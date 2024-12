Aktuell Kriminalität

Neue Betrugsmasche an Parkautomaten im Land - auch in Reutlingen?

»Quishing« heißt die neue Masche, mit der Betrüger an sensible Daten ihrer Opfer herankommen wollen. Erste Fälle gab's in Freiburg und Baden-Baden. Dabei überkleben die Täter die echten QR-Codes an Parkautomaten mit ihren gefälschten. Was passieren kann und wie man sich schützt.