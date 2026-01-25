Nachholbedarf: Reutlingen will mehr E-Ladesäulen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dass die Akzeptanz der E-Mobilität mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur steht und fällt, ist nicht ganz neu. Von daher verwunderten die fast beiläufigen Aussagen »Wir wollen das aktiv steuern« und »Wir wollen nichts weiter dem Zufall überlassen« von Baubürgermeisterin Angela Weiskopf und dem Chef des Stadtplanungsamts Stefan Dvorak im jüngsten Bauausschuss - es stehen ja bereits 130 Ladesäulen in der Stadt. Doch erst jetzt will die Stadt ein E-Mobilitätskonzept entwickeln. Erklärtes Ziel: ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und barrierefreies Angebot im gesamten Stadtgebiet.

In Reutlingen gehe »der Aufbau des E-Ladesäulennetzes bisher nur schleppend voran«, räumte Jenny Müller, Projektleiterin aus dem Stadtentwicklungsamt, ein. Vor allem in der Innenstadt decke das Angebot den Bedarf nicht ab. Vorhandene Ladesäulen seien »sehr, sehr gut« ausgelastet. Auch die Normallader.

Stadt weit unter dem Landesschnitt bei der Anzahl der Säulen

Was hemmt? Die Säulenbetreiber kämen mit Standortvorschlägen, erhielten aber meist eine Ablehnung, so Müller. Es fehle in der Innenstadt an Platz. Einmal mehr klemmt es in der Hauffstraße beim Reutlinger Netzbetreiber Fair-Netz: Nach den schlechten Nachrichten für Photovoltaikanlagen-Besitzer, die nicht mehr einspeisen dürfen, war nun zu hören, dass auch der E-Tankstellenausbau unter Stromnetzschwäche leidet. Vor jeder Installation gelte es, die Fair-Netz zu fragen, ob ausreichend Strom verfügbar ist, sagte Müller.

Zukunftsweisend: Schnellladesäulen mit 300 kW in Pfullingen. Foto: Steffen Schanz Zukunftsweisend: Schnellladesäulen mit 300 kW in Pfullingen. Foto: Steffen Schanz

Eine Anfrage der SPD-Fraktion vom vergangenen Sommer hat den Scheinwerfer aufs Thema gerichtet. Aktuell können Autofahrer im Reutlinger Stadtgebiet an 129 Ladesäulen mit 200 Normalladepunkten (bis 22 kW) und 51 Schnellladepunkten (50 bis 350 kW) Strom zapfen. Die Stadt liegt damit einiges unter dem baden-württembergischen Schnitt, der (Stand August 2025) laut »Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive« bei 264 Ladepunkten pro 100.000 Einwohner liegt. Musterknabe Heilbronn bringt es auf über 830 Ladepunkte.

Der Blick auf die Reutlinger Karte zeigt auch: Die meisten Säulen stehen in der Innenstadt, die Teilorte sind unterversorgt. Hauptanbieter sind Fair-Energie und EnBW mobility. Insgesamt sind laut Verwaltung 17 Anbieter verzeichnet, ein Großteil Unternehmen, die auf eigenen Flächen Lademöglichkeiten anbieten.

Möglichst viele Schnellladestationen

Der hiesige E-Autobestand lag 2024 bei 3,4 Prozent, berichtete Müller weiter. Der Anstieg der Neuzulassungen sei durch die wegfallende Förderung gedämpft worden. Dennoch steige die Nachfrage weiter. Orientiert am Mindestziel der Landesregierung müsste die Stadt bis ins Jahr 2030 Strom an 641 Ladepunkten anbieten.

Das Planungsamt will nun Standorte identifizieren und sich mit der Fair-Netz wegen der technischen Seite ins Benehmen setzen. Sodann will man Betreiber suchen. Die Ausschreibung soll phasenweise vonstattengehen. Dazu werde die Stadt in drei Zonen aufgeteilt. Wer den Zuschlag in der begehrten Kernzone 1 haben will, muss zwei Säulen in Zone 2 zubauen oder eine in Zone 3. Für Sonderstandorte (Schnellladestation und barrierefrei) gelte keine Zusatzverpflichtung. Marschlinie auch: Besonders in Bereichen mit Mehrfamilienhäusern soll die Ladeinfrastruktur vorangetrieben werden. Angestrebt ist auch, möglichst viele Schnellladestationen anzubieten.

Wie sehr steigt der Bedarf: Darüber herrscht im Reutlinger Rat Uneinigkeit. Foto: Marijan Murat Wie sehr steigt der Bedarf: Darüber herrscht im Reutlinger Rat Uneinigkeit. Foto: Marijan Murat

»Bestechend« findet SPD-Rätin Edeltraut Stiedl das Koppelungsgeschäft, das verhindern soll, dass nur an Premiumstandorten in der Kernstadt Ausbau stattfindet. Andres Lächele (Grüne und Unabhängige) bezweifelt hingegen, dass sich das erzwingen lässt. »Läuft das anderswo schon so?« Die privaten Betreiber wollten schließlich Geld verdienen. Auch Regine Vohrer (FDP) glaubt nicht, dass die Koppelung der richtige Weg ist. Sie regte an, verstärkt mit Tankstellenbetreibern zu reden.

Man müsse vorausschauen, räumte CDU-Stadträtin Elisabeth Hillebrand ein. Sie sieht aber »keine große Not« in Reutlingen beim Thema. Und CDU-Fraktionschefin Gabriele Gaiser forderte, »an die Eigenverantwortung zu appellieren«. Doch eben diese können nur Grundstücksbesitzer aufbringen. Daher der Fokus auf Bereiche mit Mehrfamilienhäusern. »Die Nutzung von E-Autos nimmt zu in den nächsten Jahren, die Häuser ohne eigenen Anschluss nehmen auch zu«, sagte Jaron Immer (Grüne), der der Auffassung ist, dass das Ausbauziel der grün-schwarzen Landesregierung »bedarfsgerecht« ist.

WiR-Chef Professor Dr. Jürgen Straub riet zum qualitativen Klotzen statt Kleckern: »Wir brauchen Säulen mit 150 kW aufwärts.« AfD-Rat Heiko Brucker hat indes vor allem eine Sorge in Sachen Ladesäulen: »Wir müssen darauf achten, dass keine regulären Stellplätze dafür wegfallen.«

Was ist die Rolle der Fair-Netz?

Im Ausschuss selbst wurde die Rolle der städtischen Tochter Fair-Energie wenig beleuchtet. Ein Blick auf die Internetseite zeigt jedoch, dass das Unternehmen rund ein Drittel der hiesigen Säulen betreibt. Auf GEA-Nachfrage bestätigt das Rathaus, dass der Stadtversorger bisher eine wichtige Rolle im Ausbau der Ladeinfrastruktur gespielt hat. Dies werde auch weiterhin der Fall sein. Man gehe davon aus, dass sich die Fair-Energie »rege« auf die neuen Standorte bewerben wird. Bisher seien keine Ausschreibungen durch die Stadt erfolgt. Die aktuellen Standorte beruhten auf Anfragen der Betreiber. Im Zuge der künftigen Ausschreibungen würden alle Anbieter gleich behandelt, heißt es weiter aus dem Rathaus. Die Fair-Energie werde beim künftigen Netzausbau »zu keinem Zeitpunkt« bevorzugt behandelt. (GEA)