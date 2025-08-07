Orgel-Renovierung: Sondelfinger »Königin« braucht Kurlaub

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Die »Königin« ist mehr als nur ein bissle verstimmt. Sie hat - wie das bei betagteren Majestäten mitunter vorkommt - etwas Rost angesetzt. Auch Staubablagerungen machen ihr zu schaffen. Weshalb ein Kurlaub dringend angeraten scheint: damit die Weigle-Orgel in Sondelfingens Johanneskirche recht bald wieder Choräle, Fugen und Präludien in voller Klangfarbenpracht zu Gehör bringen kann. Tunlichst ohne Brummen und ohne Tonlagendrift.

Vor drei Dekaden renoviert und erweitert

Im Jahr 1962 erbaut, ist das zweimanualige Instrument zuletzt vor drei Dekaden renoviert und im Zuge dieser Ertüchtigung um eine Pfeifenreihe auf 23 Register erweitert worden. Seit diesem Umbau hat die »Königin« zuverlässig funktioniert. Doch jetzt machen sich Zipperlein bemerkbar, die Handlungsbedarf anmahnen, wie Kirchengemeinderat Matthias Wais sagt.

Einige der insgesamt 1.773 Orgelpfeifen im Bild. Sie müssen von Staub befreit werden. Foto: Frank Pieth Einige der insgesamt 1.773 Orgelpfeifen im Bild. Sie müssen von Staub befreit werden. Foto: Frank Pieth

Da die gründliche Reinigung und Instandhaltung von Orgeln im Zwanzig-Jahres-Turnus erfolgen sollte, ist es nach Worten von Wais, der in der Johanneskirche selbst regelmäßig am Spieltisch sitzt, allermeist Zeit, eine Fachwerkstatt mit dem Notwendigen zu beauftragen.

Zwei Übeltäter: Oxidation und Verschleiß

Oxidation und Verschleiß nennen sich zwei der Übeltäter, die jüngst »zu einer Häufung kleinerer Störungen geführt haben«. Hinzu kommt, dass sich die Trompetenregister schwer stimmen lassen und der klangliche Gesamteindruck darunter leidet. In der Summe sind es 18 Einzelmaßnahmen - teils elektrotechnischer Art -, die zur Ertüchtigung der Weigle-Orgel ergriffen werden sollten. Wobei die Säuberung der 1.773 Pfeifen sicherlich als dickster Brocken des Wartungspakets beteichnet werden darf. Müssen die metallenen und hölzernen Klangkörper doch einzeln demontiert und nach gründlicher Reinigungsprozedur wieder eingebaut und intoniert werden.

Klar, dass derlei aufwendige Handarbeiten ihren Preis haben. Matthias Wais beziffert den zu erwartenden finanziellen Aufwand mit 42.000 Euro. Dabei stützt er sich auf die Expertise eines unlängst konsultierten Sachverständigen, der nach eingehender Begutachtung der »Königin« und ihrer Blessuren zu eben dieser Kostenschätzung kam; zu einem Betrag, der mächtig ins Kontor haut. Und das umso mehr, als es »für Orgeln keinerlei Zuschüsse gibt«.

Yuka Suzuki-Winkler begleitet in der Sondelfinger Johanneskirche Gottesdienste an der Weigle-Orgel. Sie macht sich für den Erhalt des Instruments stark und beteiligt sich an Benefizkonzerten. Foto: Frank Pieth Yuka Suzuki-Winkler begleitet in der Sondelfinger Johanneskirche Gottesdienste an der Weigle-Orgel. Sie macht sich für den Erhalt des Instruments stark und beteiligt sich an Benefizkonzerten. Foto: Frank Pieth

Zwar verfügt die Johanneskirchengemeinde aktuell über zweckgebundene Rücklagen in Höhe von knapp 15.000 Euro, die sie für die Instandhaltung ihrer Weigle-Orgel angespart hat. Diese Geldreserve ist indes (noch) zu gering, um guten Gewissens zur Tat schreiten zu können. Sie reicht nicht einmal für den ersten Schritt: die Ausschreibung der Wartungs-Arbeiten. Denn dafür, erklärt Kirchengemeinderat Wais, sollte man zumindest die Hälfte des prognostizierten Endpreises auf der hohen Kante haben - fehlen mithin 5.000 Euro.

Spenden sehr willkommen

Deshalb wird in Sondelfingen neuerdings kräftig die Werbetrommel gerührt. Spenden (Kreissparkasse Reutlingen, DE34 6405 0000 0000 0431 39, Verwendungszweck: Johanneskirche Orgelrenovierung) sollen generiert werden, und Spenden wurden auch schon gesammelt. Zuletzt im Rahmen eines Benefizkonzerts mit Reutlingens Bezirkskantor Torsten Wille und dessen Orgelschülerin Yuka Suzuki-Winkler. Im Herbst soll dann das nächste Event zugunsten der »Königin« steigen. Geplant ist eine Matinee mit sechs Organisten, die für Sonntag, 2. November, 11 Uhr, anberaumt ist. (GEA)