Pride-Parade: Reutlinger Linke-Abgeordnete Anne Zerr berichtet aus Budapest

REUTLINGEN. Es war die größte Budapester Pride-Parade aller Zeiten und das obwohl Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sie im Vorfeld verboten hatte. Doch das hat die Menschen nicht davon abgehalten, an der Demo teilzunehmen. Ganz im Gegenteil: Statt der üblichen 30.000 bis 40.000 zogen am Samstag 200.000 Menschen durch die Budapester Innenstadt.

Unter ihnen bei weitem nicht nur Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender, sondern auch viele, die gegen den verschärften Anti-LGBTQ-Kurs Orbans und seiner rechten Fidesz-Regierung protestieren wollten. Unter anderem war eine große Delegation mit rund 70 Abgeordneten aus dem EU-Parlament vor Ort, und auch von der deutschen Linkspartei waren sechs Teilnehmer in der ungarischen Hauptstadt. Unter ihnen die Reutlinger Bundestagsabgeordnete Anne Zerr, die dem GEA danach telefonisch von der Demo berichtet hat.

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Anne Zerr war in Budapest auf der Pride-Parade.

»Die Rechte von queeren Menschen werden in ganz Europa von der politischen Rechten immer weiter angegriffen«, sagt Anne Zerr, und das sei ein Angriff auf die Menschenwürde, dem man Einhalt gebieten müsse. Zudem schränkt die ungarische Regierung das Recht auf Versammlungsfreiheit ein - erst im April haben die Rechtspopulisten eine Verfassungsänderung beschlossen, nach der es möglich ist, Veranstaltungen wie die Pride-Parade zu untersagen. Proteste hagelte es daraufhin von der Opposition, aber auch aus EU-Ländern. Möglich wurde die Parade nur, weil der grüne Oberbürgermeister von Budapest, Gergely Karacsony, sie als städtische Veranstaltung deklariert hatte.

Geldstrafen angedroht

Dennoch mussten die Teilnehmer mit hohen Geldbußen oder Schlimmerem rechnen. 500 Euro Strafgeld wurden den Demonstranten angedroht. »Das ist sehr viel Geld«, betont Zerr, für viele Ungarn sei dies fast ein halbes Monatsgehalt. Zudem droht den Organisatoren bis zu einem Jahr Gefängnis. Die Stimmung sei von Anfang an zwar friedlich, aber eben auch sehr angespannt gewesen, sagt Zerr: »Man hat einfach gemerkt, dass die Leute Angst haben.« Von Ausgelassenheit oder gar Fröhlichkeit konnte an diesem Tag also keine Rede sein. Eine deutsche Studentin, die mitdemonstriert hat, sei beispielsweise in Sorge, dass sie ihren Studienplatz verlieren könnte, erzählt Zerr. Andere haben Bedenken, ob sie etwa noch später belangt werden, da die Polizei mit Gesichtserkennungsprogrammen gearbeitet hat. Zwar werde es sicherlich keine 200.000 Bußgeldbescheide geben, vermutet Zerr, aber etliche werden sicherlich für ihre Teilnahme belangt werden. Das hatte Orban gleich nach der Parade verkündet.

Dennoch verfehlten auch diese Drohungen ihre Wirkung. Von Beginn an strömten die Menschen massenweise in die Innenstadt. Etwa zweieinhalb Kilometer lang war der Menschenzug, »wir konnten weder den Anfang noch das Ende sehen«, berichtet Anne Zerr. Selbst zwei Stunden nachdem die ersten losgelaufen waren, kamen immer noch Menschen nach.

Sorge wegen rechtsextremer Gegendemonstranten

Eine weitere Sorge galt angekündigten Gegendemos von rechtsradikalen und -extremistischen Gruppierungen. Zu einem Aufeinandertreffen der beiden Gruppen kam es glücklicherweise nicht - nur auf einer kurzen Wegstrecke musste die Pride-Parade ausweichen. Und die Zahl der Gegendemonstranten war mit rund 500 um einiges niedriger als zunächst erwartet.

Ergreifende Momente habe es einige gegeben, erzählt die linke Bundestagsabgeordnete. Menschen, die sich trauten, kurze Ansprachen zu halten oder Anwohner, die Regenbogenflaggen aus ihren Fenstern schwenkten. »Dafür gab es oft Applaus und Jubel«. Für Zerr ist die hohe Teilnehmerzahl ein Zeichen, das ihr Mut mache. »Dass so viele Menschen gemeinsam auf die Straße gehen und sich trauen, zivilen Ungehorsam zu leisten - das hat gezeigt, dass wir gemeinsam stark sind.«

Anne Zerr zieht eine positive Bilanz ihrer Reise: »Wenn die Menschen zusammenstehen und sich gemeinsam gegen rechts stellen, kann kein Orban dieser Welt diese klein kriegen. Das haben die Aktivisten und Organisatoren in Budapest eindrucksvoll bewiesen.« Ähnlich zufrieden äußerte sich Budapests Bürgermeister. »Ihr seht so aus, als wärt ihr in Frieden gekommen und so frei, der aufgedunsenen hasserfüllten Macht einen großen Stinkefinger zu zeigen«, hatte er am 28. Juni bei der 30. Budapest Pride der Menge zugerufen. (GEA)