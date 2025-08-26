Naturtheater Reutlingen wieder mit Zuschauerrekord

Diesen Sommer stand im Wasenwald die 1960er-Jahre-Komödie »Kohlhiesels Töchter« in einer modernen musikalischen Inszenierung auf dem Spielplan.

REUTLINGEN. Das Naturtheater Reutlingen vermeldet zum zweiten Mal in zwei Jahren einen Zuschauerrekord: Mit 30.967 Besuchern an 34 Veranstaltungstagen schlägt die Spielzeit 2025 selbst jene als »bombastisch« in die Vereinsgeschichte eingegangene Saison 2023. Damals waren 30.723 Zuschauer gezählt worden. Das wurde dieses Jahr »nochmal um gut 200 Personen getoppt«, teilt der Vorsitzende Rainer Kurze mit. »Damit ist es definitiv das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.«

Gezeigt wurden zwischen 21. Juni und 23. August zwei eigene Produktionen - nachmittags »Die kleine Hexe« und abends »Kohlhiesels Töchter« - sowie an vier Abenden je ein Gastspiel. Drei davon, nämlich das Sommer-Open-Air der WPR, eine Musical-Night und der Falco-meets-Michael-Jackson-Abend, waren ebenfalls komplett ausverkauft. Nur bei der Bauernkriegs-Produktion des Theaters Lindenhof blieben mit 770 verkauften Karten ein paar Plätze frei.

Für die modern und musikalisch inszenierte 1960er-Jahre-Komödie »Kohlhiesels Töchter« verzeichnete Kurze an 15 Abenden mit 12.112 Besuchern eine Auslastung von 80 Prozent - »das zweitbeste Ergebnis nach ,Sister Act'«. Die Inszenierung von Otfried Preußlers beliebtem Kinderbuch »Die kleine Hexe« hat ebenfalls an 15 Spieltagen sogar 15.050 kleine und große Fans angelockt. Das entspricht in der mit 1.003 gepolsterten Sitzplätzen ausgestatteten Zuschauerhalle einer Auslastung von sensationellen 100 Prozent.

Mit dem Tag der offenen Tür am 8. Juni, für den keine Karten verkauft werden und den schätzungsweise rund 2.500 Menschen besuchten, gehen die Veranstalter von insgesamt rund 33.500 Besuchern in der vergangenes Wochenende zu Ende gegangenen Saison aus. Pro Vorstellung waren Kurze zufolge rund 160 Mitwirkende zwischen sechs Jahren und Mitte 70 beteiligt. Über das tolle Ergebnis seien »natürlich alle froh«.

Volle Ränge trotz Regenwetters am Tag der offenen Tür: Rund 2.500 Besucher warfen einen Blick hinter die Kulissen im Reutlinger Naturtheater, um erste Szenen der Stücke zu sehen und das Rahmenprogramm zu genießen. Foto: Steffen Schanz

Mit dem Wetter ist die 1912 als einzige in Deutschland aus einem Arbeiter-Bildungs-Verein hervorgegangene Freilichttheatergruppe sehr zufrieden: Laut Kurze war es die ganze Spielzeit hindurch "so gut wie nie nass". Mal habe es zwischen den beiden Stücken kurz geregnet, aber meist rechtzeitig vor Aufführungsbeginn wieder aufgehört. Einmal nur musste »Die kleine Hexe« wegen Starkregens für 20 Minuten unterbrochen werden. Und einmal standen die Darsteller im zweiten Teil von "Kohlhiesels Töchter" im Regen. Die Besucher bleiben in der 2008 eingeweihten Zuschauerhalle bis auf ein paar Plätze am Rand oder ganz vorn ohnehin trocken.

Rainer Kurze, der erste Vorsitzende des Vereins Naturtheater Reutlingen, freut sich über die Bilanz. Foto: Pascal Muckenfuß

Obwohl diesmal ausschließlich nach den Abendstücken um Spenden gebeten wurde, kamen dabei in dieser Spielzeit nochmal 19.638 Euro zusammen. Damit stieg der Spendenstand, mit dem der Verein seit 2019 den Bau eines neuen Betriebsgebäudes vorbereitet, auf 293.638 Euro. Mit knapp 300.000 Euro stehe man kurz vor dem Baubeginn, teilt Kurze mit. Die bisherigen Pläne hatten sich unter anderem wegen des Koalitionsbruchs in Berlin und des noch nicht verabschiedeten Bundeshaushalts 2025 um ein Jahr verschoben. »Sobald wir die schriftliche Zusage über die Bundesförderung haben, können wir loslegen.«

Rainer Kurze und die rund 350 Mitglieder des Naturtheaters hoffen, dass es noch in diesem Jahr soweit ist. Dann könnte der Neubau zum 100-Jährigen der 1928 entstandenen ersten Freilichtbühne im Reutlinger Wasenwald eingeweiht werden. »Kommende Saison haben wir damit lediglich die organisatorische Herausforderung einer größeren Baustelle hinter der Bühne.«

Blick in die Garderobe des Reutlinger Naturtheaters. Foto: Steffen Schanz

Apropos nächste Spielzeit: 2026 bekommt das Publikum mit dem Nachmittagsstück »Die Schule der magischen Tiere - Voller Löcher« wieder wie im vergangenen Jahr eine Uraufführung geboten. Regisseur Irfan Kars wird eine Freilichtbühnenfassung des Bestsellers von Marit Auer schreiben. Fürs Abendprogramm inszeniert Alexander Reuter Friedrich Dürrenmatts Tragikomödie »Der Besuch der alten Dame«. Die Proben starten im November, der Karten-Vorverkauf beginnt schon am 1. Oktober - über die NTR-Geschäftsstelle in der Carlo-Schmid-Straße 50, Telefon 07121 2672762 und per E-Mail an kontakt@naturtheater-reutlingen.de. (GEA)