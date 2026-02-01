Narren besetzen Betzingen

4.000 Hästräger in 72 Gruppen, rund 12.000 Zuschauer am Straßenrand - das war der 4. Betzinger Fasnetsumzug. Wenn die Betzinger Kräuterhexa auftreten, verbreitet sie dicke grüne Luft.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. »Miau«, sagten die Mühla-Katza, »und schaut mal, wen wir alles mitgebracht haben«. Beim vierten Fasnetsumzug bewiesen die Betzinger Krautskräga 1980 einmal mehr, dass Narren viele Freunde haben. Genauer gesagt zogen am Sonntag beeindruckende 4.000 Hästräger in 72 Gruppen aus dem weiten Umkreis durch den Reutlinger Teilort, während rund 12.000 Menschen am Straßenrand dem närrischen Treiben mit viel Vergnügen folgten.

»Fasnet wird bei uns überall gefeiert«

»Wir wollen die Fasnet leben«, hatte der junge neue Zunftmeister Matthias Märzweiler am Vormittag beim Empfang in der Julius-Kemmler-Halle gesagt. »Fasnet wird bei uns überall gefeiert.« Womit er nicht zu viel versprach. Zigtausende Hästräger machten sich auf den Weg nach Betzingen, versammelten sich vor der großen Sause im Narrendorf. Ein Ort, an dem es heiß und fettig zuging. So servierten die Kräuterhexa Betzingen pikante Würste - mindestens ebenso herzhaft wie der grüne Rauch, den sie dann auf ihrem Weg durch den Flecken verbreiteten. Die Echaz-Bära kredenzten »oigne Maultaschen«, während die Motorradfreunde Betzingen auf Wunsch »Glühprosecco« in den »Tank« der Kundschaft füllten. Die Zeltstadt hatte es in sich: vor allem viele vergnügte Gesichter.

Es sei denn, man hatte das seit vielen Tagen ausgeschilderte absolute Parkverbot in der Quellenstraße übersehen, die als Umleitungsstrecke für den Bus gebraucht wurde. »Das Ordnungsamt ist da spaßbefreit«, warnte Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp vollkommen zu Recht, denn der Abschlepper war unterwegs.

Ansonsten eitel Freude auch ohne Sonnenschein. Die Umzugsaufstellung war vom Allerfeinsten in Bezug auf die unterschiedlichen Hästräger und ihre Manieren. Ob Wannweiler Esel, Ohmenhäuser Hannikel, Kirchentellinsfurter Ranzenpuffer, Schönbuch Hexen, Riedwald Wölfe, Eninger Waldgeister oder viele andere furchterregende Gestalten - sie alle brauchten mehrere Stunden für den Umzug auf seiner 950 Meter langen Strecke durch den Flecken.

Auffallend bemüht waren vor allem die Hexen um das kindliche Publikum in der ersten Reihe. Da wurden Süßigkeiten persönlich überreicht, näherten sich die schauerlich aussehenden Hästräger äußerst behutsam Mädchen und Jungen, die zunächst etwas ängstlich aus der Wäsche guckten. Typische Szene: Hexe geht vor Kleinkind in die Knie, greift vorsichtig nach dem Händchen, legt ein Bonbon rein und sagt: »Schau mal, hinter der Maske sehe ich aus wie Du.« (GEA)

Mehr Bilder auf www.gea.de/bilderwww.krautskraega.de