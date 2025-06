Neues Online-Angebot zur Hilfe in Lebenskrisen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Es sind bedrückende Zahlen, die bei der Auftaktveranstaltung des Programms »Lebenslinien 60plus« genannt wurden. So haben Menschen über 60 Lebensjahren bei den erfassten Suiziden in Deutschland einen Anteil von 56,3 Prozent - obwohl ihr Bevölkerungsanteil nur bei rund 30 Prozent liegt. Und auch wenn die Zahl der Suizide seit den 1990er Jahren kontinuierlich sinkt, sind es doch viele Einzelschicksale: 1.373 Menschen nahmen sich im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg das Leben, darunter mehr als 500 Menschen im Alter von über 60 Jahren. Öffentlich diskutiert wird darüber allerdings kaum. Stattdessen gibt es viel Verständnis für den vermeintlich »selbstgewählten« Tod, wenn etwa die Einsamkeit überhand nimmt oder körperliche Gebrechen das Leben zur vermeintlichen Qual werden lassen. »Älteren Menschen wird oft eine rationale Entscheidung zugetraut, eine Art Bilanz, ob sich das Weiterleben noch lohnt«, sagt Jana Krämer vom Arbeitskreis Leben. »Unsere Erfahrung zeigt aber: Die Menschen sind in ihrer Not in einem Tunnel gefangen, der Blick verengt sich immer weiter.«

Dagegen hält Christine Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg: »Suizidalität ist auch im Alter veränderbar.« Und: Auch die älteren Menschen verändern sich, so steigt die Nutzung des Internets bei Senioren seit Jahren kontinuierlich an. Hier setzt auch das neue Lebenslinien-Projekt des Arbeitskreis Leben an: Analog zur bewährten »Youth Life Line«, die sich an junge Menschen bis 25 richtet, können sich nun auch Menschen ab 60 Jahren in Lebenskrisen und bei Suizidgedanken an die Ehrenamtlichen des AKL wenden. Wie bei der Jugendberatung gilt auch hier: Der Kontakt wird per E-Mail aufgenommen, Antworten kommen von ausgebildeten Ehrenamtlichen in derselben Altersgruppe, sodass nicht nur eine fachliche Betreuung, sondern auch eine Augenhöhe in der Lebenserfahrung erreicht wird.

Scham vor persönlicher Beratung

Die »Lebenslinien« sollen dabei das vorhandene Beratungsangebot ergänzen, denn der AKL betreibt in Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis auch jeweils ein stationäres Beratungsangebot, hinzu kommen Selbsthilfegruppen. »In der Regel bekommen Hilfesuchende innerhalb von zwei Wochen ein Erstgespräch«, erklärt Bettina Israel, beim AKL in der Verwaltung tätig. Wer bereits einen Psychologen für eine Psychotherapie gesucht hat, weiß, wie viel Zeit und Geduld hier oft aufgewendet werden muss, um Hilfe zu bekommen. Allerdings: Die Statistik zeigt, dass vor allem junge Erwachsene und Menschen im mittleren Alter die Beratungsangebote vor Ort annehmen. Im Alter scheint die Scham zu wachsen, sich vis-á-vis zu öffnen und über die eigenen Nöte und Sorgen zu sprechen. Die E-Mail-Beratung verspricht dagegen eine gewisse Anonymität.

Elf Ehrenamtliche haben sich bereits zu Beratern im Rahmen der »Lebenslinien 60plus« ausbilden lassen. Ein Ehrenamt, für das die Sozialraumbeauftragte der Stadt Tübingen, Claudia Stöckl, nur werben kann: »Sie bieten beim AKL Ausbildung und Supervision, das ist ein Gewinn für die Menschen.« Manuela Jess vom Reutlinger Kreissozialamt nannte die Beratung ein »sinnstiftendes Ehrenamt« und lobte das von der Youth-Life-Line adaptierte Konzept: »Das Internet kann heute eine wertvolle Brücke sein, um die Zielgruppe zu erreichen, um Verbundenheit zu schaffen: wie eine neue Tür, die sich öffnet.«

So hoffen alle Beteiligten, einen Weg zu finden, um in Zukunft noch mehr Suizide verhindern zu können. Hierzu müsse sich jeder Einzelne hinterfragen, wie Christine Schneider erläuterte. Aussagen von Lebensmüdigkeit würden bei einem 20-Jährigen »alle Alarmglocken schrillen lassen«, bei Älteren hingegen verständnisvoll hingenommen werden. Schneider fragte: »Welches Bild haben wir vom Alter? Bis zu welchem Alter sind wir es uns wert, uns um unsere seelische Gesundheit zu kümmern?« Finanziert wird das Angebot übrigens durch eine Förderung der Postcode-Lotterie und ist damit für zwei Jahre gesichert. (GEA)

www.lebenslinien-60plus.de