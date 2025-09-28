Neues Bildungshaus für Rommelsbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Große Freude gab es am Freitag in Rommelsbach, als unter hoher Beteiligung das neue Offene Bildungshaus in der Frankenstraße 15 eröffnet wurde. Ermöglicht hatte das vor allem die Bürgerstiftung Reutlingen, die das Haus von der Evangelisch-Methodistischen Gemeinde gekauft hat und an die VHS und die Musikschule vermietet. Dr. Philipp Marquardt, neuer Leiter der beider Einrichtungen, begrüßte die Gäste, darunter Ersten Bürgermeister Robert Hahn, Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger, Dr. Hans Hammann und Karl-Heinz Walter von der Bürgerstiftung, Ortsschafts- und Gemeinderätinnen und -räte sowie Dozierende und Teilnehmende. Für den qualitätvollen musikalischen Rahmen sorgten zwei Schüler der Musikschule am Klavier.

Bis zum Auszug nach Pliezhausen nutzte die Evangelisch-Methodistische Gemeinde ihr Gebäude selbst. Danach vermietete sie, wie Gabriele Schickhardt als Leiterin der VHS Zweigstelle Rommelsbach berichtete, das Untergeschoss an die »Kinderkiste«, die mittlerweile aber ein eigenes Haus bekam, und das Erdgeschoss an VHS und Musikschule. Das Gebäude sollte verkauft werden, wobei sich die Besitzer eine gemeinnützige Einrichtung wünschten.

»Es ist eine mehrfache Win-Win-Situation«, betonte Hammann. »Mitten im Ort bleibt ein tolles Grundstück für alle erhalten, es gibt eine dauerhafte Bleibe für die VHS als zuverlässigen Miete, die Bürgerstiftung konnte eine Erbschaft sinnvoll einsetzen und die Miete können wir wiederum an gemeinnützige Organisationen weitergeben.« Es sei »ein Paradebeispiel, wie es laufen« könne.

»Viele glückliche Umstände kamen zusammen«, so Hahn. Es sei außergewöhnlich, dass sich die Bürgerstiftung in ein solch großes Projekt hineinbegebe. »Das neue Bildungshaus soll offen sein für viele Gruppen und das Rommelsbacher Gemeinschaftsleben.« Mitten im Ort sorge das Haus für kurze Wege in der Bildungsarbeit. »Jetzt können die Bürgerinnen und Bürger das Haus mit Ideen füllen.«

Die zweite stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Ricarda Rödler dankte der Bürgerstiftung. »Für uns in Rommelsbach ist es eine großartige Sache. Die Begegnung unter Menschen macht die Gemeinschaft im Ort aus.«

»Herr Hahn und Frau Bächtiger haben sich vehement für das neue Bildungshaus eingesetzt«, lobte Marquardt. »Es gab eine lange Beziehung zwischen Methodistischer Gemeinde und VHS, die das Gebäude jedoch nicht erwerben konnte.« Umso mehr danke man der Bürgerstiftung, die eingesprungen sei und das Haus »zu sehr fairen Konditionen« vermiete. Im Untergeschoss sei eine »schmucke Schmuckwerkstatt« mit Goldschmiedin Barbara Kollross eingerichtet worden, was sich hoffentlich herumspreche. Indessen gibt es bereits Anmeldungen bis nach Nürtingen. Auch ein Repair-Café soll einziehen.

In der bestens ausgestatteten Schmuckwerkstatt ließ Teilnehmerin Christine Wrobel aus Betzingen bereits ihrer Kreativität freien Lauf. Foto: Gabriele Böhm In der bestens ausgestatteten Schmuckwerkstatt ließ Teilnehmerin Christine Wrobel aus Betzingen bereits ihrer Kreativität freien Lauf. Foto: Gabriele Böhm

Seit 2018 hatte die VHS die Räume genutzt und zog nach der Renovierung 2025 endgültig ein. Die Bürgerstiftung hatte Teile des Dachs renoviert, den Kindergarten rückgebaut, die Wände gestrichen und das Erdgeschoss mit einem neuen WC barrierefrei gestaltet. Da die Küche dafür entfiel, schenkte das Kulturamt eine mobile Küchenzeile. Im Erdgeschoss findet der Musikschulunterricht statt, Versammlungen, Spieletreff, Yoga, Sprach- und Kreativkurse laufen bereits oder sind möglich und die Ideen der Rommelsbacher Bürgerschaft gefragt. Auch steht ein großer Garten zur Verfügung, der auf Pläne und Gestaltung wie beispielsweise Hochbeete wartet. Gerne würde man, so Marquardt, die Nachbarschaft einbeziehen.

Edelgard Erdmann, die 1988 dafür sorgte, dass die VHS eine Zweigstelle in Rommelsbach bekam, zeigte sich ebenfalls hocherfreut. »Das Gebäude ist hervorragend. Man muss nicht immer von Kurs zu Kurs nach neuen Räumen suchen.« Allgemein gelobt wurden auch die hellen Räume sowie die kostenlosen Parkplätze vor der Tür. (GEA)