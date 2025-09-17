Neue Pläne fürs Reutlinger Telekom-Areal

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. 2015 hat die Telekom ihr Betriebsgelände in der Karlstraße mit dem markanten »Hochhaus mit Ohren«, in dem einst die Verwaltung ihren Sitz hatte, und den technischen Gebäuden daneben an den Investor Jochen Welsch verkauft. Das Gelände in Innenstadtnähe ist attraktiv und würde sich für vieles eignen - getan hat sich in den vergangenen zehn Jahren jedoch so gut wie nichts. Abgesehen von einem kurzen Intermezzo, als der Landkreis Teile des Hochhauses angemietet hat, um Flüchtlinge unterzubringen. Was sich wegen des ungenügenden Brandschutzes jedoch schnell wieder zerschlagen hat.

»Es wurden mehrere Aufschläge gemacht«, blickte Baubürgermeisterin Angela Weiskopf in der Sitzung des Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschusses (BVUA) zurück. Stadtplaner Stefan Dvorak ergänzte, dass es auch immer wieder auf der Agenda des Gemeinderates gestanden habe - als Erstes wurde der Bebauungsplan geändert und das »Sondergebiet« abgeschafft, um die Möglichkeiten der Nutzung zu erweitern. Allerdings konnte die Stadt das Vorhaben des Eigentümers, dort einen großen Einkaufsmarkt anzusiedeln, nicht genehmigen.

»Es steckt eine Menge Potenzial in dem Grundstück«

»Es ist kein einfaches Grundstück«, erklärte Dvorak. Die Telekom benötigt weiterhin Teile der Gebäude für ihre Technik und wird dies auch in absehbarer Zukunft tun. Das Hochhaus soll, da es stadtbildprägend ist, erhalten bleiben. Allerdings fehlt es derzeit an einem zweiten Fluchtweg, was angesichts der schlanken Form des Gebäudes durchaus eine Herausforderung werden wird. Zudem ist es in der bisherigen Nutzung nicht gelungen, das Areal an die Umgebung anzubinden, es wirkt eher wie ein abgeschottetes Gebiet inmitten des Wohngebiets.

Allerdings scheint es so, dass nun doch Bewegung in den Umgestaltungsprozess kommt. Und das ist auch notwendiger denn je, schließlich entsteht direkt gegenüber das neue Landratsamt. Das werde das Areal nochmals verändern, ist Dvorak überzeugt. Es kann mit einer ordentlichen Belebung gerechnet werden, wenn die Kreisbehörden ihren Betrieb aufnehmen.

Aber zurück zum brachliegenden Telekom-Areal: In einem Workshop-Verfahren will die Stadt gemeinsam mit Gestaltungsbeirat, Gemeinderatsmitgliedern, dem Besitzer, den Projektentwicklern und dem Planungsbüro Lehen 3 in mehreren Stufen eine Machbarkeitsstudie entwickeln. Einige Ziele stehen dabei bereits vorab fest, unter anderem nannte Stadtplaner Dvorak, dass das Hochhaus an dieser Stelle stehen bleiben soll, und auch den Anteil der gewerblichen Flächen will man mindestens erhalten oder wenn möglich sogar steigern. "Wir wollen es in kein Wohngebiet umwandeln", stellte er klar. Gleichzeitig soll das Areal attraktiver werden - unter anderem, indem es weniger versiegelte Flächen gibt, oder es wäre auch denkbar, dass dort eine "kleine Mitte" entsteht, mit Gastronomie oder Freiflächen. »Es steckt eine Menge Potenzial in dem Grundstück«, betont Dvorak.

»Die Privatisierung des Geländes hat zunächst in eine Sackgasse geführt«

Sichtbare Erleichterung war den Mitgliedern des BVUA anzumerken, dass »dieses exponierte Projekt«, so Gabriele Gaiser (CDU), nun »endlich eine Chance zur Entwicklung hat«. Auch Gabriele Janz (Grüne) fand es »sehr gut, dass wir ins Gespräch kommen«. Die Zusammenarbeit wertet sie als wichtigen Schritt, denn man sei bei dem Projekt darauf angewiesen, dass der Investor mitmacht. Dass eine erfolgreiche Umsetzung nur gemeinsam möglich sei, daran erinnerte Helmut Treutlein (SPD): »Die Privatisierung des Geländes hat zunächst in eine Sackgasse geführt.« Deshalb lobte er, dass die Stadt nun die Initiative zu einer gemeinsamen Lösung ergreift.

Ob diese wirklich gefunden wird? Da zeigten sich einige Ratsmitglieder noch skeptisch. »Ich traue der Sache nicht«, sagte etwa Friedel Kehrer-Schreiber (Freie Wähler). Der Besitzer habe das Grundstück vor zehn Jahren gekauft und lasse es verkommen, sie habe damit »a bissle Malheur« - erklärte sie und erhielt dafür zustimmendes Kopfnicken anderer Ratsmitglieder. Gabriele Gaiser teilte die Sorge, dass der Gemeinderat eventuell auf einem Privatgelände nicht genügend Mitspracherecht habe. »Was passiert, wenn die Meinungen auseinander gehen?«, fragte sie Richtung Verwaltung.

»Der Gemeinderat ist der Souverän - und entscheidet«

»Der Gemeinderat ist der Souverän - und entscheidet«, erwiderte Angela Weiskopf. Dieses Verfahren diene der Erörterung und dazu, dass gemeinsame Ziele festgelegt werden. Zudem verwies sie auf andere schwierige Gelände, die mit dem Gestaltungsbeirat bereits entwickelt wurden. Die Kosten für das Planungsbüro übernehme der Eigentümer, zerstreute sie diese Sorge aus der Ratsmitte. Auch Stefan Dvorak hob hervor, »dass wir bei diesem Grundstück das Heft in der Hand haben«. Gegen den Gemeinderat könne dort nichts entwickelt werden. Er setzt zudem auf das renommierte Unternehmen Lehen 3. Das Büro habe schon bei anderen Vorhaben in Reutlingen, wie dem Blue Village, bewiesen, dass sie »Qualität können«.

Spannend war am Ende der Diskussion noch die Frage, ob das dünne Hochhaus so umgerüstet werden kann, dass es den Brandschutzauflagen genügt. »Das gleiche Hochhaus steht in Konstanz«, konnte Dvorak berichten, »und dort wurde es wieder in eine Nutzung gebracht.« Und genau das wird auch für das Telekom-Areal in Reutlingen angestrebt. (GEA)