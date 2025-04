Nacht der Bibliotheken: Das wird in Reutlingen und der Region geboten

Die Reutlinger Stadtbibliothek beteiligt sich an der bundesweiten Nacht der Bibliotheken am 5. April.

REUTLINGEN. Erstmals findet die »Nacht der Bibliotheken« am 4. April bundesweit statt - Büchereien vieler Städte und Gemeinden werden an diesem Abend zeigen, welch vielfältige Angebote sie zu bieten haben. »Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Medien lebendig zu machen«, erklärt Argiro Mavromatis, die in der Reutlinger Stadtbibliothek für Veranstaltungen zuständig ist. »Wir wollen die Bibliothek zu einem Ort der Begegnung werden lassen«.

Lokale Promis und Speed-Dating

Ab 17 Uhr wird ein medienbezogenes Programm geboten: darunter beispielsweise ein Speed-Dating mit Büchern. Die Bibliotheksmitarbeiter stellen in jeweils 15 Minuten Werke aus unterschiedlichen Genres vor, vom Kinderbuch über den Roman bis zum Sachbuch. Zwei Mal gibt es an diesem Abend zudem Führungen hinter die Kulissen, Start ist um 17.30 und 20.30 Uhr: »Wir werden dabei die Reise eines Buches nachzeichnen«, erklärt Mavromatis. Beginnend bei der Ankunft im Karton geht es weiter zum Folieren, dem Platzieren im Regal, der Ausleihe und schließlich der Rückgabe. Ab 18 Uhr kommen im Stundentakt Lokal-Promis, um über Bücher zu sprechen oder aus ihnen zu lesen. Mit dabei sind die Cellistin Martina Trost, Oberbürgermeister Thomas Keck, Lindenhof-Schauspielerin Dietlinde Ellsässer und Starkoch Simon Tress, der direkt aus der Küche in die Bücherei kommen wird.

Die Bibliothek soll zu einem Ort der Begegnung werden. Foto: Stadt Reutlingen

Doch die Besucher sollen auch sehen, dass Bibliotheken heutzutage weit mehr zu bieten haben als Bücher, weshalb auch das Gaming einen Platz an diesem Abend innehaben wird. Höhepunkt hierbei ist sicherlich die Mario Kart-Leinwand, an der man spannende Rennen absolvieren kann, zudem werden Osiander-Mitarbeiter von den neuesten Trends auf dem Bücher- und Medienmarkt berichten. Für die Verpflegung sorgt der Eine Welt-Verein mit einem internationalen Büffet.

Basteln und spielen in Pliezhausen

Auch andere Gemeinden bitten an diesem Abend in ihre Räumlichkeiten. Die Mediothek in Pliezhausen bietet von 17 bis 20 Uhr kreative Mitmachstationen an, es gibt Handlettering-Angebote und Ostertüten-Basteln für Kinder und Erwachsene. Kinder ab 3 Jahren können die beliebten Spiele im XXL-Format ausprobieren und Kinder ab 5 die neuen Gravitrax-Kugelbahnen.

Sams-Lesenacht in Walddorfhäslach

In Walddorfhäslach hat das Sams das Sagen: Im Rahmen der lustigen Geschichte von Paul Maar erwartet die Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren ein spannender Abend in der Bibliothek, der mit einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programm gefüllt ist. Eine Pause zur Stärkung und genügend Zeit zum Schmökern sind eingeplant, damit die Kinder die Bücherei - auch im Dunkeln - gemeinsam erkunden können. Die Sams-Lesenacht geht von 19 bis 23 Uhr.

Silent Reading Party in Metzingen

Die Metzinger Bücherei am Kelternplatz wird zum Wohnzimmer. Silent Reading Party nennt man diese Veranstaltungen in Amerika. An diesem Abend kann bis 22 Uhr in aller Ruhe gestöbert, geschmökert und gespielt werden. Endlich wieder ein Abend ohne Telefon, Fernseher und Internet – Zeit also, um in aller Ruhe ein Buch zu lesen und einzutauchen in spannende Geschichten und fremde Welten. (GEA)