochschule haben wir dann das Gesamtkonzept Stück für Stück umgesetzt.

prof-o-meter.de