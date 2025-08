Neues Juwel im Betzinger Kirchpark

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN.. Regen, Regen, Regen. Aber am Donnerstagnachmittag kam die Sonne raus – und der Betzinger Ortschaftsrat konnte die Wieder-Eröffnung des Betzinger Schachfelds im Kirchpark wie geplant durchziehen. Das Picknick wurde kurzerhand vom (nassen) Rasen an Stehtische verlegt, wo die Akteure mit ihren vielen Gästen bei Bier und Sekt, Brezeln und Brötchen, Wurst- und Käsehäppchen und natürlich einer Schachpartie die neue Errungenschaft feierten.

Die eigentlich, wie Betzingens Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp bei der Eröffnung erinnerte, nicht neu, sondern alt ist. Denn das Schachfeld im Park hinter der Mauritiuskirche gab es früher schon, bis es dann - zugewuchert von Gras und Gestrüpp - zunehmend in Vergessenheit geriet. Nicht bei Friedemann Rupp, denn als im Ortschaftsrat die Idee aufkam, ein Open-Air Schachfeld anzulegen, kam von ihm der Hinweis, »wir haben eins«.

Es brauchte, so der Bezirksbürgermeister, nur wenige Mails und Telefonate, da machten sich die Räte schon mit Schaufel, Besen und Hochdruckreiniger an die Arbeit, um das Schachbrett freizulegen. »Als wir herkamen, hätten wir gar nicht gedacht, dass da so ein Juwel drunter liegt«, berichtet Uwe Alle. Nach nur einem Samstag war das Gemeinschaftswerk vollbracht und das Schachfeld wieder picobello in Schuss. Eine echte Teamleistung, lobte Rupp, in »rekordverdächtig schneller Zeit«.

Emil übernimmt Eröffnungspartie

Das neue Schachfeld kann von jedem spontan genutzt werden. Die Figuren, gespendet von den Ratsmitgliedern Karin Lenz und Michel Ehinger, sind gut verschlossen in einer Truhe, den Code gibt es im Schreibwarengeschäft Ehinger in der Steinachstraße.

Nachdem Friedemann Rupp bei der Einweihungsfete festgestellt hatte, dass unter den Besuchern »fachkundige Schachspieler« sind, verzichtete er großzügig auf den Eröffnungszug. Gut so, denn den übernahm Emil, acht Jahre alt und ganz schön pfiffig. Assistiert von Onkel Philipp Jetter setzte der junge Mann seinen Kontrahenten Nathan Winter Schachmatt, um gleich die nächste Herausforderung anzunehmen. Philipp Jetter ist seit 35 Jahren im Reutlinger Schachverein, der in Betzingen seine Vereinsräume hat. Die Freiluft-Alternative findet er prima. »Das ist was ganz anderes, hier kann man gemütlich was zusammen und draußen machen.« (GEA)