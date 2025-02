Petition für angemessene Kita-Gebühren in Reutlingen

Die Kindergärten in Reutlingen sind so teuer wie fast nirgendwo in Deutschland. Die WiR-Fraktion im Gemeinderat hat deshalb einen Antrag gestellt, ein einheitliches System mit deutlich niedrigeren Beiträgen einzuführen. Zudem hat der WiR-Verein eine Petition initiiert, die sie OB Keck überreicht haben. So waren die Reaktionen.

Rainer Riedinger überreicht OB Thomas Keck die Petition für angemessene Kita-Gebühren, die von mehr als 1.800 Personen unterzeichnet worden ist. Foto: Anja Weiß Rainer Riedinger überreicht OB Thomas Keck die Petition für angemessene Kita-Gebühren, die von mehr als 1.800 Personen unterzeichnet worden ist. Foto: Anja Weiß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.