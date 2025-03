Es war ein Drama in mehreren Akten: die Vergrämung der Tauben, die jahrelang unter der Reutlinger Eisenbahnbrücke gehaust haben. Mittlerweile sind die Tiere in ein Taubenhaus auf dem Dach der Briefpost umgesiedelt worden. Stehen die Zeichen nun auf Happy-End?

Langsam aber stetig nehmen die Tauben ihr neues Zuhause an. Foto: Steffen Schanz Langsam aber stetig nehmen die Tauben ihr neues Zuhause an. Foto: Steffen Schanz

