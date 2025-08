Neues Konzept zur Vergabe von Geldern für die Jugendhilfe im Kreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LANDKREIS REUTLINGEN. Höchst unterschiedliche Meinungen trafen während der letzten Kreistagssitzung aufeinander: Anlass war ein neues Konzept, nach dem die vorhandenen Gelder für die Jugendhilfe anders verteilt werden sollen. Jugendamtsleiterin Christine Besenfelder hatte das vorgestellt, einige Kreistagsmitglieder reagierten mit heftiger Kritik. Und das, obwohl das Thema in einer Klausurtagung schon lang und ausführlich vorberaten worden war.

Zunächst aber standen Anträge von Grünen und AfD im Raum, den Tagesordnungspunkt zurück in die Ausschüsse zu verweisen. Rainer Buck betonte zwar, »die Grünen teilen den Grundgedanken der Sozialraumorientierung«. Aber die Ergebnisse dieses neuen Instruments zur Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs für Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit wollten vor allem den Städten im Landkreis nicht gefallen. Denn: Ein »Sozialraumindex« habe ergeben, dass vor allem in den kleineren Kommunen ein Mehrbedarf an Jugendarbeit vorhanden ist. Die Städte im Landkreis würden also künftig vor allem für Schulsozialarbeit weniger Geld kriegen – so zumindest die Befürchtung.

Künftig weniger Geld zur Verfügung

Ermittelt wird solch ein Sozialraumindex über die Zahl der Bürgergeldempfänger unter Kindern und Jugendlichen in einer Kommune. Berücksichtigt werde zudem die Zahl der Migranten und die der Schülerinnen und Schüler. »Wir wollen fachlich und gerecht die Gelder verteilen, die uns künftig noch zur Verfügung stehen«, betonte Christine Besenfelder.

Zusammen mit dem »ism (Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz)« ist dieses neue Konzept für die Verteilung der Gelder in der Kinder- und Jugendhilfe erarbeitet worden. »Wenn wir jetzt mehr Mittel zu verteilen hätten, dann würde jeder im Kreistag sagen, der Sozialraumindex ist doch ein tolles Instrument, um die Gelder endlich gerecht zu verteilen«, so Besenfelder auf Nachfrage. Weil aber künftig absehbar weniger Gelder zur Verfügung stehen werden und der Fachkräftemangel noch obendrauf kommt, werde die Situation schwieriger.

Zurückweisung in die Ausschüsse abgelehnt

Die Anträge auf Zurückweisung des Themas in die Ausschüsse wurden mehrheitlich abgelehnt. Stefan Wörner (FWV) sagte: »Wir begrüßen den Verwaltungsvorschlag, weil viele Angebote in den vergangenen Jahren aufgebaut wurden, die durchaus der Überprüfung bedürfen.« Aber: Nun »alles schlechtzureden ist falsch«. Helmut Treutlein (SPD) bemängelte hingegen, dass die bisherige zweiprozentige Dynamisierung der Gelder (aufgrund von steigender Inflation und steigenden Löhnen) für eine gewisse Zeit ausgesetzt werden soll.

»Das bedeutet, dass die Kommunen die Schulsozialarbeit kürzen müssen.« Oder aber die ausbleibenden Fördermittel selbst übernehmen – was jedoch für die meisten Kommunen kaum möglich sein dürfte. Außerdem kritisierte Treutlein den Vorschlag, die Fördermittel des Landkreises künftig direkt an die Kommunen zu geben – »weil die doch am besten wissen, wo die Gelder am dringendsten gebraucht werden«, so Besenfelder. Damit wird laut Treutlein der Verwaltungsaufwand an die Städte weitergegeben. »Und Sie schieben damit den Städten den Schwarzen Peter zu«, sagte Helmut Treutlein. »Irgendwer muss den Schulen schließlich sagen, dass sie weniger Geld erhalten werden.«

Mehr Transparenz erhofft

Dem widersprach die Leiterin des Kreisjugendamts. Und: »Ohne jede Deckelung durchzukommen, wird nicht funktionieren«, so Besenfelder. Sollten die Gelder für die Stellen bei der Schulsozialarbeit jedes Jahr weiter um zwei Prozent steigen, »bräuchten wir jedes Jahr bis zu einer halben Million Euro mehr Geld«.

Anette Rösch (FWV) erklärte: »Es geht nicht darum, dass wir jemandem etwas nicht gönnen, es geht um Bedarfsgerechtigkeit.« Sie findet, dass »wir uns ein ‚Weiter-so‘ nicht leisten können«. Es sei zwar »schmerzlich«, wenn »es das eine oder andere Angebot nicht mehr geben kann«. Aber: »Wir sollten die Verwaltung auf diesem Weg der Bedarfsermittlung und Evaluation bestärken«, so Reusch. Immerhin habe sich das Jugendamt zwei Jahre lang mit der Findung eines neuen Instruments zur Ermittlung des Bedarfs beschäftigt. Und werde damit auch mehr Transparenz herstellen. »Wir können jetzt nicht sagen, das Instrument ist gut, aber das Ergebnis gefällt uns nicht«, so Rösch. Bei drei Gegenstimmen und vier Enthaltungen war die Zustimmung des Kreistags zu dem neuen Konzept angesichts der langen Diskussion zuvor dann doch erstaunlich groß. (GEA)