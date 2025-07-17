Netzwerk Kultur bleibt bis zur Reutlinger Kulturnacht im M 59

»Wir sind da«, steht auf der Tafel unter dem Netzwerk-Kultur-Logo am Eingang zum Artspace in der Metzgerstraße 59. Das gilt nun immerhin noch bis Ende September.

REUTLINGEN. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Eine davon erreichte die Mitglieder des Reutlinger Vereins Netzwerk Kultur am vergangenen Dienstag: »Der Artspace W109 in der Metzgerstraße 59 kann bis Ende September bestehen bleiben. Wir freuen uns sehr darüber und danken dem Eigentümer Arcadia für die Überlassung!«, teilte die Geschäftsführerin des Kulturnacht-Veranstalters, Edith Koschwitz, in einer Rundmail mit.

Nadine Kunz von der Vermieterfamilie Motzer stellt dem Verein die Ladenfläche bis Ende September mietfrei zur Verfügung. Wie bisher, als die Miete zu 90 Prozent über das Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) abgedeckt wurde, muss der Verein auch für den zusätzlichen Monat nur die Nebenkosten übernehmen.

Da die ZIZ-Förderung für die M 59-Zwischennutzung Ende August ausläuft, drohte der Verein ausgerechnet kurz vor seiner Jubiläums-Veranstaltung heimatlos zu werden. Denn das von der Stadt ursprünglich zugesicherte neue Domizil in der Alten Paketpost entfällt. Im Gegenzug werde Arcadia als Sponsor genannt. Und Motzers beteiligen sich auch am Programm für die 10. Kulturnacht am 27. September, an dem die Ehrenamtlichen im Moment »mit Hochdruck arbeiten«.

»So können wir dort noch die Kulturnacht abwickeln, das hilft uns sehr«

»So können wir dort noch die Kulturnacht abwickeln, das hilft uns sehr«, erklärt Edith Koschwitz. Zudem könne der Laden als Anlaufstelle, Vorverkaufs- und Abendkassen- sowie Veranstaltungsort genutzt werden, wenn die Kulturnetzwerker die Stadt mit rund 40 Veranstaltungen strahlen lassen. »Das nimmt uns einen hohen Druck.«

Der Artspace in der M 59 hatte sich nach dem W 109 in der Wilhelmstraße in fünf Monaten als Kulturort etabliert. Dafür haben ihn die rund 50 Mitglieder um den Vorsitzenden Gerhard Loew mit Kunst, Musik und Workshops bespielt. »Unser kleines Team hat viel Zeit und Arbeit investiert«, betont Koschwitz. Es will zeigen, wie wichtig Kultur für die Innenstadt ist. »Wir hoffen immer noch, dass diese Erkenntnis an allen Stellen in der Stadt Reutlingen ankommt.« Denn als schlechte Nachricht folgt: »Ab Oktober stehen wir wieder ohne Ort da.« Dabei seien gute Ideen, neue Konzepte und zielführende Kooperation ebenso gefragt wie die Wertschätzung der Kulturarbeit, auch jenseits etablierter Institutionen.

» Unter erschwerten Bedingungen eine lebendige Plattform schaffen«

Zunächst geht es jetzt aber darum, »die Kulturnacht unter erschwerten Bedingungen zur lebendigen Plattform für Kultur zu machen!« - da als Kulturort neben der Paketpost auch die Stadthalle wegfällt, sei man dabei, »möglichst viele der anfragenden Künstlerinnen und Künstler unterzubringen«. Und für den Kulturnachtabend sucht das Netzwerk Helfer, die Tickets verkaufen und Bändel kontrollieren. Dafür winkt eine Aufwandsentschädigung, Ansprechpartnerin ist Simone Möck. Trotz allem gebe es sehr schöne Ideen, auch für den Nachmittag, kündigt Edith Koschwitz an. Bis Ende Juli soll das Programm stehen.

Von 23. August bis 28. September soll es eine Mitgliederausstellung geben, zu der sich Bildende Künstlerinnen und Künstler noch anmelden können, per Mail an andreas.konitzer@me.com und office@simone-moeck-ga.com. Auch einen Runden Tisch Kultur würde das Netzwerk dort gern im September noch anbieten. Das habe man beim Kulturamt angeregt. (GEA)